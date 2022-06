Teaser Nach Studiowechsel und fast fünf Jahren Early Access ist die historische Wirtschafts- und Lebenssimulation offiziell fertig. Kann die Neuauflage an den Erfolg der beiden berühmten Vorgänger anknüpfen?

Hut ab! Nach dem Wechsel des Entwicklerstudios (von den Kanadiern von Golem Labs zu den Österreichern von Purple Lamp) und der scheinbar nimmer enden wollenden Early-Access-Phase auf Steam (in der das unfertige Spiel viel Kritik und schlechte Bewertungen kassiert hat), habe ich fast nicht mehr damit gerechnet, dass Die Gilde 3 irgendwann auf meinem Rechner Einzug hält. Doch nun, acht Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung, ist es soweit: Publisher THQ Nordic hat die Version 1.0 zum Test freigegeben, und ich habe mich freudig ins virtuelle Mittelalter gestürzt.

Um der wichtigsten Frage zuvorzukommen: Ja, Die Gilde ist immer noch Die Gilde, die Gemeinsamkeiten mit den Klassikern sind unverkennbar. Aber auch wenn ich mich nur noch nebulös an die Vorgänger aus den Nullerjahren erinnere, möchte ich behaupten: Der dritte Teil spielt sich anders: etwas abstrakter, weniger persönlich, mit größerem Maßstab und doch feineren Details, mit weniger Rollenspiel und mehr Wirtschaft. Aber zunächst zu den Grundlagen …

Lebenssimulation im Mittelalter

Auch wenn ihr die Originale nicht kennt, ahnt ihr es nach dem oberen Absatz vermutlich bereits: Die Gilde 3 ist wie seine Vorläufer ein kreativer Genremix, der RPG-Elemente mit einer guten Portion Wirtschaftssimulation und etwas Aufbauspiel verknüpft. Stellenweise erinnert es an Die Sims, manchmal an die Anno-Serie, dann wieder an Crusader Kings.



Im Mittelpunkt des Spielgeschehens steht eure Familie, die ihr über mehrere Generationen zu Ruhm und Reichtum führen sollt. Was genau eure Ziele sind, könnt ihr beim Start der Partie auswählen. Dann legt ihr auch fest, wie euer Alter Ego aussehen und heißen soll, über welche Stärken und Schwächen er oder sie verfügt (Intelligenz, Geschicklichkeit, Kraft und so weiter), in welcher von 13 historischen Städten euer Hauptquartier ist und welchen Beruf euer Schützling erlernt hat. Die Auswahl ist vielfältig: Ihr könnt euch als Bauer oder Fischerin verdingen, eine Laufbahn als Apothekerin oder Heiler einschlagen oder aber als Banditenführer euren Mitmenschen ihr sauer verdientes Geld abknöpfen.

Die Wettereffekte und Jahreszeiten sind zwei der wenigen optischen Highlights des Spiels. Diese Szene wirkt ja fast malerisch!



Für Nachwuchs will gesorgt sein Bevor ihr euch allerdings ernsthaft an das Thema Broterwerb macht, solltet ihr euch auf Partnersuche begeben. Denn zum einen könnt ihr Ehegatten, Kinder und andere Verwandte als kostenlose Arbeitskräfte einspannen. Zum anderen braucht ihr dringend Erben, wenn ihr nicht wollt, dass mit dem Ableben eures ersten Protagonisten der Vorhang fällt.



Die Balz funktioniert nach den gleichen Grundlagen wie die meisten Projekte im Spiel: Ihr schickt eure Spielfigur per Mausklick durch die Straßen eurer Heimatstadt und führt verschiedene Aktionen durch. In diesem Fall macht euer Schützling seiner Angebeteten auf Knopfdruck Komplimente, haucht ihr einen Kuss auf die Wange oder beschenkt sie mit Blumensträußen und anderem Tand, um ihre Gunst zu erringen. Natürlich könnt ihr auch eine weibliche Hauptfigur spielen und Männer aufgabeln.



Ob die Avancen erfolgreich sind, hängt von euren Talenten ab, vor allem vom Charisma-Wert. Den könnt ihr permanent oder temporär steigern, indem ihr beispielsweise Kleidung tragt, die Eindruck schindet, euch frisch badet und parfümiert oder eure Rhetorik trainiert. Und natürlich erhaltet ihr auch Erfahrungspunkte, mit denen ihr die Charakterwerte weiter verbessern dürft. Jedenfalls: Habt ihr mit eurem Schwarm den Bund der Ehe besiegelt, könnt ihr Nachwuchs in die Welt setzen und euer Stammbaum gedeiht.

Familienfehde: Die Müllers von nebenan haben unseren Stammsitz angesteckt. Jetzt heißt es löschen – und dann Rache nehmen!

Geld regiert die Welt



Natürlich sind manche Geschäftsfelder profitabler als andere, aber ihr könnt es als Schneider genauso wie als Totengräber zu Wohlstand bringen. Nennenswerte Warenkreisläufe und Produktionsketten finden sich nur in wenigen Gewerbezweigen und die Güterpreise hängen offenbar nicht wirklich von Angebot und Nachfrage ab. Ich kann aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob das Wirtschaftssystem von Die Gilde 3 tatsächlich so seicht ist – weil es so unfassbar viele Waren und Tätigkeiten gibt, der Spielfluss sehr träge ist und sich längst nicht alle Informationen und Zusammenhänge auf den ersten Blick erschließen.

Anzeige Nicht schön, aber praktissch: grafische Hervorhebungen geben Auskunft über diverse Spielbereiche wie die Wegfindung. Von Kindern einmal abgesehen sind Gold und Ansehen die beiden wichtigsten Ressourcen in Die Gilde 3. Ersteres erhaltet ihr, indem ihr arbeitet, oder, noch besser, indem ihr andere für euch arbeiten lasst. Euer Startkapital genügt, um einen ersten Betrieb zu gründen und ein, zwei Knechte anzuheuern, die euren Wohlstand mehren. Das funktioniert fast von allein: Ihr könnt zwar in den Menüs der Produktionsgebäude detailliert festlegen, was eingekauft, hergestellt, eingelagert oder verscherbelt werden soll, aber in den meisten Fällen genügt es, wenn ihr alle Einstellungen der Automatik überlasst und euch persönlich lediglich um Upgrades und Reparaturen kümmert. Es reicht, wenn ihr ab und an prüft, ob noch alles im grünen Bereich ist und der Laden Gewinn abwirft.Natürlich sind manche Geschäftsfelder profitabler als andere, aber ihr könnt es als Schneider genauso wie als Totengräber zu Wohlstand bringen. Nennenswerte Warenkreisläufe und Produktionsketten finden sich nur in wenigen Gewerbezweigen und die Güterpreise hängen offenbar nicht wirklich von Angebot und Nachfrage ab. Ich kann aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob das Wirtschaftssystem von Die Gilde 3 tatsächlich so seicht ist – weil es so unfassbar viele Waren und Tätigkeiten gibt, der Spielfluss sehr träge ist und sich längst nicht alle Informationen und Zusammenhänge auf den ersten Blick erschließen.

