Dolmen Test+

Teaser Etliche Spieleschaffende eifern From Softwares Action-RPGs nach. Mit seinem bislang ambitioniertesten Werk will auch der brasilianische Indie-Entwickler Massive Work Studio mitmischen.

In Dolmen seid ihr immer mit Nah- und Fernkampfwaffe unterwegs – und beides ist ungefähr gleichwertig. Eine wichtige Rolle dabei spielt auch der Elementarschaden, der nur gegen manche der Feindtypen effektiv ist.



Mehr als ein stumpfer Klon

Das Schiff ist euer Feuerbandschrein, dort wird gecraftet, aufgelevelt und eingefärbt.

Die Bosskämpfe sind nicht sonderlich kreativ, aber okay. Der dritte Boss nervt aufgrund des zu hohen Schadens in Phase 1, aber auch dadurch, dass man allgemein deutlich mehr mit Ausweichen beschäftigt ist als mit Offensivaktionen.



Gut im Kampf, schlecht in den Menüs

Menüs wie das fürs Crafting sind klar auf Point-and-Click ausgelegt statt fürs Gamepad optimiert.

Mehr zu reflektieren täte auch Alice Schwarzer ganz gut, in Dolmen ist es in anderem Sinne hilfreich: Projektile etwa dieses Gegnertyps könnt ihr mit eurem Schild zurückwerfen.



Kompakt und technisch in Ordnung

Meinung: Benjamin Braun Dolmen ist weder Fisch noch Fleisch, weder richtig gut noch frappierend schlecht. Die wenig ansehnliche Grafik stört mich nicht so sehr, wohl aber die Schwächen im Gameplay. Denn einige nette Grundideen stecken definitiv im Kampf- oder auch im Crafting-System, die Qualität der Umsetzung aber lässt schwer zu Wünschen übrig.



Als Soulslike-Freund hatte ich zumindest phasenweise meinen Spaß und habe die investierte Zeit nicht übermäßig bereut. Aber zu mehr als einem Lückenfüller für die, die Elden Ring bereits durch haben, taugt Dolmen am Ende nicht. Reizt euch besonders das SF-Setting und ihr habt etwa The Surge 1 und 2 noch nicht gespielt, dann seid ihr damit eindeutig besser bedient.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalWenn ein Spiel die Bezeichnung Soulslike verdient, dann war ich (fast) immer automatisch mit an Bord. Nicht jeder dieser Titel konnte es mit der Klasse einesaufnehmen, aber nicht zuletzt Deck13 sorgte mit Lords of the Fallen (im Test: Note 7.5 ) oder dem Science-Fiction-Rollenspiel The Surge (im Test: Note 8.0 ) sowie dem Nachfolger The Surge 2 (im Test: Note 8.5 ) für angenehm frischen Wind im Genre. Es gab aber auch Werke wie Hellpoint (im Test: Note 6.0 ), die ich selbst Fans der knallharten Machart nur bedingt empfehlen würde. Wenige Monate nach dem Launch von Elden Ring (im Test: Note 8.5 ), mit dem sich From Software nach Meinung vieler Spieler noch einmal selbst übertroffen hat, will nun auch das Science-Fiction-Action-RPGum die Gunst der Kundschaft buhlen.Ich habe den Titel des brasilianischen Indie-Entwicklers Massive Work Studio vorab für euch gespielt. Weshalb das Spiel trotz mancher coolen Ideen unterm Strich nur begrenzt überzeugen kann, erfahrt ihr in diesem Text sowie im oben eingebetteten 4K60-Testvideo auf Basis der PS5-Fassung.Der im Nordosten Brasiliens ansässige Entwickler macht sich in Dolmen zweifellos so manches Gameplay-Element aus den From-Software-Spielen zu eigen. Auch hier respawnen sämtliche normalen Gegner, wenn ihr sterbt oder die Schnellreise zwischen den Leuchtfeuern benutzt. Und ihr habt nur einmalig die Möglichkeit, verlorene Beute zu retten, wenn ihr den Pixeltod gestorben seid. Die Aufschaltfunktion ist außerdem ein wichtiges Werkzeug, um die Gegner effektiv bekämpfen zu können.Die Entwickler haben sich in ihrem SF-RPG allerdings auch ein paar eigene Ideen einfließen lassen. Magie in herkömmlichen Sinne gibt es nicht, würde auch nicht zum Setting passen. Weiter nutzt ihr sowohl Nahkampf- als auch Schusswaffen, die ungefähr denselben Stellenwert haben und ständig ausgerüstet sind. Die Ausdauer spielt bei euren Aktionen (also Angriffen, Blocks oder Ausweichmanövern) ebenfalls eine Rolle. Bedeutender ist jedoch die Energieleiste. Die benötigt ihr einerseits für Fernkampf-Angriffe, wobei nur die stärkeren Spezialangriffe sie dauerhaft reduzieren. Andererseits ist sie aber auch wichtig, um die Energie in die Rückgewinnung verlorener Trefferpunkte zu investieren. Das Healing funktioniert, ausreichend Energie vorausgesetzt, sofort und kann auch mehrfach direkt hintereinander aktiviert werden. Die Aufladung der Energie durch die weitestgehend vom Storyfortschritt vorgegebene Anzahl von Zellen dauert jedoch lange.Aber da sind noch mehr Besonderheiten: Waffen findet oder kauft ihr nicht, sondern craftet sie ausnahmslos selbst. Dafür braucht ihr Blaupausen und Materialien, die ihr allenfalls begrenzt gezielt "farmen" könnt. Ihr dürft jede Waffe und jedes Rüstungsteil zudem mit Materialien unterschiedlicher Qualitätsklassen sozusagen sockeln und damit aufwerten. Das erhöht dann entsprechend primär Schutz- oder Angriffswerte. Jedes Ausrüstungsteil bringt zudem Technologie-Punkte für menschliche oder außerirdische Eigenschaften. Passt die Summe dieser Technologie-Punkte, schaltet ihr damit Perks frei, die zum Beispiel in niedrigen Stufen dafür sorgen, dass normale Schüsse nur temporär Energie verbrauchen (die Leiste sich mit der Zeit also wieder auffüllt) oder in höheren Sphären mehr Trefferpunkte bei der Heilung bringen oder euch nach einem K.O. sogar einmal mit halben Leben sofort wieder auferstehen lassen. Ist eigentlich ganz cool, aber erst später wirklich hilfreich. Denn die guten Blaupausen erhaltet ihr natürlich nicht gerade am Spielanfang, besonders hochwertige "Zuaten" können nicht gezielt gesammelt, ja nicht mal gegrindet werden. Aber auch damit greift ein typischer Soulslike-Effekt: Baue ich ein neues Ausrüstungsteils jetzt und kombiniere dabei auch relativ schwache Materialien miteinander oder warte ich lieber, bis ich besseres Zeug habe?In Dolmen funktioniert das Kampfsystem via Gamepad ziemlich gut, obgleich ich persönlich aufgrund der recht elementaren Schusswaffennutzung später immer wieder regelrecht vergessen habe, dass ich auch ein Schild zum Blocken oder Reflektieren von feindlichen Geschossen bei mir trage. In den Menüs allerdings frage ich mich, weshalb den Entwicklern nicht selbst aufgefallen ist, dass die Controller-Bedienung größtenteils umständlich ist. Gerade beim Crafting scheint alles auf ein Maus und Tastatur ausgerichtet zu sein, weshalb ich mit dem Gamepad ständig an die falschen Stelle springe.Da ist am Ende nicht dramatisch, da ich auf dem Schiff ja alle Zeit der Welt habe. Mich nervt es dennoch, wahrscheinlich doppelt oder dreimal so viel Zeit für eine simple Aktion zu brauchen. Ich vermisse zudem brauchbare Vergleichsmöglichkeiten bereits gebauter Waffen, die direkte Sichtbarkeit meiner Technikpunkte-Leiste, statt dafür erst in ein anderes Untermenü zu wechseln. Man gewöhnt sich dran, anfreunden kann ich mich damit aber nicht. Dass der zum Testzeitpunkt noch nicht integrierte Day-One-Patch an diesem Schwachpunkt etwas ändert, bezweifle ich. Denn dafür müsste praktisch alles noch mal komplett neu gemacht werden. Unter anderem beim nicht immer optimalen, aber okayen Balancing soll sich zum Launch noch etwas tun. Potenzial für ein nennenswerte Aufwertung sehe ich aber wenig.Dolmen setzt auf die Unreal Engine 4 als technischen Unterbau. Das sieht man auch an ein paar typischen Eigenschaften der Technologie von Epic Games, gerade im Bereich der Effekte erreicht Dolmen ein solides Niveau. Etwas mehr wäre aber beim Detailgrad der Umgebungen sicherlich möglich gewesen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Spielwelt nicht etwa aus einem Stück besteht, sondern sich aus relativ kleinen Ladezonen zusammensetzt, die trotz SSD mehrere Sekunden zum Laden brauchen.Gravierende technische Mängel sind mir allerdings keine aufgefallen, von der mitunter wankelmütigen KI einmal abgesehen. Die nimmt mein Alter Ego mal aus wenigen Metern nicht wahr. Beim nächsten Mal greift mich aber auch mal hinterrücks ein Feind an, der mich eindeutig nicht sehen konnte. Oder es fällt beim Betreten eines Raums auch mal die ganze Meute über mich her, von dem der größte Teil ansonsten keine Notiz von mir nimmt, wenn ich nicht direkt vor ihnen stehe.Während die Grafik für mich nur okay ist, empfinde ich die Kompaktheit des Programms als angenehme Abwechslung. Denn ähnlich wie The Surge 2 ist Dolmen trotz ordentlichen Umfangs relativ klein und spült euch nicht 50 GB auf die Festplatte. Gerade mal rund acht GB wiegt die Installationsgröße auf der PS5 – was tatsächlich gut ein GB weniger ist als auf der PS4.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla (GamersGlobal)