Forza Motorsport Test

Wenn man bei strömendem Regen über den Kurs von Silverstone brettert, die Konkurrenz einem im Nacken sitzt und man um jede Zehntelsekunde kämpft, dann erzeugt das neue Forza Motorsport seine besten Augenblicke. Schon zum Serienstart im Jahr 2005 legte Entwickler Turn 10 Studios die Marschroute der inzwischen 18 Jahre alten Rennspielreihe fest: Starke Spielbarkeit bei maximalen Anpassungsmöglichkeiten und genialer Technik. Und genau diesen Ansprüchen wird auch das am 10. Oktober 2023 für Xbox Series S/X, Xbox One und PC erscheinende Forza Motorsport gerecht.



Potential ungenutzt. Die Stoßstangenkamera gilt unter Rennspielfans als verpönt, liefert aber das beste Geschwindigkeitsgefühl. Das Quasi-Reboot der Serie nach einem über siebenjährigen Boxenstopp mutet mit über 500 freischaltbaren Fahrzeugen wie der ultimative Auto-Porno an. Im Test zeigt sich zudem, dass in der Karriere sogar Einflüsse aus Action-Rollenspielen und Loot-Shootern mimischen, die für einen enorm befriedigenden Spielfluss sorgen. Gleichzeitig lassen die Entwickler auch an in einigen Punkten schmerzhaftPotential ungenutzt.

Mehr Rennzirkus, bitte!

Bevor ich an dieser Stelle von den Stärken schwelge, beginnen wir zunächst mit der Kritik. Denn so sehr euch das Rennspiel die Liebe zum Automobil auf der Strecke unter die Nase reibt, so wenig spürt man diese bei der Aufmachung des Karrieremodus. Dieser besteht nämlich "nur" aus einer ganzen Reihe von Rennserien, die sich durch ihre Streckenauswahl, aber vor allem durch die vorgegebenen Fahrzeugklassen unterscheiden.



Jeder neue Wettbewerb wird durch eine kurze Intro-Sequenz eingeleitet, aber vom Flair des Rennsportzirkus ist leider aufgrund der biederen Aufmachung wenig zu spüren. Wo Gran Turismo 7 (im Test ) fast schon so "versnobbt" daher kommt, gibt sich Forza Motorsport bieder und führt euch durch betont aufgeräumte Menüs. Hier geht einfach mehr: Mehr Atmosphäre, mehr Pferdstärken, mehr Benzingeruch. Motorsport ist auch Emotion – und die kommt beim neuen Forza leider erst etwas später mit ins Spiel.

Stetiger Fortschritt

Die Rennserien laufen indes immer gleich ab: Nachdem ihr einen Wagen ausgewählt habt, schickt man euch auch schon auf die Strecke. Klassische Rennwochenenden gibt es in Forza Motorsport nicht. Ein Qualifying vor dem eigentlichen Rennen fehlt weiterhin. Stattdessen verpflichtet euch das Spiel zu einem "freien Training" über drei Runden, verbunden mit einem optionalen Bonusziel – nämlich dem Schlagen einer vorgegebenen Zeit. Dieser immer gleiche Ablauf mag zwar monoton wirken, hat aber einen Sinn. Zum einen schafft das Training eine gewisse Streckenkenntnis, zum anderen sammelt ihr bei jeder Fahrt Erfahrungspunkte für das ausgewählte Fahrzeug. Mit Rangaufstiegen schaltet ihr neue Autoteile frei, mit denen ihr zwischen den Rennen euren Wagen verbessert.

Forza Motorsport kreiert so eine konstante Belohnungsspirale: Je besser ihr fahrt, desto schneller steigt ihr auf.



Die Werkstattoptionen sind ähnlich nüchtern gehalten, wie der Rest des Spiels. Die neuen Bauteile erstrecken sich über Kategorien wie Kraftstoff und Luft, Antrieb und Fahrwerk oder Reifen und so verschraubt ihr Luftmengenbegrenzer, Bremsen und andere Teile zur Leistungsoptimierung. Der zuvor ausgewählte fahrbare Untersatz fungiert somit als Avatar, der euren eigenen Spielfortschritt repräsentiert. Sehr praktisch: Wer keine Lust auf das Feilschen mit Zahlen und Daten hat, kann per Tastendruck auch schnelle Upgrades vornehmen und direkt weiterfahren.



Innerhalb der Serien wechselt ihr den Wagen nicht. Vielmehr sorgt das Verbessern für eine kurze, aber funktionierende Bindung zum Fahrzeug – fast wie zum eigenen Charakter in einem Rollenspiel.

Mit den gesammelten Credits kauft ihr euch im Shop neue Fahrzeuge dazu.

Absolut frustresistent

Forza Motorsport bleibt auch in seiner neusten Inkarnation ein Rennspiel für eingefleischte Rennspielfans und all jene, die es noch werden wollen. Das Spiel gibt sich betont variabel und so ist es für Solisten kaum möglich, über Frustmomente zu stolpern. Grundsätzlich ist Forza Motorsport schon keine beinharte Simulation, bietet aber zusätzlich noch eine Reihe von Unterstützungsfunktionen wie Brems- oder Lenkhilfen. Dadurch finden sich auch blutige Anfänger schnell zurecht.

In der Karriere allerdings habt ihr jederzeit die Kontrolle über den Herausforderungsgrad und könnt diesen immer wieder anpassen. Zu diesem Zweck entscheidet ihr etwa wie schnell oder langsam die Konkurrenz unterwegs ist und auch über den Simulationsgrad und somit die Auslegung des Regelwerks oder die Verwendung der Rückspulfunktion. Je höher der Anspruch, desto schneller steigt euer übergeordnetes Fahrerlevel.



Statt eines Qualifyings bestimmt ihr vor dem Rennen selbst die Startposition. Abhängig davon, wo ihr euch im Feld platziert, steigt oder sinkt auch euer Preisgeld, das ihr zum Einkauf neuer Autos benötigt. Turn 10 setzt hier also bewusst auf ein Risiko-Belohnungs-Prinzip, was in Zusammenspiel mit dem variablen Schwierigkeitsgrad für erstaunlichen Nervenkitzel sorgt. Gerade zum Ende eines Cups beginnt das Pokern: "Schaffe ich es aufs Treppchen, wenn ich von Position 18 aus starte … oder mache ich es mir leicht und fange gleich vorne an. Aber das wäre ja vielleicht auch langweilig."

Anzeige In der Karriere bestimmt ihr die Startposition selbst: Eine späte Position im Feld verspricht einen Bonus, kann aber auch Punkte im Ranking kosten.

