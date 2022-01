Expeditions - Rome Test+

Teaser Im dritten Anlauf gelingt der Serie endlich die vielversprechende Verschmelzung von Runden-Taktik und Rollenspiel. Expeditions – Rome ist ein spannender Historien-Roman zum Mitspielen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Expeditions - Rome ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Schon früh im Spiel lauft ihr einem bestimmten „Gaius“ über den Weg – der allerdings mit den Piraten des Mittelmeers weniger Glück hat, als in den historischen Quellen.

Alle Wege führen nach Rom

Romani Ite Domum Expeditons – Rome spinnt eine fantastische Sage vor einem historischen Hintergrund. Die Macher beweisen dabei durchaus Respekt vor der Vergangenheit und haben offensichtlich viel Zeit in die Recherche der Fakten gesteckt. Allerdings passen die Entwickler die bekannten Ereignisse der eigenen Story an und stellen manche historische Persönlichkeit anders dar, als aus der Überlieferung gewohnt.



Trotzdem werden Geschichts-Fans an Rome viel Freude haben: Alleine die überall zu hörenden lateinischen Redewendungen dürften manchem Lateinschüler das Herz aufgehen lassen. Und natürlich dürfen Verweise auf Popkulturphänomene wie Monty Python, Asterix oder Youtube-Stars nicht fehlen. Expeditons – Rome spinnt eine fantastische Sage vor einem historischen Hintergrund. Die Macher beweisen dabei durchaus Respekt vor der Vergangenheit und haben offensichtlich viel Zeit in die Recherche der Fakten gesteckt. Allerdings passen die Entwickler die bekannten Ereignisse der eigenen Story an und stellen manche historische Persönlichkeit anders dar, als aus der Überlieferung gewohnt.Trotzdem werden Geschichts-Fans an Rome viel Freude haben: Alleine die überall zu hörenden lateinischen Redewendungen dürften manchem Lateinschüler das Herz aufgehen lassen. Und natürlich dürfen Verweise auf Popkulturphänomene wieoder Youtube-Stars nicht fehlen.

An bestimmten Schlüsselstellen greift ihr in die Schlachten euer Legion ein, indem ihr euch für taktische Manöver entscheidet.

Globalstrategie (very) light

Die Feldschlachten mit 2D-Icons laufen weitgehend automatisch ab und werden deshalb bald Routine.

Antike Kommandosoldaten

Anzeige

Euren Feldzug plant ihr auf einer Übersichtskarte. Dort arbeitet ihr euch mit euren Legionen von einem Sektor zum nächsten vor und wandert von einem Quest-Schauplatz zum anderen.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 44,99 () Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDas ersteerschien 2013 mit Crowdfunding-Unterstützung. Die Genremischung des Studios Logic Artists konnte ihr großes Potential damals aber nicht ganz ausschöpfen. Immerhin: Mit einer Note von 7.0 im Gamersglobal-Test war das Erstlingswerk der dänischen Entwickler eine verhaltene Empfehlung wert. Der Nachfolger (im Test ) musste sich Anfang 2017 trotz kleiner Verbesserungen mit einem halben Punkt weniger begnügen.Doch aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Der jüngste Teil der Serie ist endlich der erhoffte Hit. Wenn ihr Rollenspiele mit aufregenden Runden-Kämpfen mögt oder auch nur ein Faible für das Römische Reich pflegt, dann müsst ihr unbedingt weiterlesen:ist genau das richtige Spiel für euch!Wie der Name vermuten lässt, entführt euch der jüngste Expeditions-Teil ins alte Rom. Genauer: In die letzten Jahre der Senatsrepublik, also noch vor Beginn des Kaiserreichs. Vor diesem Hintergrund lassen die Autoren zahlreiche historische Persönlichkeiten wie Cato, Pompeius oder Cotta auftreten. Die Story weicht bald und auf sehr dramatische Weise von der bekannten Geschichtsschreibung ab, dennoch werden „History Buffs“ viele bekannte Namen, Ereignisse und andere Elemente entdecken – von Kleinigkeiten wie der Ausrüstung der Legionäre über lateinische Floskeln bis hin zu Rededuellen im Senat. Wohlgemerkt nehmen sich die Entwickler trotz des sichtbaren Respekts vor der Geschichte auch viele Freiheiten. Am besten lässt sich Expeditions - Rome wohl mit historischen Romanen wie der-Trilogie vonvergleichen.In diesem Szenario schlüpft ihr also in die Sandalen eines Sprösslings einer Patrizierfamilie, der vor einer Intrige aus der Hauptstadt fliehen muss. Zusammen mit keinem geringerem als dem jungen Julius Caesar schifft ihr euch nach Kleinasien ein, um dort unter den Fittichen von Lucius Lucullus gegen den rebellischen König Mithridates ins Feld zu ziehen. Weil ihr euch beim Tutorial-Hinterhalt als hervorragender Anführer bewährt, erteilt euch Lucullus prompt die Befehlsgewalt über einen seiner berühmtesten Verbände, die Legio Victrix. Fortan erfüllt ihr primär zwei Aufgaben: Zum einen schickt ihr eure Legion in einer Art Globalstrategiepart gegen feindliche Heeresverbände in den Kampf. Zum anderen zieht ihr im Rollenspielteil persönlich durch die Lande, um Gespräche mit Freunden und Feinden zu führen, Quests zu absolvieren und mit einer kleinen Gruppe treuer Unterstützer überaus spannende Taktik-Gefechte zu schlagen.Damit keine falschen Erwartungen aufkommen: Expeditions – Rome ist kein Globalstrategiespiel, auch wenn manche Screenshots oder meine obige Beschreibung das nahelegen könnten. Der strategische Überbau dient vielmehr als Handlungsrahmen für die Geschichte. Wie erwähnt, zieht ihr im ersten Akt gegen Mithridates, den König von Pontos, der den Römern große Teile Griechenlands abgeknöpft hat. Diese erobert ihr nun Gebiet um Gebiet zurück. Im Wesentlichen wählt ihr aus, welchen Sektor eure Truppen angreifen sollen, und wählt dann während der Schlacht an drei, vier Schlüsselstellen, welche Taktiken zum Einsatz kommen. Pro Ereignis habt ihr jeweils drei Strategiekarten zur Auswahl. Kommt es zu einer gegnerischen Kavallerieattacke über die Flanke, könnt ihr euch einigeln, zum Gegenangriff ausholen oder die Reiterei in eine vorbereitete Falle locken. Von besonders mächtigen Karten habt ihr nur einen begrenzten Vorrat.Das klingt dramatischer, als es sich im Spiel darstellt. Euer Verhalten beeinflusst vorranging Werte wie Moral oder Aggression, die wiederum die Kampfstärke eurer Armee bestimmen. Ihr schaut also hauptsächlich einer mit fortschreitender Spieldauer zunehmend weniger aufregenden Animation zu, bei der bunte Einheitensymbole auf einer 2D-Karte aufeinanderprallen. Am Ende gewinnt die Seite mit der höheren Kampfstärke, und das seid eigentlich immer ihr (zumindest auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad). Selbst wenn ihr den Kürzeren zieht, bedeutet das nicht das Aus. Weil es im Feldzug kein Zeitlimit gibt, könnt ihr euch zurückziehen und über wiederholbare Aufgaben solange Nachschub sammeln, bis eure Kampfstärke wiederhergestellt ist. Der Computergeneral startet zwar gelegentlich Gegenangriffe, die sind aber leicht abzuwehren. Nein, einist Expeditions – Rome definitiv nicht, und das will es auch nicht sein.Wesentlich wichtiger als die großen, weitgehend automatisch ablaufenden Feldschlachten sind die kleinen Taktik-Scharmützel, um die ihr euch persönlich kümmert. Schon bei eurer Ankunft in Griechenland schließen sich euch die ersten Begleiter an, darunter der Heiler Syneros, der ehemalige Gladiator Tabat und der alte Haudegen Caeso. Später stoßen weitere Mitstreiter dazu, die alle eine eigenen Geschichten und Ziele mitbringen. Im Lager könnt ihr Prätorianer als zusätzliche Unterstützer anheuern, die allerdings im Gegensatz zu den für die Story relevanten Helden austauschbar bleiben und nicht als Gesprächspartner oder Questgeber fungieren. Jedenfalls führt ihr bis zu sechs Mitglieder euer Truppe gleichzeitig in kurze Kommandoeinsätze, die rundenweise in dreidimensionalen Hexfeld-Levels ausgetragen werden. Durch Vorgaben je nach Einsatz-Typ, verhindert Expeditions - Rome dabeim, dass die Prätorianer zugunsten der ausdefinierten Party-Mitglieder links liegen bleiben.Die grundlegende Kampfmechanik wirkt zunächst simpel. Alle Figuren dürfen einmal ziehen und einmal angreifen oder auf die Attacke verzichten, um sich noch weiter zu bewegen. Es gibt aber jede Menge Feinheiten, die Abwechslung in die Scharmützel bringen. Beispielsweise sammelt die Nahkämpferklasse Veles über Angriffsbewegungen Fokuspunkte, die ihr dann für Spezialaktionen ausgeben dürft. Ein voll ausgebildeter Veles kann unter anderem direkt an einem Gegenspieler vorbei flutschen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Die Princeps-Legionäre tragen dagegen einen Schild, der sie fast unverwundbar für Pfeilbeschuss macht. Eine besonders nützliche Regel: Streckt ein Streiter einen Kontrahenten nieder, darf er ein zweites Mal angreifen. Das gilt nicht in allen Fällen, aber ich möchte euch auch nicht das komplette Regelwerk vorbeten. Es soll genügen, festzustellen, dass die vielen Sonderregeln, die Charakterfertigkeiten und nicht zuletzt die abwechslungsreichen, interaktiven Levels für ausgesprochen variantenreiche, spannende Begegnungen sorgen.