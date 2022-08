Teaser Achtung, das neueste Digimon-Spiel von Bandai ist kein klassisches Rollenspiel. Vielmehr bekommt ihr einen Mix aus Visual Novel und Rundentaktik vorgesetzt. Hackt sich der Genremix ins Fanherz?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Digimon Survive ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Immer wieder müsst ihr das weitere Vorgehen festlegen. Auf den Storyverlauf wirkt sich das aber nicht immer aus.

Die Tiergötter müssen verrückt sein

Mit der Handykamera untersucht ihr Anomalien in der Umgebung und deckt sie auf.

Erkundung im Fadenkreuz

Am Ende einer jeden Runde wählt ihr die Blickrichtung eures Digimons.

Klassische Rundenkämpfe

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Ich kann es nicht genug betonen: Erwartet bloß kein Rollenspiel, wenn ihr Digimon Survive spielen wollt! Es ist zu etwa 70 Prozent Visual Novel, die restlichen 30 Prozent sind Rundenkämpfe. Wenn ihr die Animes mit den kleinen Biestern genossen habt oder ganz einfach Fans dieser Art des Storytellings seid, dann könntet ihr durchaus glücklich werden. Allerdings muss ich auch hier ein paar Einschränkungen veräußern. Und ich habe ältere Digimon-Spiele wie auch die Animeserie geliebt und Titel wie Danganropa mit Spannung verfolgt. Ich weiß also, was die individuellen Teile ausmacht.



Das größte Problem, das Digimon Survive für mich hat, ist das Pacing. Die Story geht vor allem zu Beginn quälend langsam voran und ist teils von redundanten Dialogen geplagt. Ich muss nicht von Aoi, einem Polizisten und meiner inneren Stimme hören, dass wir kehrtmachen sollten. Spielzeitstreckung im fiesesten Maß.



Auch wenn der Mix aus Visual Novel und Rundenkämpfen ein für mich wirklich guter Ansatz ist, so leidet auch er unter den Problemen des lahmen Fortschritts. Denn so wirklich motivierend ist es nicht, meine Digimon aufzuleveln, sie mit Items auszustatten und ihre Entwicklungen ins Detail zu erforschen. Dafür kämpfe ich einfach zu selten und unregelmäßig. Nein, ein Hit ist Digimon Survive nicht. Aber wie bereits gesagt, wenn ihr einen Soft Spot für die Monster oder die Marke habt, dann könnte das Spiel trotz seiner Unzulänglichkeiten einen Blick wert sein. Ich kann es nicht genug betonen: Erwartet bloß kein Rollenspiel, wenn ihr Digimon Survive spielen wollt! Es ist zu etwa 70 Prozent Visual Novel, die restlichen 30 Prozent sind Rundenkämpfe. Wenn ihr die Animes mit den kleinen Biestern genossen habt oder ganz einfach Fans dieser Art des Storytellings seid, dann könntet ihr durchaus glücklich werden. Allerdings muss ich auch hier ein paar Einschränkungen veräußern. Und ich habe ältere Digimon-Spiele wie auch die Animeserie geliebt und Titel wie Danganropa mit Spannung verfolgt. Ich weiß also, was die individuellen Teile ausmacht.Das größte Problem, das Digimon Survive für mich hat, ist das Pacing. Die Story geht vor allem zu Beginn quälend langsam voran und ist teils von redundanten Dialogen geplagt. Ich muss nicht von Aoi, einem Polizisten und meiner inneren Stimme hören, dass wir kehrtmachen sollten. Spielzeitstreckung im fiesesten Maß.Auch wenn der Mix aus Visual Novel und Rundenkämpfen ein für mich wirklich guter Ansatz ist, so leidet auch er unter den Problemen des lahmen Fortschritts. Denn so wirklich motivierend ist es nicht, meine Digimon aufzuleveln, sie mit Items auszustatten und ihre Entwicklungen ins Detail zu erforschen. Dafür kämpfe ich einfach zu selten und unregelmäßig. Nein, ein Hit ist Digimon Survive nicht. Aber wie bereits gesagt, wenn ihr einen Soft Spot für die Monster oder die Marke habt, dann könnte das Spiel trotz seiner Unzulänglichkeiten einen Blick wert sein.

Digimon Survive PC Switch XOne PS4

Einstieg/Bedienung Die wenigen Mechaniken werden ausführlich erklärt

Kämpfe lassen sich in der Schwierigkeit anpassen Manche Tutorial-Mitteilung komplett überflüssig Spieltiefe/Balance Nette Hintergrundgeschichte mit Mystery-Elementen und düsteren Themen

Regelmäßig können Entscheidungen getroffen werden

Kamera lockert die Erkundung auf

Optionale Gespräche bringen den Charakteren etwas mehr Tiefe

Kämpfe bieten viele Mechaniken

Taktischer Anspruch nicht zu hoch, wäre sonst unpassend zu der Visual Novel Story zieht sich in die Länge

Charaktere insgesamt blass und klischeebelastet

Kämpfe insgesamt etwas zu leicht

Abstand zwischen Scharmützeln zu hoch, darunter leider die Motivation

Dialoge teils redundant Grafik/Technik Charmante Charaktermodelle

Texte auch im Switch-Handheld-Modus gut lesbar Hintergründe könnten mehr Details vertragen

Animationen sehr basic Sound/Sprache Viele Dialogzeilen auf japanisch vertont

Insgesamt sehr gute deutsche Textübersetzung Keine deutsche Sprachausgabe

Belanglose Musik Multiplayer

Nicht vorhanden 6.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEnde der Neunziger war die Welt für den kleinen Dennis noch in Ordnung. Nach der Schule ging es schnell nach Hause, um die Abenteuer von Ash, Rocko, Misty, Pikachu und all den anderen Protagonisten vonzu verfolgen. Es gab nichts Besseres, um den Stress aus der „Penne“ zu vergessen. Doch 1999 fing eine andere Serie an, sich in den Vordergrund zu drängen und einen Großangriff auf meine geliebten Taschenmonster zu starten. Natürlich war ich total gegen, ich wusste ganz genau, in welches Lager ich gehörte. Zumindest redete ich mir das immer ein. Denn als ich dann noch mal reinschaute, merkte ich, dass die digitalen Monster ja irgendwie „erwachsener“ und auch cooler waren. Die konnten sogar sprechen! Noch heute kann ich den alten Titelsongmitgröhlen und habe warme Erinnerungen an die Nachmittage vor der Glotze.Doch vor den Bildschirm gezogen hat mich nicht nur die Fernsehserie, auch diverse Videospiele wurden auf Basis der Lizenz veröffentlicht. Klar, die Kuh muss schließlich gemolken werden, solange sie Milch gibt. Allen voran stand bei meinem Bruder und mirauf der Ur-Playstation unangefochten an der Spitze. Stundenlang haben wir das Tamagotchi-Prinzip ergründet und nach den besten Entwicklungen gejagt.In den folgenden Jahren habe ich immer wieder ein Digimon-Spiel angeworfen und hatte eigentlich immer meine Freude mit den JRPGs. Umso skeptischer war ich, als ich das Prinzip vonbegriffen hatte.meets, eine Visual Novel mit Rundenkämpfen. Ob das gutgehen kann? Nach etwa zwölf Stunden im Spiel habe ich genügend Texte gelesen, Kämpfe absolviert und Entscheidungen getroffen, um die Frage angemessen beantworten zu können.Genretypisch legt Digimon Survive sehr viel Wert auf die Story. Müsste ich in Prozenten ausdrücken, wie groß der Visual-Novel-Anteil contra dem Rundenkampf-Part ist, dann würde ich die Verteilung etwa mit 70-30 beschreiben. Ihr werdet also extrem viel Zeit mit dem Studium von Textboxen verbringen. Denn es gibt zwar viele vertonte Dialogzeilen, allerdings ist die Synchro nur auf japanisch verfügbar. Die deutsche Textübersetzung ist den Entwicklern von Bandai Namco insgesamt sehr gut gelungen.Die Geschichte an sich handelt vom Schuljungen Takuma, der mit seinen Klassenkameraden eine Ausflugsfahrt antreten muss. An der alten Schule, dem Ort ihres Verweilens, angekommen, wird es der Truppe aber natürlich schnell langweilig. Also beschließen sie, einen alten Schrein aufzusuchen, an dem angeblich Tiergötter hausen – so genannte Kenomogami. Doch schon auf dem Weg dorthin überschlagen sich die Ereignisse und die Halbstarken werden in eine Art Parallelwelt gezogen, wo sie auch auf die Heiligen treffen. Oder wie wir sie kennen: Digimon.Die Geschichte von Digimon Survive lässt mich durchaus zwiegespalten zurück. Auf der einen Seite stehen die Charaktere, die mir insgesamt etwas zu blass und klischeebehaftet sind. Das vorsichtige Mädel, der rebellische Schulwechsler, der verantwortungsbewusste Oberschüler. Allesamt nicht unsympathisch, aber mehr auch nicht. Die Hintergrundstory an sich ist aber spannender gehalten und wartet mit vielen Mystery-Elementen und erstaunlich düsteren Themen auf. Allerdings wird sie viel zu langsam erzählt, das Pacing ist zwar typisch für Visual Novels aber Bandai Namco übertreibt es für meinen Geschmack doch etwas mit der behutsamen Vorgehensweise. Für euch mal zu Einsortierung: Erst nach über eineinhalb Stunden seht ihr das erste Mal überhaupt ein Digimon, abseits von dem kleinen Prolog.Im Visual-Novel-Part seid ihr aber nicht nur damit beschäftigt, Texte zu lesen. Immer wieder steht auch die Erkundung einzelner Szenen auf dem Plan. Mit einer Art Fadenkreuz wählt ihr Umgebungsobjekte und auch Spielfiguren an, wenn sie für die Storyfortschritt relevant sind, dann wird euch das sehr deutlich angezeigt. Sind die Gespräche optional, dann sind sie aber nicht ganz sinnlos, denn schließlich erfahrt ihr mehr über die Nebenfiguren. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Erkundungsaspekt von Digimon Survive von sehr simpler Natur ist.In den Dialogen dürft ihr auch immer wieder Entscheidungen treffen. Die wirken sich nicht zwangsläufig auf den Storyverlauf aus, ändern aber eure Beziehung zu den Charakteren. Das schlägt sich in Hilfen in den Kämpfen nieder. Dadurch erhaltet ihr bessere Buffs und weitere Boni. Also solltet ihr stets darauf achten, euch mit all euren Begleitern gutzustellen. Gelegentlich seid ihr frei, etwas auf eigene Faust vorzugehen. Mit euren Leuten quatschen, freie Kämpfe angehen, die Wahl liegt bei euch. Ihr habt eine vom Spiel vorgegebene Anzahl an Aktionen die ihr ausführen könnt, sind sie aufgebraucht, geht die Story weiter.Für noch ein kleines bisschen mehr Abwechslung in den Erkundungspassagen sorgt euer Handy. Das ist durch den Ausflug in die Parallelwelt zwar so gut wie unbrauchbar, aber die Kamera funktioniert noch. Durch die Linse sucht ihr an vorgegebenen Stellen in der Geschichte Szenen auf und fotografiert Anomalien. Was an den verzerrten Punkten tatsächlich erst offenbart sich nämlich erst nach dem Knipsen. Das ist jetzt spielerisch nicht riesig anspruchsvoll, sorgt aber für etwas nette Abwechslung.In den Scharmützeln orientiert sich Digimon Survive an Rundentaktik-Titeln wieoder Fire Emblem. Ihr bewegt eure Monsterchen über quadratische Felder nach vorne. Wie weit sie voranschreiten können, wird von ihren Werten bestimmt, wie auch die Zugreihenfolge. Natürlich haben die Angriffe ebenfalls fest definierte Reichweichten, vorausschauend planen ist also Pflicht.In einem Zug dürft ihr eure Position wechseln, angreifen, euer Digimon sich entwickeln lassen und auch mit Gegnern oder Menschen reden. Ersteres bietet die Möglichkeit, sie in Multiple-Choice-Dialogen auf eure Seite zu ziehen, letzteres die schon erwähnten Buffs.Habt ihr alle Aktionen ausgeschöpft und beendet die Runde mit einem Monster, dürft ihr noch die Blickrichtung festlegen. Das hat einen taktischen Wert: Attackiert euch ein Gegner frontal, ist der Schaden verringert. Habt ihr in dem Zug nicht angegriffen, bekommt ihr sogar einen stärkeren Schild.Positionierung ist also extrem wichtig, auch, weil sich eure Monster gegenseitig helfen, stehen sie nahe beinand: Entweder führen sie Teamangriffe aus, ermutigen sich gegenseitig mit Buffs oder heilen sogar Trefferpunkte oder SP, die zum Ausführen von Spezialangriffen nötig sind. Die kommen natürlich mit diversen Elementen, so dass ihr eure Gegenüber lähmen, vergiften oder in Brand setzen könnt.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)