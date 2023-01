Dwarf Fortress Test

Teaser Seit 20 Jahren werkeln zwei Brüder an Dwarf Fortress. Mit der Premium-Version und "Grafik statt ASCII" wird der Freeware-Colony-Builder zugänglicher. Doch wieviel Spaß macht der Bau einer Zwergenfestung?

Die Sieben Zwerge

Spielen lernen statt spielend lernen

Ihr habt viele Interaktionsmöglichkeiten.

Der Grundstein ist gelegt.



Festungsbau und ein Hauch Factorio

umgibt ein gar ehrfurchtsgebietender Nimbus – steile Lernkurve, Katastrophen, die viele Stunden Spielzeit vernichten, dazu immer wieder neue Features mit noch mehr abseitigen Details. Doch wen ASCII-Grafik und eine merkliche, aber auch nicht übertriebene Schwierigkeit nicht abschrecken, wird mit dem komplexen Aufbau einer Zwergenfestung in einer simulierten Welt belohnt. Für deren Generierung werden sogar mehrere Zeitalter und der Aufstieg und Verfall ganzer Zivilisationen berechnet – die Ruinen von heute waren die Trutzburgen von vor 500 oder 1000 Jahren...Das seit 2002 vonundunter der Firmung Bay 12 Games programmierte und 2006 erstmals als Alpha-Version veröffentlichte Dwarf Fortress ist quasi der Urvater aller Colony-Builder. Das macht es zum Vorbild für Hits wieund. Nach all den Entwicklungsjahren und einer Ankündigung für Steam aus dem Jahr 2019 ist nun letzten Monat Dwarf Fortress tatsächlich auf der Valve-Plattform veröffentlicht worden. Neben einem überarbeiteten Interface verfügt sie über Pixel. Statt ASCII-Zeichen-Grafik, enthält dafür aber – noch? – nicht den Adventure-Modus, ein komplexes Roguelike in derselben hochdetaillierten Welt. Übrigens bietet Bay 12 Games parallel immer noch kostenlos Dwarf Fortress Classic an.Rimworld-gestählt habe ich die Spitzhacke ausgepackt und dem Nimbus auf den Zahn gefühlt.Zum Spielstart wählt ihr zahlreiche Parameter für die Weltgenerierung, was dann zu einer mit Bodenschätzen, Städten, Ruinen und vor allem Völkern gefüllten Landkarte führt. Auf einem kleinen Ausschnitt davon, in den zum Spielen reinvergrößert wird, wählt ihr den Standort eurer Festung – am besten in der Nähe eures Zwergenvolkes. Die Größe eures Startplatzes beträgt auf der Weltkarte standardmäßig 2x2 Felder und kann damit mehrere Biome erfassen, etwa Gebirge und Wald. Optional hilft euch eine Filter- und Suchfunktion. Die Charakteristika eurer Start-Zwerge nebst Ausrüstung legt ihr im Rahmen eines Punktebudgets fest, um zum Beispiel für bestimmte Biome besser gewappnet zu sein. Mit dem Standardstart seid ihr aber erstmal gut bedient.Dann geht es mit sieben Zwergen, Tieren und dem Karren voller Habseligkeiten los – und damit auch das Bauen. Festungen können sowohl oberirdisch als auch unterirdisch sein, beides hat Vorteile – oberirdisch kommt man leichter an Nahrung und kann Weideland effektiv mit Mauern schützen. Allerdings besteht die typische Zwergennahrung eh aus unterirdischen Pflanzen. Mit einer Höhlen-Festung hingegen fallen natürlich Abbau und Weiterverarbeitung leichter, als wenn man das schwere Zeug erst mal aus den Minen zur Oberwelt schleppen lassen muss. Nicht zuletzt die Verteidigung fällt deutlich leichter, da man nur die Zugänge verrammeln muss statt die ganze Siedlung zu ummauern.Und prompt war ich etwas verloren. Ich stieß gleich auf eine Fülle von Herausforderungen: Warum verhungern meine Herdentiere? Weil ich sie einer Weidezone zuweisen muss. Ich will farmen, mir geht aber ständig das Saatgut aus! Gegessene oder zum Brauen genutzte Pflanzen geben euch Saatgut zurück, gekochte jedoch nicht. Was ja realistisch ist, aber doch reichlich verwirrend. Und was sind eigentlich diese Gesteinsfelder mit Wassertropfen, die meine Gänge und Treppenhäuser mit Wasser voll laufen lassen? Das sind Wasserschichten im Gestein. Sie behindern euch, ihr könnt sie aber nutzen, um mit künstlichen Flüssen Maschinen anzutreiben, steinigen Boden fruchtbar zu machen oder Brunnen zu bauen. Frisches Wasser braucht ihr zum Beispiel im Hospital. Anfangs solltet ihr aber lieber in Gebieten ohne Wasserschichten siedeln und schlicht auf unterirdische Seen zurückgreifen.Ein kaum überwindbares Hindernis ist der Einstieg nicht. Das kleine Tutorial und Tutorial-Texte sind eine solide Starthilfe. Um die Wiki oder Tutorialvideos, die es im Internet für so ziemlich alle Probleme zu finden gibt, kommt ihr aber kaum herum. Konsequenz meines Lerneifers waren zahlreiche Neustarts in den ersten Stunden um es "gleich richtig" zu machen. Schon bald konnte ich Festungen mit über 100 Bewohnern hochziehen, auch wenn ich dabei ständig noch auf neue Probleme und Fragestellungen stieß.Einige Beispiele: Was zur Hölle soll ich mit den ganzen Muscheln machen, die meine Lager zumüllen? Wie funktioniert eine Magma-Schmelze? Wie stelle ich Soldaten auf? Doch je länger ihr spielt, desto seltener müsst ihr etwas nachschlagen. Dwarf Fortress ist mit Standardeinstellungen sogar vergleichsweise "leicht": Ein Neustart wegen Totalversagens blieb mir bislang erspart. Allerdings erlebte ich auch noch keinen Drachen- oder Goblin-Angriff.Der Festungsbau geht schnell und leicht von der Hand. Schon wenig Anbaufläche reicht für die Nahrungsversorgung. Produktionsstätten benötigen 3x3-Felder, kaum Ressourcen und sind in Nullkommanix aufgebaut, Tunnel ebenso schnell gebuddelt. Lagerräume unter den Produktionsstätten und mehrstöckige Unterkünfte in Tavernennähe sorgen für kurze Wege.Dwarf Fortress verzichtet auf ein Forschungssystem, so dass ihr von Anfang an Zugriff auf alle Bauten und Objekte habt – sofern ihr sie denn herstellen könnt. Schwierig wird es bei den teils komplexen Produktionsketten, vor allem in der Metallindustrie. Es gibt fast 30 Warenkreisläufe mit oft mehreren Produktionsstätten und noch viel mehr Ressourcen.In eurer Festung errichtet ihr nach und nach außerdem für Gildenhallen, Tempel, Friedhöfe, Unterkünfte oder Tavernen, für die ihr Zonen festlegt, und sichert euren Komplex mit Fallen. Die Zonen lassen sich oft verknüpfen, etwa ein Schlafsaal mit einer Taverne, damit sich durchreisende Barden und Monsterjäger bei ihrem Zwischenstopp wohl fühlen. Mein Highlight war, als plötzlich ein schmissiger Song erklang: In meiner Taverne stieg die erste Fete!