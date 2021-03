Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2 Test+

Teaser Mit dem zweiten Teil des Addons findet die Geschichte des Doom-Slayers ein würdiges Ende. Doch im Vergleich zu den vorherigen Serienteilen schwächelt The Ancient Gods Part 2 etwas.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEin altes Sprichtwort besagt, dass die Hölle keinen schlimmeren Zorn als den des Doom Slayers kennt. Kein Wunder, schließlich mäht sich der Griesgramm seit 1993 durch dämonische Horden und lasst keinen Stein auf dem anderem. Mitim Jahr 2016 wurde die gesamte Serie neu gestartet und war nach diesem Reboot nicht nur so brutal wie noch nie zuvor, sondern hatte ein paar frische Ideen wie die Glory Kills genannten Finishing Moves im Gepäck. Im März 2020 erschien dann Doom Eternal (im Test, Note: 9.0) , das die gesamte Reihe auf den Kopf stellte. Munition, Lebensenergie und Rüstungen lagen nicht mehr einfach so in den Levels herum, der Spieler musste die so genannten „Kampfpuzzles“ durchschauen und sich auf den Flow des Shooters einlassen.Das Experiment ging auf und bewies, dass auch alte Haudegen mit frischen Ideen noch ganz vorne mitmeucheln können. Im Oktober 2020 veröffentlicht Bethesda mit The Ancient Gods Part 1 (im Test, Note: 8.5) die erste von zwei Erweiterungen, die das Prinzip konsequent fortgesponnen hat. Nun steht The Ancient Gods Part 2 bereitund bietet erwartungsgemäß mehr von allem. Dazu gesellen sich ein paar neue Gegnertypen, der Wächterhammer als frische Waffe und kleinere Upgrades der Plattforming-Abschnitte.Ich habe mich für euch durch den (vorläufigen) Abschluss der Slayer-Saga geballert und im Zuge dessen zahlreiche Dämonen zurück in die Hölle gesprengt. In meinem Test erfahrt ihr, warum The Ancient Gods Part 2 für mich der bisher schwächste Teil der Reboot-Reihe ist, trotzdem eine Menge Spaß macht und woran er ...