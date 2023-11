Football Manager 2024 Test+

Teaser Der Football Manager 2024 von Sports Interactive und Sega ist der letzte seiner Art und gleichzeitig nicht nur der gelungenste Teil der Spielereihe, sondern auch der beste Vertreter des Genres.

Kurztests sind unser Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden. Statt der typischen Wertung zwischen 1 und 10, gibt es bei Kurztests eine "Daumen-Wertung".



Verehrte Sportsfreunde, seid ihr momentan auch ein wenig genervt vom Profi-Fußball? Nach der WM in Katar steht nach neuesten Aussagen von Fifa-Boss Gianni Infantino 2034 eine WM in Saudi-Arabien an. Die deutsche Nationalmannschaft übt sich in ganz besonderem Protest dagegen, indem sie regelmäßig in der Vorrunde von Turnieren ausscheidet. Und der FC Bayern München wird jedes Jahr deutscher Meister. Laaaangweilig. Es ist also an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen – zumindest virtuell mit dem neuesten Spiel von Entwickler Sports Interactive und Publisher Sega.

Die Qual der Wahl: Welche Spieler stellen wir auf? Zahlreiche Daten wie Kondition, Spielpraxis oder Trainingsleistung sind hilfreich.



Das wirklich letzte Spiel

Dieses Spiel ist wirklich das letzte! Nein, damit ist nicht die Qualität des Football Managers 2024 gemeint, sonst hätte ich orthografisch korrekt ja auch „das Letzte“ geschrieben. Die Aussage bezieht sich zum einen darauf, dass diese Version das Ende einer 20 Jahre andauernden Ära markieren soll, die 2004 mit dem Football Manager 2005 begann. Sports Interactive hat angekündigt, dass der Football Manager 2025 einem Neuanfang der Serie gleichkommen wird.



Zum anderen dürfte so gut wie jeder FM-Spieler sich schon einmal gesagt haben: „Dieses Spiel ist wirklich das letzte“ – meist gegen Mitternacht, und beim nächsten Blick auf die Uhr ist es zwei Stunden später und natürlich gab es dazwischen noch einige weitere wirklich letzte Spiele. Das zeugt vor allem von einer Sache: Der Football Manager 2024 entwickelt einen enormen Suchtfaktor. Und ich behaupte: Dieser Titel ist der beste, seit die Reihe mit der Version 2019 offiziell die Bundesligalizenz erworben hat.

Aufeinandertreffen der Betriebssportgemeinschaften: Auf dem Platz entscheidet sich, ob die Vorbereitung Früchte trägt.

Je mehr ihr macht, desto komplexer wird das Spiel



Auch Nationaltrainer könnt ihr werden. Wer nun aber meint, der wahre Nachfolger von Hansi Flick zu sein, der wird enttäuscht sein. Nach wie vor fehlt die Lizenz für das DFB-Team. Man könnte es aber auch sportlich sehen: Trainiert ihr einen Verein, in dem sich eigentlich viele deutsche Nationalspieler befinden, werden diese nicht durch Reisestrapazen belastet.

Immer diese lästigen Fragen: Die Vertreter der Sportpresse verlangt während einer PK nach Antworten. FM24 zeigt entweder einen Blick in die Zukunft der Pressekonferenz-Räume in Zeiten reiner Zoom-Meetings oder die Grafik ist trotz Upgrades oft archaisch. Akustisch begleitet euch übrigens abseits des Rasens oft ohrenbetäubende Stille.

Das sieht ja aus wie echter Fußball

Einen großen Anteil an der noch einmal gestiegenen Qualität haben die Neuerungen jenseits der Implementierung aktueller Mannschafts-Kader. Jedes Jahr müssen Spieler überlegen, ob ihnen das Vollpreis-Update den Kauf wert ist. Diesmal fällt es natürlich besonders schwer, weil eben mit der Version 2025 in einem Jahr der Neuanfang bevorsteht. Aber ich kann nur empfehlen: Greift zu! Besonders das Update der 3D-Spiel-Engine fällt auf. Man sieht plötzlich zum Spielstart Nebel oder die Abenddämmerung. Und die Spielzüge sind, wie die Bewegungen der Akteure auf dem Rasen, deutlich realistischer. Vorbei sind die Zeiten, in denen auf dem Platz eure Kicker seltsame Wege liefen oder wie Eishockey-Spieler über den Rasen glitten. Unrealistische Spielzüge sind so gut wie keine mehr vorhanden. Oder anders gesagt: Das sieht tatsächlich aus wie Fußball.





Weitere Neuerungen sind dann weniger offensichtlich. Sports Interactive hat diesmal beispielsweise spezielle Trainer für Standardsituationen eingeführt. Außerdem gibt es nun neue Arten, überflüssige Spieler loszuwerden. Zuerst prüft ihr über die Spielerberater ein Marktinteresse, dann könnt ihr Spielervermittler einschalten, die gegen eine Provision versuchen, eure Kicker anderen Vereinen anzubieten und es gibt den Transfer-Room, eine Online-Plattform, in die Vereine regelmäßig reinschauen. Doch es geht nicht nur um den Verkauf. Ihr müsst auch eure Mannschaft aufwerten. Mit dem verbesserten Kaderplaner erkennt ihr auf einen Blick, wo quantitativ, aber auch qualitativ Bedarf besteht. Es nützt schließlich nichts, wenn ihr für eine Position zwar vier Spieler zur Auswahl habt, diese aber alle nur Kreisliga-Niveau besitzen.



Noch überarbeitungswürdig ist in der Testversion eine neue Rolle in der Abwehr. Den inversen Außenverteidiger gibt es, vermutlich wegen einer nicht ganz optimalen Übersetzung, gleich doppelt. Da ist Konfusion programmiert. Allerdings hat Sports Interactive noch einmal ein Bugfixing für den Release angekündigt. Doch auch die Spielerreaktionen auf Lob oder Kritik finde ich einmal wieder zu unausgegoren. Es kommt immer noch viel zu häufig vor, dass Spieler, die man lobt, verständnislos bis unwirsch reagieren und dann deren Moral im Keller ist. Dabei sollten doch die Reaktionen laut des Studios realistischer ausfallen. Apropos Spielergespräche: Ihr könnt Spielern nun auch Ziele vorgeben. Trainieren sie schlecht? Dann gebt ihnen eine Trainingsnote vor. Stürmer treffen zu wenig? Dann setzt ihnen eine Zielmarke. Sie sind danach tatsächlich angespornt und freuen sich, wenn sie die ihnen gestellte Aufgabe erfüllen.



Fazit: Thomas Schmitz Beim Football Manager 2024 handelt es sich um die bislang beste Version, seitdem die Reihe offiziell die Bundesliga-Lizenz hat. Fielen in früheren Jahres-Updates Änderungen auch mal nur rudimentär aus, lohnt sich diesmal allein aufgrund der schickeren Optik der dargestellten Spiele der Kauf.

Ansonsten bleibt alles beim Alten: Der Titel hat nach wie vor – einmal muss ich es ja erwähnen – den Charme einer sehr komplexen Excel-Tabelle. Obwohl ich mittlerweile so einige Versionen des Spiels kenne, suche ich manches Untermenü immer noch. Übersichtlichkeit geht anders. Andererseits ist es für Entwickler auch schwer, diese Komplexität einfach darzustellen. Außerdem: Wer einmal eingespielt ist, findet die wichtigsten Sachen schnell.

Für Fans von Managerspielen gibt es nur wenig Alternativen. In meinem Fall kann ich nur sagen: Wer einmal einen Football Manager gespielt hat, will keinen anderen Genrevertreter mehr anfassen. Das Spielgefühl ist perfekt, die Dramatik eines Fußballpiels wird gut eingefangen. Durch Änderungen von Taktik und Aufstellung und durch Zurufe und Ansprachen kann ich wirklich Einfluss auf den Spielverlauf nehmen. Mehr kann man von einem Fußballmanager eigentlich nicht verlangen. Da verzeihe ich auch die wenigen Kleinigkeiten, die nicht ganz ausgereift sind.

Ihr übernehmt, wie jedes Jahr, die Rolle des Teammanagers. Es geht also vorrangig nur um euren Kader. Natürlich kann man beim Vorstand mal vorsichtig anfragen, ob der gewillt ist, das Stadion auszubauen oder direkt eine neue Fußballfestung zu errichten. Aber ansonsten habt ihr keinen Einfluss auf die Infrastruktur. Stattdessen geht es um das Training, die Taktik, die Spielvorbereitung, also kurz: das Coaching. Und dann darum, den Kader zu verbessern, indem ihr talentierten Eigengewächsen eine Chance gebt oder eure Scouts beauftragt, passende neue Spieler zu suchen.Wie in den Vorgängern richtet sich der spielerische Anspruch ganz nach eurer Spielweise. Ihr könnt wirklich alles selbst machen, was dann aber auch bedeutet, dass jeder Tag in Arbeit ausartet. Oder ihr vertraut euren Mitarbeitern und weist ihnen bestimmte Bereiche zu. Ihr habt keine Lust auf Vertragsverhandlungen? Dann soll sich doch der Sportdirektor mit den gierigen Profis und deren noch gierigeren Beratern rumschlagen. Ihr wollt nicht mühevoll einen Trainingsplan für jeden Tag entwerfen? Dann überlasst diese Aufgabe euren Co-Trainern. Selbst Tipps zu Aufstellungen und Taktik geben sie. Trotz dieser Unterstützung und den rudimentären Tutorials zu einzelnen Spielinhalten, die bei Erstverwendung eines bestimmten Bereiches starten, bleibt es dabei: Einsteiger werden die ersten Stunden vermutlich überfordert sein. Aber die Mühe lohnt sich: Versprochen!Es gibt noch einiges mehr an Neuerung – so ist erstmals auch die J-League enthalten, wodurch das Spiel auch für den Chefredakteur einer bestimmten Spielewebsite zumindest ein My interessanter werden könnte. Doch Neuerungen allein machen aber noch kein gutes Spiel, zumal in einer jährlich erscheinenden Reihe. Der Gesamteindruck muss stimmen. Und da passt es auch beim Football Manager 2024 wieder.Autor: Thomas Schmitz, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)