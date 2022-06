Fire Emblem Warriors - Three Hopes Test+

Teaser Das Prügel-Spin-off sendet euch zurück auf den Kontinent Fódlan. Drei neue Geschichten, eine große Kämpfer-Auswahl und aus der Vorlage geborgte Mechaniken machen das Wiedersehen zur großen Freude.

Zu Beginn knipst die frühere Spielfigur Byleth Neuzugang Shez beinahe die Lichter aus. Der Söldnertrupp von Byleths Vater Jeralt begegnet euch wiederholt als Feind in den Schlachten.

Immer feste auf die Feste

Die Effektkanonade ist unterhaltsam überbordend wie eh und je in der Warriors-Reihe. Hier seht ihr nicht etwa einen Spezialangriff, der bei gefüllter Leiste entfesselt werden kann, sondern eine Abfolge einer AoE-Attacke und einem Schwachpunktangriff.

Feldlagerinspektion

Zahlreiche NPCs und geben dem Lager Lebendigkeit. Doch auch in diesem abgesteckten Bereich seid ihr vor allgegenwärtig aufploppenden Figuren und Umgebungsdetails nicht sicher.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalIn Fire Emblem - Three Houses (im Test, Note 9.0 ) wurdet ihr vom Söldner zum neuen Lehrer an eine Militärakademie, habt eines der drei namensgebenden Häuser unter eure Fittiche genommen und so in der zweiten Hälfte einen anderen Blick auf einen ausbrechenden Krieg bekommen und diesen auch auf jedem Handlungspfad zu einem anderen Ende geführt. Große Highlights für mich waren dabei die Gespräche mit den Figuren, die zum Großteil weniger überdreht als in früheren Serienteilen daherkommen und deren archetypischen Charakterzüge um nette Nuancen erweitert wurden, besonders im Falle der drei zentralen Hausoberhäupter Dimitri, Claude und Edelgard. Dazu bot die Handlung einige Mysterien und die ganze verborgene Geschichte des Kontinents Fódlan und seiner durch die mysteriösen Wappen gesegneten Adelsfamilien offenbarte sich, wenn man alle vier möglichen Handlungspfade zu ihrem Ende führte – dabei aber unter Umständen manchen nun verfeindeten Ex-Schüler im Kampf tötete, den man auf anderen Pfaden gut kennengelernt hat.erlaubt nun ein Wiedersehen mit den Figuren im Action-Gewand. Wie in anderen Teilen der-Reihe (manchem besser bekannt unter dem japanischen Titel Musou) prügelt ihr mit übertriebenen Waffentechniken ganze Hundertschaften vor euch her. Dazu versteht sich aber Three Hopes auch als ernsthafte Erweiterung des Universums von Three Houses. Die neue Protagonistin oder der neue Protagonist Shez ist ebenfalls Söldner und jagt nach einem übel verlorenen Kampf Byleth (so der Standardname der Spielerfigur in Three Houses). So trifft Shez als erstes auf das bekannte Haussprecher-Trio und schon bald nehmen die Ereignisse auf jedem der wiederum drei wählbaren Story-Pfade einen anderen Verlauf als in Three Houses. Mir hat das Wiedersehen mit den Figuren großen Spaß bereitet dank kurzweiliger Action, spaßigem Strategie-Anteil und viel Fan-Service, der sich besonders an Spieler wie mich richtet, die tief in die Lore von Three Houses eingetaucht sind.Hauptsächlich lasst ihr im typischen Warriors-Stil auf großen Karten mit Gängen Hundertschaften von Gegnern mit simplen Kombos und absurden Spezialangriffen durch die Luft segeln. Ziel ist es meist, die an Kreuzungen gelegenen Bollwerke zu erobern, sodass mehr eurer Truppen auf der Karte spawnen und verbarrikadierte Teile der Karte sich öffnen. Normale Fußsoldaten sind nur Klingenfutter, doch Elite-Truppen, feindliche Generäle oder Monster teilen selbst gut aus. Dennoch ist die eigentliche Herausforderung, auf Skript-Events wie feindliche Überfälle auf eure Basis oder Fluchtversuche rechtzeitig zu reagieren und mehrere Brände an unterschiedlichen Ecken der Karte zu löschen.Dabei hilft enorm, dass ihr zwischen bis zu vier aktiv gesteuerten Figuren hin und her springt und diesen sowie vier Unterstützungseinheiten auf der Karte Befehle erteilt. Es lohnt sich, die aus Fire Emblem bekannten Waffenvorteile zu nutzen. Ein Speerkämpfer wird auch ohne direkte Steuerung schneller mit Schwertträgern fertig. Habt ihr ihm sogar eine Reitertod-Lanze mitgegeben, räumt er sehr flott mit Kavallerie auf. Das ist nicht übermäßig kompliziert, doch es macht Spaß, die Schwächen des Feindes auszunutzen. Da die Abschlusszeit ein Faktor für eine S-Bewertung des Kampfes ist, die besondere Belohnungen wie starke Waffen freischaltet, ist der Einsatz des Features umso nützlicher.So wie ihr in Three Houses zwischen Schlachten viel Zeit mit der Verwaltung in Garreg Mach verbringen konntet, tobt ihr euch in Three Hopes in eurem Lager aus, das aber übersichtlicher ausfällt als die ausladende Militärakademie. Das beginnt recht leer, doch im Verlauf der Kampagne kommen nicht nur weitere Dienstleister dazu, sondern auch mehr Truppen-Statisten, die dem Ort Leben verleihen, indem sie teils dynamisch mit Umgebungsobjekten interagieren. Zum einen geht ihr mit Figuren auf Expeditionen, kocht für sie und widmet euch mit ihnen Freiwilligenarbeit, damit sich ihr Unterstützungslevel verbessert, was auch viele neue Dialoge freischaltet – wobei sich Three Hopes verstärkt auf Dialoge mit Figurenkombinationen konzentriert, die in Three Houses nicht vorkamen. Die Unterstützungsgespräche stehen in Sachen Herzlichkeit und interessanten Einblicken ins Innenleben der Charaktere dem Hauptspiel in nichts nach, sodass bei mir durchaus die Vermutung aufkam, dass womöglich einige Skripts verwendet wurden, die es nicht in die finale Version von Three Houses geschafft haben.Das Training verbraucht einen Punktevorrat analog zu den Freizeit-Punkten für die Interaktion mit Kameraden und ähnlich wie im Hauptspiel füllt sich der Vorrat in jedem Kapitel auf und das Maximum wächst durch den Ausbau des Lagers. Kampfübungen ähneln dem Unterrichts-Feature aus der Vorlage in vereinfachter Form. Dadurch steigen Figuren schneller in ihrer Klasse auf. Das schaltet fortgeschrittene Klassen frei ebenso wie passive Perks und Kampftechniken sowie Zaubersprüche, von denen ihr zwei je Figur anlegt und in der Schlacht entfesselt, allerdings auf Kosten der Waffenhaltbarkeit. Letztere erhöht ihr dagegen ebenso wie die Stärke in der Schmiede. Three Hopes schmeißt dabei nicht so übermäßig mit Waffen um sich wie andere Warriors-Teile, in denen die Bereinigung des begrenzten Inventars schnell zur nervigen Pflicht werden konnte.Fire Emblem Warriors - Three Hopes kleckert dabei nicht an freischaltbaren Figuren, sondern klotzt. Zwar ist das Moveset der Einheiten primär an die Klasse gebunden und nur wenige Figuren wie Shez, Dimitri, Claude und Edelgard besitzen einzigartige Klassen, dennoch geben gewisse Charakterwerte den Figuren mehr Individualität. Zum einen gibt es gewisse Boni, wenn ihr Kriegerinnen und Krieger als passiven Adjutanten dem aktiven Charakter zuweist. Dazu besitzen alle einen Strategie-Bonus, der passend zur Persönlichkeit eher defensive oder offensive Befehle effektiver macht. Charaktere mit Wappen kommen wie im Hauptspiel mit einer gewissen Chance in den Genuss von Bonus-Effekten. Am spürbarsten ist aber das jeweilige einzigartige Talent. So entfesselt Lorenz mit Druck auf ZR einen Rosensturm, Sylvain erhält einen Angriffsbonus, der stärker wird, je länger seine Treffer-Kombo nicht unterbrochen wird, und Ignatz verteilt bei Angriffen Farbe, die Elementschaden anrichtet.