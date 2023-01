Dead Space (Remake) Test+

Teaser Bald 15 Jahre nach dem Ur-Release erscheint das Remake eines der besten Survival-Horror-Spiele überhaupt. Hier erfahrt ihr, wie gut die Neuauflage geworden ist und ob mehr als nur die Fans auf ihre Kosten kommen.

Die größte Neuerung des Remakes: In der Schwerelosigkeit könnt ihr euch nun frei im Raum bewegen. Die Aufgaben sind deshalb teils ganz anders. Bei der Instandsetzung des Senders müsst ihr eine Art Puzzle lösen, um den Energiestrom zur Mitte umzuleiten.



Erzählerische Ergänzungen

Isaacs Gesicht könnt ihr nun schon im Prolog sehen, wenn ihr die Kamera dreht. Im Original sah man das Milchgesicht erst ganz am Ende.

Die Kämpfe bleiben zentral und spielen sich trotz Neuerungen praktisch genauso, inklusve Stase-Einsatz wie hier, um die Gegner zu verlangsamen.

Balleraction und Gruselatmosphäre

Die Waffen bleiben dieselben, allerdings gibt es neue Extras, etwa eine Chance aufs Entflammen mit dem Plasmacutter.



Nostalgie trifft Neuerungen

Meinung: Benjamin Braun Das originale Dead Space zählt zu meinen absoluten Lieblingsspielen und innerhalb seines Genres für mich zum Besten vom Besten. Ich würde nicht sagen, dass das Remake das Original in den Schatten stellt, dafür war das Spiel von 2008 schlichtweg zu gut und ist selbst heute audiovisuell durchaus noch konkurrenzfähig. Aber es begegnet der Vorlage spielerisch und erzählerisch mindestens auf Augehöhe, auf einem zeitgemäßen grafischen Niveau.



Ich kenne das Original wirklich gut und habe es so oft gespielt, dass es mir eigentlich zum Hals rauskommen müsste, was es nicht tut. Dennoch habe ich gerade beim letzten Mal natürlich grobe Abnutzungserscheinungen feststellt, da mich einfach längst nichts mehr überrascht. Das Remake bringt genau diese Überraschungsmomente trotz der vielen Parallelen wieder in einem Ausmaß zurück, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Einfach im Rahmen einer tollen Mischung aus Nostalgie und (meist) sinnvollen Neuerungen.



Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalFür manch einen mag die Reihe nach Dead Space 3 (im Test: Note 7.5 ) gestorben sein, und auch Publisher Electronic ließ sie danach beinahe 15 Jahre lang ruhen. Die Liebe zur Dead-Space-Serie , insbesondere zum ersten Teil aus dem Jahr 2008, ist aber gewiss nicht nur bei mir ungebrochen. Da kam die Meldung im Juli 2021 wie gerufen, dass EA Motive an einem echten (!) Remake zum Survival-Horrorspiel arbeitet. Nun also ist die Zeit der Veröffentlichung für PC, PS5 und Xbox Series X|S gekommen. Ich bin vorab für euch auf die Ishimura zurückgekehrt und habe alle zwölf Kapitel in ihrer neuen Gestalt erlebt. Weshalb Genre-Freunde und ganz besonders Kenner des Originals die Neuauflage nicht von der Bettkannte schubsen sollten, erfahrt ihr hier sowie im oben eingebetteten 4K-Test auf Xbox Series X.Es soll ja sogar Leute geben, die die Story von Spielen wie Resident Evil Village (im Test: Note 9.0 ) kritisieren, so als ob Games allgemein oder Survival-Horror-Titel im Besonderen primär mit ihrer erzählerischen Klasse punkten würden (Gruß an Dennis!). Nein, das tun sie höchst selten, und wenn, dann gehört Dead Space sogar zur gehobenen Kategorie. Denn total dämlich ist die Geschichte des Technikers Isaac Clarke nicht, der auf dem Bergbau-Raumschiff USG Ishimura landet, dort auf die mutierten Monster-Varianten der Besatzungs-Mitglieder trifft und noch dazu ein ganz persönliches Interesse an diesem Besuch hat, da seine Herzensdame Nicole sich ebenfalls an Bord befindet. Das ist, zumindest in Bezug auf die Ausgangssituation bezogen, sogar mehr, alszu bieten hat.Wie viel Qualität die Story tatsächlich besitzt, das mag dennoch jeder für sich entscheiden. Mit dem Remake legt selbige aber definitiv noch einmal zu. Es gibt nun mehr (Funk-)Kommunikation zwischen Protagonist Isaac und seinen Begleitern. Es gibt zusätzliche Audio-Logs und Hologramm-Aufzeichnungen, die mehr über die NPCs oder nun sogar über die Unitologen-Vergangenheit von Isaacs Mutter preisgeben. Und es gibt komplett neue Charaktere, die die für ein Survival-Horror-Spiel gar nicht so verkehrte Geschichte zusätzlich abrunden, ja, glaubwürdiger machen. Die wahren Stärken liegen aber wie gehabt in anderen Bereichen.Wesentlich zentraler als die Story sind die Kämpfe und die Atmosphäre von Dead Space. An beidem ändert sich ebenfalls nichts an der Grundprämisse. Hier gibt es wuchtig-blutige Third-Person-Action mit viel Ballerei, aber auch taktischen Komponenten wie der "taktischen Zerstückelung". Denn nur, wenn ihr den Necromorphs genannten Feinden gezielt Körperteile abschießt, könnt ihr ihnen ordentlich Schaden zufügen. Zur Taktik zählt auch das Stase-Modul, mit dem ihr die Widersacher sozusagen in einer Zeitlupenblase gefangen haltet, und sei es nur, um genauer zielen zu können. Per Kinese-Skill werft ihr zudem Umgebungsobjekte wie Sprengkörper und Rotorblätter der Klimaanlage auf die Gegner, oder sogar deren eigene Gliedmaßen, die ihr kurz zuvor mit Plasmacutter und Co. wie ein Chirurg vom Rumpf getrennt habt.Das alles kennen Serienfans aus dem Original, und nichts davon ist schlechter geworden. In Details wird es sogar besser, was auch an neuen, freischaltbaren Bonus-Funktionen wie die des Plasmacutters liegt. Mit ihnen schaltet ihr etwa einen Feuerbonus frei oder verbessert den im Original nahezu nutzlosen Nahkampf – vom Stampftritt auf in Stase befindlichen Feinden am Boden einmal abgesehen. Denn damit werft ihr mit Isaacs Schwinger nun die meisten Gegnertypen um, was ihr effektiv zu eurem Vorteil nutzen könnt.Die Atmosphäre hat auch was mit dem Kampfsystem zu tun, noch viel mehr aber mit der betont düsteren Grafik, die Entwickler EA Motive auf ein zeitgemäßes Niveau hebt. Die vielleicht wichtigste Säule der Atmosphäre ist aber der Sound, der mit dem Remake ebenfalls die hohe Klasse des diesbezüglich ohnehin herausragenden Originals hält. Ja, auch die Neuauflage arbeitet viel mit furchteinflößenden Fakesounds, die einem auch in Passagen ohne Feindkontakt das Pipi nicht in die Augen, sondern ins Höschen treibt. Aber das muss in einem Survival-Horror-Spiel auch so sein, genauso wie das Vorhandensein von Jump-Scare-artig angreifenden Gegnern, zumal Dead Space den Bogen nie überspannt.Ein fantastisches Spiel noch besser zu machen, ist nahezu unmöglich, die Klasse zu halten und gleichzeitig für Kenner ausreichend frisch zu sein ist bereits eine große Herausforderung. Genau dieses Kunststück gelingt EA Motive allerdings. Es ist schwierig, das in wenigen Sätzen zu beschreiben, aber die Entwickler schaffen es, einerseits die bekannten Bestandteile, teils sogar ein nahezu identisches Level-Layout beizubehalten, gleichzeitig aber mit etlichen kleinen und ein paar größeren Anpassungen für eine frische Brise zu sorgen. Das wichtigste neue Feature dabei ist die neue Fortbewegungsform in der Schwerelosigkeit. Denn wo Isaac früher komische Zero-Gravity-Sprünge ausgeführt und per Gravitationsstiefeln an Decken und Wänden entlanglief, könnt ihr euch nun mithilfe von Schubdüsen frei im Raum bewegen, so ähnlich wie bereits in. Das fühlt sich einfach besser an und sollte den meisten, die im Original in diesen Passagen die Orientierung verloren haben, sehr entgegenkommen.Im Zuge dieses neuen Features ändern sich bestimmte Sequenzen massiv, da die eingeschränkte alte Variante eben ganz anders funktionierte. Aber nicht nur dort nehmen die Entwickler Anpassungen vor und machen die "Weltraumspaziergänge" zu einem wichtigen, neuen Schwerpunkt des Gamesplays. Auch zwei Abschnitte, konkret die beiden mit dem Geschützturm, laufen nun vollkommen anders ab. Und zumindest die zweite ist aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Geschehen deutlich packender geraten. Es gibt aber noch viele andere kleine Neuerungen und Änderungen, die das Spiel nicht unbedingt besser, aber in jedem Fall runder machen als das Original. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins: ein Remake von Dead Space 2.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: GamersGlobal