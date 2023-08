F1 Manager 2023 Test+

Teaser Nach dem Auftakt im letzten Jahr, hoffen nun viele auf eine deutliche Steigerung. Im Detail tut sich auch manches, unterm Strich setzt Frontier sein gelungenes Manager-Konzept ohne wesentliche Neuerungen fort.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Von außen nehmt ihr wie gehabt indirekt Einfluss, indem ihr etwa Befehle zur Tempoerhöhung gebt. Das Renngeschehen erlebt ihr im Stil einer TV-Übertragung, wobei ihr zwischen sechs verschiedenen Kamera-Perspektiven wechselt.



Eierlegende Wollmilchsau

Die Rennen müsst ihr immer komplett managen und über die volle Distanz gehen. Ihr könnt die Zeit aber bis zu 16 mal beschleunigen. Oberhalb der doppelten Geschwindigkeit wechselt das Spiel in diese Ansicht, stoppt aber in wichtigen Momenten.

Quäl dich, du Sau!

Ich habe Kevin Magnussen angewiesen, auf die Tube zu drücken und anzugreifen. Der Überholvorgang gelingt hier auch. Darauf verlassen könnt ihr euch allerdings nie, da es von vielen Faktoren abhängt und auch von der aktuellen Moral.

Mehr als nur ein Update?

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Der F1 Manager 2023 macht unter Strich gar nicht so viel anders als sein Vorgänger. Das wundert in Anbetracht des schon dort komplexen und weitgehend gut durchdachten Systems nicht weiter. Mehr als Detailverbesserungen dürft ihr allerdings nicht erwarten, weshalb das Spiel Käufern der Vorjahresversion nicht unbedingt ein besonders attraktives Angebot macht. Wer letztes Jahr aber nicht zugeschlagen hat, die Formel 1 und Sportmanager mag, kann ruhigen Gewissens zugreifen.



Es gibt zwar einiges Verbesserungspotenzial – insbesondere mit Blick auf ein paar der künstlichen Elemente des Gameplays und teils in Bezug auf die technische Umsetzung. Aber die ändern unterm Strich nichts an einem guten Sportmanagement-Spiel, in dem ich gerade den eigentlichen Rennverlauf oft spannender finde als in Codemasters' F1-Reihe! Der F1 Manager 2023 macht unter Strich gar nicht so viel anders als sein Vorgänger. Das wundert in Anbetracht des schon dort komplexen und weitgehend gut durchdachten Systems nicht weiter. Mehr als Detailverbesserungen dürft ihr allerdings nicht erwarten, weshalb das Spiel Käufern der Vorjahresversion nicht unbedingt ein besonders attraktives Angebot macht. Wer letztes Jahr aber nicht zugeschlagen hat, die Formel 1 und Sportmanager mag, kann ruhigen Gewissens zugreifen.Es gibt zwar einiges Verbesserungspotenzial – insbesondere mit Blick auf ein paar der künstlichen Elemente des Gameplays und teils in Bezug auf die technische Umsetzung. Aber die ändern unterm Strich nichts an einem guten Sportmanagement-Spiel, in dem ich gerade den eigentlichen Rennverlauf oft spannender finde als in Codemasters' F1-Reihe!

F1 Manager 2023 Xbox X

Einstieg/Bedienung Umfangreiches, jederzeit wieder abrufbares Ingame-Tutorial

Virtuelle Mitarbeiter weisen auf Probleme/ Missstände meist frühzeitig hin

Allgemein hohe Zugänglichkeit

Speichern praktisch jederzeit möglich Gamepad-Steuerung teils umständlich

Manche Info-Fenster überlappen sich ungünstig Spieltiefe/Balance Weitreichende, (in-)direkte Einflussmöglichkeiten in Rennsessions...

TV-Übertragungsstil sorgt für F1-Atmosphäre

Komplexes Management-System auf und abseits der Strecke

Vollständige, weitgehend authentisch umgesetzte F1-Lizenz

Wirklich jedes Rennen (auch beim Neuladen eines Spielstands) verläuft völlig anders

Trainings und Quali können simuliert werden

Zeitverlauf auf der Strecke kann bis zu 16x beschleunigt werden ... die sich allerdings nur begrenzt verlässlich auswirken

Rennereignisse wirken häufig künstlich und sind auffällig oft nachteilig für eigene Team Grafik/Technik Gelungene Inzenierung von Traings, Quali und Rennen im TV-Stil

Visuell überwiegend ansprechend gestaltete Menüs Filmsequenzen teilweise peinlich

Rein qualitativ eher mittelprächtige Grafik Sound/Sprache Realistische Soundeffekte

Echter Boxenfunk Schwache deutsche Sprachausgabe

Gelegentliche Soundbugs Multiplayer

Nicht vorhanden 7.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten



Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIn Codemasters'-Reihe hat es durchaus auch etwas für sich, wenn ich mich nach einem vergeigten Qualifying mal aus einer schlechten Startposition heraus durch das halbe (oder ganze) Feld wühlen muss. Immerhin wird es dann schön eng. Auf Dauer hätte ich allerdings zumindest gegen KI-Gegner keine große Lust darauf, wenn ich mich, statt um die Weltmeisterschaft mitzufahren, als emsiger Punktesammler für Konstrukteursrang 6 betätigen müsste.Immacht mir gerade das allerdings großen Spaß, denn selbst für vermeintlich kleine Erfolge muss ich mich hier ins Zeug legen, wenn ich eines der kleineren Teams wähle. Zudem muss ich mich hier als Teamchef um wirklich alles kümmern, egal ob Anweisungen an die Fahrer während des Rennens, die Forschung, den Trainingsplan meiner Boxencrew, Mitarbeiterverträge und, und, und.Dass das trotz der recht hohen Komplexität gleichzeitig auch noch sehr zugänglich ist, freut mich besonders. Das klingt jetzt beinahe so, als ob der neue Teil von Frontiers Sport-Management-Spiel den gelungenen, aber auch nicht gerade perfekten Vorgänger deutlich übertreffen würde. Stimmt aber nicht. Denn auch wenn der Vorwurf an jährlich erscheinende Sport-Lizenztitel, dass die neue Version unterm Strich kaum mehr als ein Update ist, oft so nicht zutrifft. Den F1 Manager 2023 kann ich trotz zahlreicher Kleinstverbesserungen von genau diesem Vorwurf allenfalls begrenzt freisprechen, aber dennoch Fans des Genres ruhigen Gewissens empfehlen.Im F1 Manager 2023 heuert ihr praktisch genauso wie im Vorgänger bei einem der zehn aktuellen Teams der Königsklasse an. Ob Ferrari, Mercedes oder McLaren, bleibt euch überlassen. Anders als im Karrieremodus von Codemasters' F1-Reihe könnt ihr also nicht auf allen Strecken der Saison 2023 mit einem eigenen Team an den Start gehen. Dafür ist nicht jeder Rennstall potenziell gleich stark, wie in der Realität gibt es hier Top-Teams und Hinterbänkler. Wer als Teammanager bei Red Bull anheuert, hat zwar ein deutlich höheres Startbudget und ein von Beginn an besseres Auto, muss entsprechend gleich in der ersten Saison um den Titel kämpfen. Der Vorstand meines gewählten Arbeitgebers Haas ist hingegen mit Konstrukteursrang 6 zufrieden. Ordentliche Platzierungen im Mittelfeld und hier und dort mal das Erreichen der Punkteränge, ist also ausreichend, um nicht am Ende der Saison gefeuert zu werden.Wenngleich sich der Teammanager auch in der Realität um vieles kümmert, seid ihr im F1 Manager 2023 so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau des Motorsports. Euer Einfluss ist zwar praktisch ausnahmslos indirekt, aber hier regelt ihr von der Seitenlinie wirklich so gut wie alles vor, während und zwischen den Rennen. Nur selbst die Karren über den Asphalt hetzen, dürft ihr nicht. Ihr kümmert euch also um die Entwicklung neuer Teile, baut und erweitert Einrichtungen wie einen Rennsimulator, der die Werte euer Fahrer langfristig verbessert. Ihr kümmert euch um Vertragsverhandlungen, legt den Trainingsplan der Boxencrew fest, unterstützt Nachwuchsfahrer der Formel 2 und Formel 3, die ihr dann irgendwann vielleicht zu eurem Test- oder sogar zum Stammfahrer macht. Also wirklich alles, außer Kaffeekochen. Die meiste Zeit verbringt ihr aber an den Rennwochenenden an der Strecke und haltet auch dort beinahe alle Zügel in der Hand.Ich weiß nicht, ob eseigenwilliger Anfeuerungsspruch „Quäl dich, du Sau“ war oder vielleicht doch das ein oder andere Hilfsmittelchen, das1997 zum Sieg bei der Tour de France führte. Aber an der Strecke gehen eure Einflussmöglichkeiten deutlich über Motivationssprüche hinaus. Ihr bestimmt, wann euer Fahrerduo im Qualifying auf die Strecke geht und, soweit mit dem aktuellen F1-Regelwerk der FIA vereinbar, mit welcher Reifenmischung. Von eurem Handeln hängt auch die Güte des Setups ab. Das legt ihr nämlich manuell fest, wobei euch das Feedback eurer Fahrer insbesondere aus den Trainings-Sessions potenziell immer genauere Hinweise auf die optimalen Einstellungen gibt. Ihr gebt euren Fahrern zudem stets befolgte Anweisungen, ob sie voll auf Angriff fahren oder auch Tempo herausnehmen sollen, um den Reifenverschleiß zu verringern oder auch um Sprit zu sparen. Auch die Aggressivität bei Überholmanövern oder die Art, mit der ihr eure Position nach hinten verteidigt, legt ihr fest. Alles aus dem Auto herauszuholen, bedeutet zwar nicht, dass ihr dann auch einen direkt vor euch fahrenden Gegner automatisch überholt – tatsächlich hängt das von so vielen Faktoren ab, dass man nicht von einem simplen Puzzle-Prinzip sprechen kann. Aber eure Befehle wirken sich dennoch weitgehend realistisch aufs Renngeschehen aus, und sei es eben nur, dass eine Drosselung des Tempos genauso wie der Befehl zum Fahrern in „clean air“ beim Abkühlen überhitzter Reifen hilft.Noch deutlich größeren Einfluss auf den Rennverlauf hat natürlich die allgemeine Rennstrategie, die ebenfalls in eurer Hand liegt. Ihr legt also fest, wann die Boxenstopps erfolgen sollen und auf welche Reifen gewechselt werden soll. Klar ist die Strategie nicht in Stein gemeißelt. Sind die Reifen früher hinüber, müsst ihr Stopps vorziehen, um keinen Reifenplatzer oder Ähnliches zu riskieren. Fängt es an zu regnen, kommt es allerdings drauf an. Regnet es vielleicht nur schwach und kurz, kann es sich lohnen, auf der Strecke zu bleiben, während viele andere auf Intermediate-Reifen wechseln. Alles Überlegungen, die man auch aus den echten F1-Rennen kennt. Gleiches gilt für den meiner Meinung nach zu häufigen und zu langen Safetycar-Einsatz. Reagiert ihr im richtigen Moment, könnt ihr die Phase ebenfalls zu eurem Vorteil nutzen und einen Stopp bei besonders geringem Zeitverlust durchführen.Natürlich sind solche Ereignisse im Spiel – gerade in ihrer Häufigkeit – nicht gerade superrealistisch. Unterm Strich halten sich deren besonders künstlich anmutender Anteil aber in absolut akzeptablen Grenzen. Nur, dass Unfälle, zumindest für mein meist im Mittelfeld fahrendes Haas-Team, auffällig oft eher zum Vorteil anderer und nicht selten zum Nachteil für mich sind, ist mir gerade in Rennen, in denen ihr einen besonders guten Startplatz ergattern konnte, doch mehr als einmal gehörig auf den Wecker gegangen.Detailverbesserungen etwa bei der Bedienung oder eine insgesamt deutlich niedrigere Bugdichte könnte ich Elite-Macher Frontier sicherlich attestieren. Wesentliche Veränderungen, die den F1 Manager 2023 zu einem besseren Spiel machen, kann ich allerdings nicht feststellen. Hier funktioniert so ziemlich alles noch mehr oder weniger genauso wie im Vorgänger, was aufgrund des an sich gelungenen Konzepts ja auch nicht verkehrt ist. Für eine nennenswerte Steigerung zum Vorjahr reicht das aber eben nicht. Die einzige größere Neuerung besteht in den sogenannten Rennwiederholungen.Dabei startet ihr die in der aktuellen Saison bereits durchgeführten Rennen (also aktuell bis zum Großen Preis von Belgien) neu, wählt ein Team und müsst versuchen, ein besseres Ergebnis als in der Realität zu erzielen. Es geht indes nur um die Rennen, ihr könnt also nicht bereits ins Qualifying einsteigen um euch einen besseren Startplatz zu verschaffen. Ist das überflüssig oder blöd? Nein, natürlich nicht! Aber zu mehr als einem netten Bonus taugt es dann eben auch nicht.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)