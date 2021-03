Teaser Knapp 17 Jahre nach dem ersten Teil dürft ihr erneut euer eigenes böses Imperium aufbauen. Der fiese Nachfolger bietet zwar einige Detailverbesserungen, krankt aber an bekannten Stellen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMittlerweile ist es über 17 Jahre her, dass die Elixier Studios euch inzum Bond-Bösewicht haben werden lassen. In bester-Manier durftet ihr euren eigenen Unterschlupf aufbauen, Schergen anheuern, die Weltherrschaft an euch reißen und die "Mächte des Guten" abwehren. Warum das im Jahr 2004 so eine grandiose Mischung war, habe ich euch in meinem Klassiker-Check-Video erklärt. Nun ist mitvon Rebellion ein waschechter Nachfolger zu haben, der zwar einige Punkte verbessert, aber an anderen Stellen das Werk eines bösen Genies zu sein scheint.Im Kern handelt es sich um dasselbe Spiel. Auf einer tropischen Insel sollt ihr euer geheimes Versteck aufbauen, inklusive Stromversorgung, Management eurer Truppen und natürlich vieler böser Fallen zur Abwehr von Spionen und Soldaten. Die Entwickler setzen auf eine comichafte Grafik, um die Ästhetik älterer Bond-Filme zu transportieren und auch das HUD und viele andere Elemente erinnern an die Abenteuer des britischen Supercharmeurs.Doch weil selbst ein böses Unternehmen auf ein prall gefülltes Konto angewiesen ist, müsst ihr euch um ständigen Cashflow kümmern. Dazu nutzt ihr die Weltkarte, die aber noch in etwa so nervig wie im ersten Teil ist. Aber um die wirklich spaßigen Teile, wie neue Fallen und zusätzliche Verhörmethoden und Ebenen für euer Geheimversteck, freizuschalten, ist ein prall gefülltes Ganovenkonto nun mal unerlässlich. Letztlich lässt Entwickler Rebellion durch diese Nähe zum Vorgänger aber einiges an Potenzial liegen und liefert statt einer wahren Revolution nur eine seichte Evolution – die Fans aber trotzdem zufriedenstellen dürfte.