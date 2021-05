Essays on Empathy Test

Teaser Die Kurzspiele-Sammlung gibt Einblicke in die Entwicklung der Macher von The Red Strings Club, dem Indie-Studio Deconstructeam. Ist das eher eine Dokumentation oder machen die Spielehappen auch Spaß?

Bei Essays on Empathy stellt sich aber die große Frage, frei nach Herbert Grönemeyer: Wann ist ein Spiel ein Spiel? Fakt ist: Von den zehn Titeln in dieser Sammlung sind acht beim zweimal jährlich stattfindenden Game-Jam-Wettbewerb Ludum Dare entstanden.



Beim dem Game Jam haben die Entwickler maximal 72 Stunden Zeit, um ein Spiel zu einem bestimmten Oberthema fertigzustellen. Dass in diesen drei Tagen eher mundgerechte Spieletapas entstehen anstatt eine zutatenreiche Paella, dürfte jedem klar sein. Und so gibt Publisher Devolver Digital auch eine Gesamtspielzeit von rund fünf Stunden für die zehn Titel an. Ja, das sind schon mächtig kurze Spielehappen(ings).