Die Siedler - Neue Allianzen Test+

Teaser Drei Fraktionen, eine wechselhafte Geschichte um ein Volk auf der Flucht, eine hybride Aufbau-/Echtzeitstrategie-Mechanik. Ergibt das ein tolles neues Siedler? Ganz und gar nicht!

Wir konnten den Titel erst ab Launchtag testen und liefern euch nun so früh es geht Christians Text-Test. Das Video wird heute noch ergänzt. Dreißig Jahre nach dem ersten Teil und mit einer Dokudrama-würdigen Entstehungsgeschichte im Gepäck wuselt ein neues Siedler daher. In der Kampagne wechseln wir regelmäßig zwischen den drei Völkern Maru, Jorn und Elari und erleben die Geschichte eines nach einem Militäraufstand vertriebenen Volk es. Dabei entwickeln sich auch die namensgebenden Bündnisse. Die Ausgangslage dient in Die Siedler - Neue Allianzen als solider Hintergrund, um das Spielprinzip nach und nach einzuführen. Es zeigt sich aber später, dass die Missionen dennoch teilweise sehr auf Karten- und Skriptkenntnis aufbauen. Aber das ist nur ein kleineres unrundes Teilchen in diesem Uhrwerk aus zahnlosen Zahnrädern. Dieser Test widmet sich dabei komplett den Singleplayer-Modi.

Auch das Interface mit vielen Shortcuts ist gelungen . Gäbe es in der Branche einen Award für die schönsten Feldwegsanzeigen , die Siedler-Serie hätte ihn seit Teil 6 im Dauerabo . Beim Drehen von Gebäuden hätte ich mir eine automatische Ausrichtung an der nächsten Straße gewünscht, aber das ist – im Verhältnis zu den späteren Absätzen dieses Textes – nur eine Klitzekleinigkeit . Meine Kritikpunkte an der Stelle gehen nahtlos in die allgemeine Mechanik des Spiels über. Zum Beispiel fehlen Priorisierungsmöglichkeiten für Warentransport oder -produktion. Und falls ihr jetzt denkt: "Da habe ich doch vor fast 30 Jahren Menüs mit gesehen" – da trügt euch die Erinnerung nicht. In Neue Allianzen sind die allen Ernstes verschwunden. Ein anderes, vielleicht nur für mich beim Testen wichtiges Detail, aber: Die Zahl der Speicherstände ist auf zehn begrenzt . Allgemein ärgerlich: Beim Laden einiger automatischer Savegames stürzte das Spiel reproduzierbar ab.

Damit kommen zum Kern der Spielerfahrung: In Trailern wurde Neue Allianzen als „Aufbau-Echtzei t strategie“ oder „Echtzeitstrategie mit Aufbau-Elementen“ beschrieben. Damit kommen also gleich drei Herausforderungen auf einmal zusammen: Der Aufbau-Teil muss funktionieren und mich zum Pfriemeln, Tüfteln und Optimieren einladen, d er Echtzeit-Strategie-Part muss zügig sein, taktische Tiefe und spaßige Schlachten liefern – und beides darf sich nicht im Weg stehen. Einer dieser Aspekte ist einigermaßen gelungen und die anderen beiden … nicht.