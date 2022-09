Gerda - A Flame in Winter Test+

Teaser Gerda will ihren Mann vor der Gestapo retten und gerät zwischen Nazi-Besatzer und Widerstand. Bei der Umsetzung der schweren Kost zeigt Studio PortaPlay einige Stärken, tappt aber auch in eine Falle.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das HUD: Der balken oben rechts zeigt ein Zeitlimit, darunter Gerdas aktuelle Charakterwerte, die Vertrauenswerte mit einzelnen Fraktionen sowie gegenwärtig im Raum befindlichen Personen, schließlich unten die Gesprächsoptionen. Über das Icon oben links erreichen wir Gerdas Tagebuch nebst Personenverzeichnis und Nachschlagewerk spielrelevanter historischer Fakten.



Handlungs- und Gesprächsbedarf

Am Ende jeder Szene rekapituliert Gerda die Geschehnisse und gibt uns die Möglichkeit, eine bewertende Passage zum Schluss einzufügen. Die Entscheidung bringt einen entsprechenden Attributspunkt.

Die Würfel sind gefallen

Anzeige

Die Farbe des Würfels zeigt die Wahrscheinlichkeit an, zudem erhalten wir mit dem Cursor Informationen, welchen Faktoren die Chance positiv oder negativ beeinflussen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalFebruar 1945 im besetzten Dänemark: Die Krankenschwester Gerda füttert die Hühner auf eindringlichen Wunsch ihres Ehemanns Anders. Es ist ein seltsam anmutender Herzenswunsch für jemanden, der gerade von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) abgeführt wird; angeblich zunächst nur für einige Fragen. Doch im Stall findet sie neben dem Federvieh auch beim Futter versteckte Unterlagen. Sie lassen darauf schließen, dass Anders tiefer in die Aktionen des dänischen Widerstandes vor Ort verstrickt war, als er je hat durchblicken lassen. Gerda ist erschüttert, aber für Reflektion bleibt keine Zeit. Sie muss handeln. Sie hat ihrem Beruf nachzugehen, Besorgungen erledigen, möchte bei der Gestapo Fragen zu Anders beantwortet haben – und sollte sie nun nicht auch dem Widerstand einen Besuch abstatten?So beginnt, ein „Narratives RPG-lite“ von Publisher Dontnod () und Entwickler PortaPlay Games. Darin steuern wir unsere Protagonistin – dänische Mutter, deutscher Vater – durch eine dichte Geschichte. Dreht sich anfangs fast alles darum, Anders zu retten oder zumindest mit ihm zu sprechen, wird Gerda im Laufe der nächsten Spieltage in eine deutlich komplexere Angelegenheit verwickelt und sie trifft auf zahlreiche Figuren: Vom Pastor über einen Schmuggler und Wehrmachtsoldaten bis hin zu einer Widerstandskämpferin.Das Spiel gliedert sich in Passagen, die bei gemütlichem Spieltempo grob zehn Minuten dauern. Die Kamera verfolgt uns – oft etwas zu dicht – und für Interaktion bereitstehende Figuren oder Gegenstände werden markiert. Klassische Adventure-Rätsel gibt es nicht, aber wenn wir einen wesentlichen Gegenstand aufgenommen haben, werden später automatisch dazugehörige Gesprächsoptionen verfügbar, zum Beispiel können wir Ersatzteile für eine Reparatur anbieten. Ab und an gibt es auch eine begrenzte Zahl an Aktionen, um eine bestimmte Gegend auszukundschaften – trotz der allgemein simplen Inszenierung des Spiels hat diese Dramatik zuverlässig Schweißperlen hervorgebracht!Zwischen den einzelnen Szenen führt Gerda Tagebuch – die einzigen Momente mit Sprachausgabe, wahlweise Englisch oder Dänisch; Bildschirmtexte lassen sich auch komplett auf Deutsch anzeigen. Nach zwei Absätzen Gerdas eigener Gedanken lässt uns das Spiel den Schlussparagrafen auswählen. Je nach unserer Selektion bekommt die Krankenschwester zum Beispiel für besonders empathische Beobachtungen einen Punkt Mitgefühl. Ihre andren „Attribute“ sindAuffassungsgabe und Scharfsinn.Ein Großteil des Spiels jedoch verbringen wir mit den szenischen Gesprächen. Diese sind nicht vertont und müssen Satz für Satz durchgeklickt werden, was durchaus in Mühsal ausartet. In den überwiegend überzeugend – teilweise sogar pointiert und charmant – geschriebenen Gesprächen haben wir Antwort-Optionen mit viel inhaltlichem Raum zwischen Kooperation und Konfrontation, wie inund den anderen Adventures von Telltale Games. Welche davon dabei aktiv anwählbar sind, hängt von eingesackten Gegenständen ab, manchmal auch von den genannten drei Charakterwerten, dem Verhältnis von Personen oder Fraktionen zu Gerda oder anderen Umgebungsattributen wie der Anspannung in einer Gruppe. Falls eine Antwortmöglichkeit einen der Charakterwerte erfordert, wird ein Punkt davon abgezogen. Es bringt wenig, gewisse Attribute zu bunkern, da alle drei je nach Spiel-Pfad ähnlich oft abgefragt werden können. Als letzte Mechanik in den Gesprächen und Handlungen gibt es Würfelproben, deren Erfolgschance vorher grob angedeutet wird. Wenn ich also keine andere Möglichkeit habe, weil weder Vertrauen noch Gegenstände zum Überzeugen eines Schmugglers vorhanden sind, kann ich auch mein Glück versuchen.Das Ganze bildet ein zwar etwas schlichtes, aber durchaus funktionsfähiges System. Wie so oft bei Spielen dieser Art entfaltet manche Gesprächsoption nicht ganz das, was ich dahinter vermutet hätte, und nicht jedes Gespräch entwickelt sich wie gehofft. Auch erschien mir die angegebene Würfelwahrscheinlichkeit etwas irreführend; sehr oft schlugen „leichte“ Proben auch in Serie fehl. Doch in der Summe ergibt sich für ein primär auf Narration ausgelegtes Spiel eine hinreichende Menge Mikro-Mechaniken, die ordentlich ineinandergreifen.Abgesehen von der Hauptgeschichte ergeben sich auch ab und an Zufallsbegegnungen, in den A Flame In Winter kleine moralische Dilemmata präsentieren möchte. Ein dänischer und ein deutscher Junge spielen Krieg und geraten aufgrund der Regeln – die Deutschen starten mit mehr Stöckern – in Streit. Eine Gruppe Wehrmachtssoldaten hat von ihrer baldigen Berufung an die Ostfront gehört und möchte fliehen, stolpert aber zusammen mit uns in eine Straßenkontrolle. Auch hier haben wir mehrere Möglichkeiten, die vom Spiel nach Kräften als moralische Grauzone präsentiert werden.Am Ende des Spiels – bei einer sehr gemütlichen Spielweise etwa sieben Stunden – listet A Flame in Winter auf, wie sich die Auswirkungen unserer Handlungen insgesamt darstellen. Haben andere öfter diese Person gerettet oder jenen Gegenstand genommen? Dann werden auch tagesweise Spielstände verfügbar, um Situationen mit anderen Optionen neu zu erleben, ohne gleich das ganze Spiel neu zu starten – denn bis dahin gibt es für Gerda nur ein wahres Savegame.