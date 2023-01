Teaser Auch im neusten Teil der Serie werden die rundenbasierten Taktik-Gefechte richtig spannend und fordern alte Hasen und Neulinge gleichermaßen heraus.

Das Video zu diesem Test+ kommt am Mittwoch (25.01.2023).



Mit etwas weniger Trommelwirbel und Fanfaren als 2019 Fire Emblem – Three Houses (dem 2020 das Groß-Addon Fahle Schatten folgte) erschien dieser Tage Fire Emblem Engage für Nintendo Switch, es ist somit erst das zweite Fire Emblem für Switch. Verantwortlich war einmal mehr Intelligent Systems.



Fire Emblem Engage ist ein klassischer Serienteil mit starker Anime-Optik bei Figuren und überzeichneter Mimik, das spielerisch sowohl an Three Houses (Basis zum Erkunden, wenngleich mit weniger Socializing) als auch die letzten 3DS-Teile erinnert. So gibt es wieder eine Art "begehbare" Weltkarte wie zuletzt 2013 Fire Emblem Awakening oder 2015 das Remake Fire Emblem The Sacred Stones, auf der man von Ort A zu Ort B läuft oder auch wieder zurück – während man bei Three Houses sowie Fire Emblem – Fates (2016) immer nur von der Basis zum Einsatzort teleportierte.



Und: Engage kehrt auch von den Spielanteilen zurück zu den 3DS- und früheren Teilen, weil sein Schwerpunkt wieder klar auf den Rundenkämpfen liegt, statt wie Three Houses gefühlt zur Hälfte in der "Etappe" (Akademie, Basis) zu spielen. Der Permadeath ist, wie schon seit Awakening, wählbar: Spielt ihr "mit" (Klassischer Modus) und verliert eine Figur im Kampf, zieht sie sich in die Basis zurück und ist nicht mehr einsetzbar. Wer will, kann das aber auch abschalten (Einfacher Modus). Davon unbeeinflusst ist die Schwierigkeit, wo ihr zwischen "normal", "schwer" und "sehr schwer" wählt.

Die beiden jungen Drachenbehüter sind ganz aus dem Häuschen als Alear endlich wieder wach wird.

Götter, Drachen und Mächtige Dinge

Der Hauptcharakter namens Alear hat rot-blaue Haare und kann männlich oder weiblich sein. Er/sie ist der Nachkomme der Wyrmgöttin, einem Wesen von immenser Macht. Diese regiert über Elyos aus der zentralen Region Lythos und beschützt die Bewohner vor Gefahren. Die vier Königreiche Firene, Brodia, Elusia, und Solm sind in einem Kreis im Lythos herum angeordnet und werden von eigenen Königshäusern regiert. Der Protagonist (dessen Namen ihr ändern dürft) lag nach einer schweren Kampfverletzung tausend Jahre schlafend auf einer fliegenden Insel, die im weiteren Verlauf als das Somniel – eure Basis – bekannt wird.



So ein wenig hakt hier die Übersetzung, denn im Englischen lautet die Bezeichnung „Divine Dragon“, was in den deutschen Untertiteln als Wyrmgöttin übersetzt wurde. Göttlicher Drache wäre da vielleicht ein bisschen passender gewesen. Unabhängig davon hat der Protagonist allerhand göttliche Kräfte, diese durch den langen Schlaf jedoch vergessen – das typische Problem von Spielehelden, die eigentlich sehr mächtig sind, aber für Geschichte und Spielverlauf einen Grund brauchen, den Antagonisten nicht einfach in Minute 3 aus der Welt zu klatschen.



Selbiger Antagonist ist Sombron, der Dämonendrache – oder Fell Dragon im Englischen –, der bereits vor tausend Jahren eingesperrt wurde. Seine Anhänger suchen seitdem nach einer Möglichkeit, ihn zu befreien und haben diese in den namensgebenden Emblemen und ein paar anderen Ritualen gefunden.

Die Kampfübersicht bietet euch alles Wichtige auf einen Blick. Euer Kämpfer wird so weit vorne gleich von sechs Gegnern bedroht.

Göttlichkeit²

Die Embleme müssen in die Geschichte auch noch irgendwie reinpassen. Zwölf Embleme, die an zwölf Ringe gebunden sind, verteilen sich über ganz Elyos. Der Träger kann die Kräfte des Emblems entfalten, indem er es in erster Instanz trägt und in zweiter Instanz eine Verbindung mit dem Emblem eingeht, die nebenbei natürlich legendär sind. Also bekommt euer göttlicher Drache noch weitere legendäre Fertigkeiten. Göttlich hoch zwei! Ich bin mir aber sehr sicher, dass es das an Göttlichkeit noch nicht war...



Und tatsächlich: Alear hat zwei verschiedene Augenfarben: Blau und Rot, die nach Anime-Logik garantiert noch eine Bedeutung haben, die sich mir aktuell noch nicht erschließt. Aber da ist bestimmt noch ein weiterer göttlicher, legendärer oder anders spezieller Baustein in ihrer Geschichte.



Das war es aber noch nicht! Alear besitzt außerdem einen eigenen Drachen-Fanclub und eigene Behüter, die auf sie aufgepasst haben, als sie schlief. Außerdem sind ihre Kompagnons alle adlig, mächtig oder anderweitig besonders. Vereint durch die edle Queste, zwölf Ringe zu beschaffen und den Dämonendrachen wieder einzusperren.

Begleiter über Begleiter Während eurer Reise durch Elyos, schließen sich euch immer mehr Charaktere und NPCs an, die durch Quests und Story-Abschnitte ein eigenes Intro bekommen. So sammelt ihr mit der Zeit eine kleine Armee und schafft Redundanzen in den verschiedenen Klassen. Da im klassischen Modus die Charaktere endgültig aus der Kampfgruppe entfernt werden, wenn die Lebenspunkte auf null fallen, ist das grundlegend sinnvoll, um abhanden gekommene Klassen zu ersetzen. Außerdem könnt ihr so Charaktere, die euch aus persönlichen Gründen auf die Nerven gehen, dann einfach zuhause lassen.



Durch die gemeinsam bestrittenen Kämpfe beginnen die Charaktere untereinander Freundschaften aufzubauen und erhalten gegenseitige Unterstützungslevels, die im Kampf Boni geben. Serientypisch schaltet ihr dadurch Bonusgespräche dieser Charaktere frei, die mehr über Motive und Vorlieben verraten. Ein besonders großes Interesse eurer Mitstreiter sind Muskeln. Davon faseln sie erstaunlich oft und tun alles dafür, mehr Muskeln und Kraft aufzubauen. An und für sich ist das ja löblich, aber irgendwie nimmt das phasenweise seltsame Züge an. Spätestens dann, wenn mein Charakter auch anfangen soll, zu trainieren. Gut, dann mache ich per Minigame also Liegestützen und Sit-ups – zum Glück hat der Drachen-Fanclub den Workout noch nicht mitbekommen. Dessen Vorsitzende ist nämlich ein Fan hart am Stalkertum und planet schon eine Beweihräucherungsmagazin über mich...

Ist der Kampf vorbei habt ihr die Gelegenheit das Gebiet nach Schätzen abzusuchen oder mit euren Gefährten zu sprechen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal