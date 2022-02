Dying Light 2 - Stay Human Test+

Teaser Im zweiten Ableger von Techlands beweglicher Zombie-Action verschlägt es euch nach Villedor. In der europäischen Metropole wimmelt es von Beißern, Abtrünnigen, Spielspaß und kleineren Freudenhemmern.

Immer wieder seht ihr in Rückblenden, was Aiden und Mia in der Klinik widerfahren ist.

Mia reicht es!

Mit der Zeit schaltet ihr immer mehr Parkour-Helferlein frei, wie dieses Sprungpad.

Lauf Aiden, LAUF!

Auch wenn Dying Light 2 den Fokus auf Nahkampf legt, könnt ihr Gegner wie den explodierenden Dicken mit Bogen abwehren.

Mit Rohren, Gift und dem Bogen

Neue Skills schaltet ihr mit Punkten in den Kategorien Kampf und Parkour frei. Ihr erhaltet sie, indem ihr kämpft oder rennt.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs ist nicht leicht, im Bereich der Zombie-Spiele etwas Neues zu kreieren. Schließlich gehören die Lebenden toten seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Widersachern im Videospielbereich. Doch Techland schaffte es 2015 mit, frischen Wind in das Genre zu bringen. Denn neben kernigen Nahkämpfen mit den Matschbirnen habt ihr euch in bester Parkour-Manier durch die Spielwelt bewegt. Allerdings haben das nur die wenigsten deutschen Spieler erlebt, denn aufgrund der deftigen Gewaltdarstellung landete das Spiel sehr schnell auf dem Index.Nun hat sich der Nachfolger,die Laufschuhe geschnürt und steht an der Startlinie. Diesmal in einer entschärfte Version für den deutschen Markt, menschliche Gegner können weder enthauptet, noch zerstückelt werden und ihr dürft NPCs nicht töten. Wie ich in meinem Test auf der Xbox Series X herausgefunden habe, ist das aber kein Spielspaßkiller. Hätte ich nicht gewusst, dass ich eine zensierte Version spiele, wäre es mir wohl überhaupt nicht aufgefallen.Was mir aber sehr wohl aufgefallen ist, sind einige Änderungen seit dem Vorgänger. Am offensichtlichsten dürfte wohl sein, dass das Geschehen nun nicht mehr in Harran angesiedelt ist, sondern in der ebenso fiktiven Metropole Villedore. Doch auch abseits davon hat sich einiges getan. Was euch in der Zombie-Apokalypse erwartet, dass könnt ihr im nachfolgenden Text nachlesen. Oder ihr seht euch das oben eingebundene 4K60-Testvideo an, das in wenigen Stunden nachgereicht wird. Falls nicht anders gekennzeichnet, habe ich im Leistungs-Modus gespielt.Der aus dem Vorgänger bekannte Charakte Kyle wurde in den Ruhestand geschickt, in Dying Light 2 steuert ihr nun Aiden. Der ist ein Pilger, eine Art Nomade. Doch sein Umherstreifen durch die zombifizierte Welt hat einen tieferen Sinn: er will seine Schwester Mia finden. Die beiden wurden jahrelang grässlichen medizinischen Experimenten unterzogen und schließlich auch noch getrennt. Also ist die Motivation von Aiden, neben dem Finden seiner Schwester, die blanke und schonungslose Rache an seinen Peinigern.Ihr mögt jetzt denken, dass die Story von Dying Light 2 überschaubar spannend und nicht sonderlich kreativ ist, und damit habt ihr sicherlich auch Recht. Doch glaubt mir einfach wenn ich euch sage, dass sie mich mit fortschreitender Spielzeit immer weiter in seinen Bann gezogen hat. Das liegt nicht nur an einigen unerwarteten Plottwists, vielmehr sind mir viele der Nebencharaktere ans Herz gewachsen. Ihre Geschichten werden mit genügend Zeit erzählt und so konnte ich eine echte Bindung zu ihnen aufbauen. Und auch die Entscheidungen, die ich immer wieder getroffen habe, fühlten sich so an, als würden sie sich wirklich auf den Verlauf auswirken.Das Parkour-System könnte euch sofort wieder bekannt vorkommen, wenn ihr den Vorgänger gespielt habt. Denn die Steuerung ist weitestgehend gleich gehalten. Springen liegt nicht wie üblich auf der A-Taste, sondern auf einem Schulter-Button. Das benötigt zwar etwas Einarbeitungszeit, geht dann aber sehr locker vom Gamepad. Ihr rennt flüssig über die Dächer Villedors, klettert an Fassaden hinauf und gleitet an Ziplines quer über die Stadt. Die Mechanik macht einen Riesenspaß und ist wieder einmal der große Star von Stay Human.Allerdings läuft das System nicht mehr ganz so rund wie in Vorgänger. Das macht sich vor allem beim Klettern bemerkbar. Hier zeigt sich die komplexe Tastenbelegung, bei der ich oftmals einen Knoten in den Fingern hatte. Außerdem ist die Übersicht nicht immer gegeben, hier haben Third-Person-Titel wieklar die Nase vorn. Zu allem Überfluss neigt Aiden auch noch dazu, sich nicht immer zuverlässig an Kanten und Objekte festzuhalten, wenn ihr auf sie zuspringt. So stürzte ich gelegentlich in den Tod, einfach weil mein Charakter nicht so wollte wie ich.Doch Dying Light 2 hat auch einige zusätzliche Features im Parkour-Gepäck. Ab einem späteren Punkt in der Story schaltet ihr einen Gleitschirm frei, den ihr immer öffnen dürft. Wer jetzt schon an Breath of the Wild denkt, wird gleich noch mehr aufschrecken: Wie lange ihr gleitet, hängt mit eurer Ausdauer zusammen. Durch gefundene Impfstoff-Container erhöht ihr sie, wie auch eure Lebensenergie. Außerdem könnt ihr Ausschau nach Luftströmen halten, denn sie katapultieren euch in die Luft und setzen die Ausdauer zurück. Mit einem Enterhaken schwingt ihr euch außerdem über sonst unüberwindbare Abgründe.Die Kämpfe sind in Dying Light 2 gewohnt nahkampflastig. Ihr wehrt euch zwar mit vorgegebenen Waffen, die bestehen aber aus allerhand Schrott, der sich in der Spielwelt befindet. Heizungsrohre, Stuhlbeine, Baseballschläger, notdürftig zusammengeschusterte Klingen – all das und noch viel mehr haut ihr Abtrünnigen und Zombies um die Ohren. Wie gehabt könnt ihr sie auch mit Mods ausstatten, sofern sie denn Slots dafür haben. Dann gibt es Giftschaden, Feuerschläge und mehr. Je nach Art des Mods wird der Effekt bei kritischen Treffern oder aufgeladenen Schlägen getriggert.Für den Fernkampf könnt ihr einen Bogen einsetzen, der allerdings nur bei wirklich weit entfernten Feinden sinnvoll ist. Ansonsten machten alle Bogen, die ich gefunden oder gekauft hatte, nur sehr überschaubaren Schaden. Viel effektiver waren da Molotov Cocktails, Propangastanks oder Autobomben. Letztere schaltet ihr frei, indem ihr eroberte Gebäude einer der beiden Fraktionen zuschustert.