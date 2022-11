Floodland Test

Teaser Dieses Aufbauspiel lässt die Welt untergehen – im wörtlichen Sinn. Als Anführer eines Flüchtlings-Clans versucht ihr euch am der Neugründung der menschlichen Zivilisation.

So ein Test muss meiner Meinung nach vor allem zwei Fragen beantworten. Erstens: Worum geht es in dem Programm und wie funktioniert die Spielmechanik? Und zweitens: Warum macht der Titel Spaß – oder eben nicht? Okay, das waren zugegebenermaßen eher drei Fragen als zwei, aber wenn ich in einem Schulfach noch schlechter war als in Deutsch, dann in Mathe! Wieso ich euch das alles erzähle, statt direkt zum Thema zu kommen? Weil ich die erste Frage trotz so einiger Stunden Spielzeit nicht vollständig beantworten kann. Und genau das ist eines der Probleme, die Floodland trotz spaßiger Seiten mit sich bringt.



Aber der Reihe nach, die Grundlagen habe ich zumindest kapiert: Die Geschichte von Floodland beginnt im ausgehenden 21. Jahrhundert, nachdem die Klimakatastrophe und Verteilungskämpfe um die verbleibenden Ressourcen weite Teile der Erde unbewohnbar gemacht und/oder überflutet haben. Ihr führt ein kleines Häufchen Überlebende in eine ungewisse Zukunft und müsst versuchen, euch auf den Überresten untergegangener Reiche eine neue Existenz aufzubauen.



Am besten lässt sich Floodland mit Frostpunk (im Test: Note 8.5 ) oder Endzone (im Test: Note 8.0 ) vergleichen: ein Survival-Aufbauspiel mit gelegentlichen Abenteuer-Einlagen und einer glaubwürdigen Endzeit-Story. Letztere mutet stellenweise etwas kitschig an, hat mich aber immer wieder zum Weitermachen motiviert, weil sie dem Überlebenskampf einen höheren Sinn verleiht.

Auch Bauland ist nach der großen Flut ein knappes Gut. Ihr arbeitet euch von einer Insel zur nächsten vor.

Warenwirtschaft für Einsteiger

In den ersten Spielminuten gleicht Floodland den Siedlern, Annos und vergleichbaren Aufbaustrategiespielen: Ihr lasst eure Arbeiterinnen und Arbeiter Ressourcen sammeln – Pilze, Holz und verwertbaren Abfall – und errichtet die ersten Gebäude: ein Rohstofflager, ein paar Zelte und vielleicht die ersten Produktionsbetriebe wie eine Fischerhütte und eine Wasseraufbereitungsanlage. Nahrung und ein Dach über dem Kopf sind zunächst die drängendsten Bedürfnisse.



Bald entstehen kurze Produktionsketten: Das Sägewerk verarbeitet die Stämme des Holzfällers zu Brettern, die Feldküche kocht aus den nicht immer genießbaren Fängen der Angler verdauliche Mahlzeiten. Früh zeigen sich aber auch kleine Eigenheiten und Unterschiede. Beispielsweise werdet ihr von Anfang an in die dichte Story eingebunden, die euch immer wieder neue Aufgaben und Ziele vorgibt. Je weiter ihr in unerforschtes Gebiet vordringt und je mehr Missionen ihr abschließt, desto mehr Spielbereiche werden freigeschaltet und desto komplexer werden die Spielwirtschaft und Herausforderungen.

Ein weit verzweigter Forschungsbaum darf in einem Aufbauspiel nicht fehlen. Auffällig bei Floodland sind die vielen Querverbindungen und Voraussetzungen der Technologien.

Wackliges Gleichgewicht

Schnell wird auch deutlich, dass trotz des gemächlichen Spieltempos und regelmäßiger Wartepausen – insbesondere durch lange Bauzeiten und hohen Materialbedarf – das Leben in Floodland alles andere als gemütlich ist. Ständig hakt es irgendwo, immer wieder gibt es neue Engpässe und Probleme. Das hat viele Ursachen. Teilweise scheinen die Ressourcenkreisläufe (absichtlich?) etwas unrund zu laufen, zum Beispiel ernten Abbaubetriebe regelmäßig Rohstoffe schneller, als die Simulation diese wieder nachwachsen lässt. Produktionsketten sind generell schwierig zu optimieren, auch weil das Spiel mit detaillierten Informationen über Zusammenhänge und Statistiken zu Eingang und Ausstoß geizt.



Teils sorgen immer wieder Story-Ereignisse für Spannung, etwa wenn ein Schwarm Raubfische plötzlich eure Fischgründe dezimiert, Kriminelle eure Notreserve klauen oder Kundschafter eine unbekannte Krankheit von einem ihrer Beutezüge mitbringen. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche regelrecht kollabieren und ihr euch in einer Abwärtsspirale wiederfindet, der ihr nicht entrinnen könnt. Genau das ist mir in meinem zweiten Anlauf in der Kampagne passiert: Eine Hungersnot traf auf einen Seuchenausbruch – da half am Ende nur noch der Neustart.

Zufällige Geschehnisse und Story-Ereignisse lockern den Spielablauf auf und motivieren zum Weitermachen – doch negative Events können euren Ruin bedeuten.

Nutzlose Berater

Den ersten Durchgang habe ich allerdings aus einem anderen Grund vorzeitig abgebrochen: Ich konnte eine Mission nicht erfüllen, weil ich mich offenbar in eine Sackgasse manövriert hatte. Die Aufgabenbeschreibung ließ es so aussehen, als solle ich neue Technologien erforschen, um bis dato unbekannte Teile der Karte zu erschließen. Das war mir aber schlicht nicht möglich, weil ich die nötigen Wissenschaftspunkte bereits für andere Projekte ausgegeben hatte, die mir meine Ratgeber nahegelegt hatten. Floodland hat nämlich weder eine Anleitung noch ein richtiges Tutorial, sondern stellt dem Spieler Mentoren zur Seite, die als Questgeber fungieren und gelegentlich Ratschläge erteilen. Nur: Längst nicht alle Tipps der Berater ergeben in der jeweiligen Situation tatsächlich Sinn – manche erweisen sich als regelrecht kontraproduktiv. Anweisungen bleiben vage oder verraten nur einen Teil der notwendigen Schritte.



Gleichzeitig geizt das Spiel mit detaillierten Informationen zu wichtigen Abläufen oder aufschlussreichen Statistiken. Beispielsweise merke ich oft viel zu spät, dass entscheidende Betriebe nicht optimal oder gar nicht mehr arbeiten und welchen Grund das hat. Es gibt zwar ein Warnsystem, das wird aber mit so vielen unwichtigen Hinweisen überflutet, dass es nahezu nutzlos ist.

Dazu ist Floodland stellenweise unnötig kompliziert: Warum muss ich dauernd manuell zwischen verschiedenen Betriebsmodi meiner Werkstätten wechseln, warum wird die Produktion nicht automatisch dem Bedarf oder dem Lagerbestand angepasst? Und sind zwei Dutzend Ressourcen wirklich notwendig? Andererseits erlaubt mir das Programm wichtige Feineinstellungen nicht: Die Prioritätenliste für die verschiedenen Projekte und Aufgaben lässt beispielsweise nur grobe Eingriffe zu. Aber ich merke schon, ich verbeiße mich wieder in Details. Was ich damit eigentlich sagen will: Ein derart umfangreiches Aufbauspiel mit einer komplexer Wirtschaftssimulation und einem rudimentären Politiksystem (dazu gleich mehr) braucht eine gründliche Einführung, übersichtlich aufbereitete Informationen über die Geschehnisse sowie Hilfen zum Nachschlagen. In Floodland muss ich mir die meisten Grundlagen selbst erarbeiten und bin selbst nach vielen Stunden immer noch manchmal ratlos, wenn es in der Spielmechanik irgendwo knirscht.

Ihr müsst die Umgebung regelmäßig nach lohnenswerten Zielen für eure Kundschafter und Rohstoffen für eure Arbeiter absuchen.

