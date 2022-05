Eiyuden Chronicle - Rising Test+

Teaser Das Spin-off soll euch auf das klassische JRPG Eiyuden - Hundred Heroes einstimmen. Trotz charmanter Seiten taugt das Action-RPG nicht als Appetitanreger.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Bosskämpfe machen besonders später Spaß, wenn eure Party gewachsen ist und ihr besondere Angriffe verketten könnt. Auch die großen Fieslinge respawnen und sind in späteren Quests wieder euer Ziel – teils haben sie dann aber neue Tricks gelernt.

Stempeln gehen

Ein sympathisches Detail: Erhöht ihr die Sterne-Wertung eurer Waffe, habt ihr die Gelegenheit, ihr aus vorgefertigten Begriffen einen einen Namen zusammenzuschustern.



Viele Menüs, wenig Highlights

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz Das Konzept von Eiyuden Chronicle, mit der Beute aus den eigenen Abenteuern den zentralen Hub wieder aufzubauen, fand ich spannend. Es hat mir gefallen, wie sich das Örtchen und andere Schauplätze mit der Zeit durch meine Hilfe wieder mit Leben füllen. Doch das Action-RPG lässt einiges Potential liegen.

Das Pacing ist gerade in den ersten vier bis fünf Stunden zäh: Ständig heißt es, nun geht das Abenteuer wirklich los, doch wenige Schritte im neuen Gebiet gibt es ein neues Hindernis und Teil der Lösung ist schon wieder die Beschaffung von Materialien zur Errichtung eines weiteres Shops. In den Story-Sequenzen gefielen mir die lustigen Dialoge zwischen den charmanten Party-Mitgliedern. Doch ansonsten wirkt der Kreislauf aus Beute aus Monstern und Umgebung prügeln, um dann damit meine Werte frisieren zu seelenlos. Das liegt auch daran, dass ich fast nur Fetch-Quests erfülle. Statt als Held Abenteuer zu erleben und mit seltener Beute die Wirtschaft anzukurbeln, bin ich eher ein Lieferant, der mit diversen Einkaufszetteln in der Hosentasche immer wieder dieselben Gebiete abgrast (auch wenn diese sich schrittweise erweitern).

Die verzweigten Areale belohnen Erkundung mit Truhen, aber was ich nicht gefunden habe, sind echte Highlights und durch die hakelige Bedienung und fehlenden Flow haut auch die Action nicht so rein, wie sie es könnte. Auch wenn mir Eiyuden Chroncile - Rising durch seine charmanten Seiten einigen Spaß gemacht hat und die Action kurzweilig ist, hinterlässt es so letztlich keinen großen Eindruck. Das Konzept von Eiyuden Chronicle, mit der Beute aus den eigenen Abenteuern den zentralen Hub wieder aufzubauen, fand ich spannend. Es hat mir gefallen, wie sich das Örtchen und andere Schauplätze mit der Zeit durch meine Hilfe wieder mit Leben füllen. Doch das Action-RPG lässt einiges Potential liegen.

Eiyuden Chronicle - Rising Switch

Einstieg/Bedienung Systeme werden nach und nach eingeführt

Optional Figuren-Wechsel per dediziertem Knopf statt Verknüpfung von Figuren mit bestimmten Angriffen

Viele Schnellreise- und Speicherpunkte Hakelige Steuerung, besonders bei Sprüngen

Auch nach fünf Stunden kommt die Geschichte durch all die Tutorials noch nicht recht in Gang

Kein freies Speichern und kein Continue bei Game Over Spieltiefe/Balance Zentraler Hub ändert sich merklich durch Erfüllung der Quests

Verketten der Angriffe mit Party spaßig

Gebiete erweitern sich mit Freischaltung neuer Fähigkeiten

Später spaßige Bosse

Charmante Party Gameplay-Loop setzt nur auf Ansammeln von Ressourcen über Fetch-Quests

Viele Features, aber letztlich wenig spielmechanischer Tiefgang

Dungeon-Design ohne Highlights

Tendentiell zu anspruchslos

Geringe Vielfalt an Umgebungen und Gegnertypen Grafik/Technik Sympathischer 2,5D-Grafikstil Matschtexturen und grobe Sprites

Etwas zu lange Ladezeiten beim Bildschirmwechsel Sound/Sprache Soundtrack mit vielen beschwingten, aber nicht zu aufdringlichen Stücken

Gute deutsche Übersetzung Keine Vertonung Multiplayer

Nicht vorhanden 6.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheit

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes war das erfolgreichste Kickstarter-Projekt im Games-Sektor aus dem Jahr 2020 und wird leitend von ehemaligen Konami-Mitarbeitern entwickelt, die an den- und-Reihen mitgewirkt haben. Hundred Heroes wird ein klassisches JRPG, das wenig überraschend deutliche Anleihen an Suikoden zeigt. Wer schon vor dem für 2023 geplanten Release von Hundred Heroes in die Welt des Spiels hinein schnuppern will, der kann das nun mit dem Action-Spin-offtun.Rising wurde als Stretchgoal bei der Kickstarter-Kampagne finanziert und stammt nicht von denselben Entwicklern wie Hundred Heroes, sondern vom Studio Natsume Atari. Die Handlung ist dabei vor dem Hauptspiel angesiedelt, bringt euch aber einige der später rekrutierbaren Helden näher – auch sollen sich gewisse Items später ins Hauptspiel übertragen lassen.Ihr spielt die junge Abenteurerin CJ, die ein riesiges Artefakt in den Runenhügeln bergen will, um sich in den Augen ihres Schatzjäger-Klans zu beweisen. Allerdings haben die Bewohner des Dorfes am Fuße der Hügel so langsam die Nase voll von all den Abenteurern. Damit CJ eine offizielle Erlaubnis zur Schatzjagd bekommt, muss sie auf Geheiß der Bürgermeisterin den Anwohnern helfen und so trägt sie dazu bei, dass der von einem Erdbeben verwüstete Ort wieder zu altem Glanz findet. Das klang für mich nach den Grundzutaten zu einem motivierenden Gameplay-Loop, in dem ich mit meinen Abenteuern nebenher etwas im zentralen Hub der Spielwelt bewirke. In der Umsetzung gerät das Konzept jedoch ins Stolpern.Helft ihr Bewohnern, erhaltet ihr Stempel. Eine gefüllte Stempelkarte macht die Stadt belebter und schaltet fortgeschrittene Kombos frei. Dazu könnt ihr Stempel gegen Items tauschen. Wichtiger als reguläre Questgeber sind dabei die Ladenbesitzer, die ihre Shops auf- und ausbauen, wenn ihr ihnen in den umliegenden Wäldern, Schneebergen und den Runenhügeln Materialien besorgt. Ihr habt jedoch keinen Einfluss darauf, wo die Gebäude gebaut und wie sie gestaltet werden. Die gesuchten Ressourcen schlagt ihr im Vorbeigehen mit der Waffe aus Bäumen und Felsen, sobald ihr das entsprechende Werkzeug wie Spitzhacke angeschafft habt. Daneben verlieren Monster verwertbare Teile ihrer Körper, von denen sie sich dank eurer schlagkräftigen Argumente trennen. Anfangs sind die Kämpfe sehr stumpf, das bessert sich später. Zum einen, wenn ihr Materialien investiert, um neue Manöver für CJ und ihre Mitstreiter freizuschalten.Zum anderen bringen die im Laufe der Story dazu gewonnenen Party-Mitglieder mehr Angriffs-Möglichkeiten. Das Besondere: Ihr wechselt durch die Angriffs-Knöpfe fließend zwischen den Charakteren. Leichte Attacken kommen von CJ, beim Auslösen schwerer Attacken springt sie weg und Känguru-Krieger Garoo mit seinem Großschwert erscheint und Fernattacken rufen (nach rund fünf bis sechs Stunden) Magierin Isha auf den Plan. Durch gut getimte Wechsel der Angriffsarten entfesselt ihr dabei besonders effektive Attacken. Magische Barrieren knackt ihr auch nur mit Zaubern, während Garoo gegnerische Schilde zertrümmert.Eure Heldinnen und Helden steigen nicht nur im Level und verbessern beim Schmied die Werte ihrer (nicht austauschbaren) Ausrüstung auf, ihr legt ihnen Accessoires für Boni an und stellt Runen her, die ihre Angriffe mit Elementen aufladen oder Elementar-Schutz gewähren. Wenn ihr ab und zu Heiltränke aufstockt und Waffen sowie Rüstung verbessert, werden euch die Gegner in Eiyuden Chronicle - Rising schwerlich ins Schwitzen bringen. Andere Schwierigkeitsgrade stehen nicht zur Wahl.Ab und zu müsst ihr für einen Auftrag auch nur mit anderen NPCs reden und so kleine Alltagsgeschichten erleben (trotzdem bringen die teils mehr Geld und Erfahrung als ein Bosskampf). Allgemein haben einige Questgeber nette Marotten und die Streitigkeiten zwischen der herzensguten, aber kindischen CJ, dem nörgelnden Söldner Garoo und der raffgierigen Bürgermeisterin Isha sind durchaus charmant. Dennoch lässt sich Eiyuden Chronicle - Rising Stunden Zeit, bis sich die überschaubare Anzahl an Gebieten stärker öffnet und auch der zwingende Aufbau der grundlegenden Shops in den ersten fünf Stunden sorgt für ein Pacing mit angezogener Handbremse.Außerdem ist die Progression durch die zahlreichen Shops in diversen Straßen mit einigen Laufwegen verbunden, zumal in der Switch-Fassung trotz eher matschiger Texturen die Ladezeiten beim Wechsel von Bildschirmen einen Tick zu lang ausfallen. Die Sache ist aber: Auch dadurch, dass ich dauernd durch die Straßen gehe, wird der Ort nicht glaubhafter. Dafür gestaltet sich die Quest-Routine zu mechanisch. Ständig erfülle ich simpelste Fetch-Quests, während die übergreifende Story auf der Stelle tritt. Und dafür gehe es wieder und wieder in bekannte Gebiete. Gut, bei der Wiederkehr kann ich durch neue Kräfte weiter kommen, aber es ist nicht sehr stimmungsvoll, wenn derselbe Boss mit höherem Leven wieder an der gleichen Stelle erscheint oder derselbe wiederkehrende Felsen nun besseres Erz verliert, nur weil ich meine Spitzhacke verbessert habe.In vielen Menüs gebe ich die sauer verdienten Ressourcen aus, um stärker zu werden und Gegner noch einfacher aus den Latschen zu hauen. Aber da ich die ganzen Systeme durch die Einfachheit nicht brauche, ist die Stärkung der Party (abseits der Freischaltung neuer Moves) fast so sehr stumpfes Abarbeiten von Listen, wie das Erfüllen der Quest-Ziele à la "Sammle 10 Steine". Die Action fließt vor sich hin, dank vieler Schnellreisepunkte wird die Ressourcensuche nie allzu mühselig, die Levels wachsen mit jedem Besuch und der Ort ändert sein Gesicht. Was dabei aber fehlt sind Highlights oder Überraschungen beim Erkunden abseits der nicht allzu häufig stattfindenden Bosskämpfe.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)