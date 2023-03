Curse of the Sea Rats Test+

Teaser Mit mehr als einer Viertelmillion Dollar auf Kickstarter fand das Indie-Metroidvania viel Anklang. Nun ist Release für alle wichtigen Plattformen, es macht Spaß, doch ist nicht ohne Makel.

Es gibt etliche Bosskämpfe im Spiel. Sobald ihr das Perk für die TP-Rückgewinnung von Hauptheld David Douglas aktiviert habt, sind die eigentlich kniffligen Großgegner aber (fast) alle keine Herausforderung mehr.



Allein oder zu viert

Die Karte vervollständigt ihr durch Erkundung. Das Layout ist immer gleich.

Neben der schicken Zeichentrickgrafik punktet Curse of the Sea Rats bei mir vor allem mit popkulturellen Referenzen, besonders auf anderen Videospiele, wie hier auf Monty Python (wobei ich die Heilige Handgranate noch mehr mit Worms in Verbindung bringe).

Schwachpunkt Kämpfe

Per Grinding könnt ihr die Fähigkeiten der vier Helden theoretisch alle schon im ersten Gebiet voll ausbauen.

Fazit: Benjamin Braun Mir hat Curse of the Sea Rats gut gefallen. Der Look spricht mich absolut an, mir gefallen die Dialoge und besonders die vielen Anspielungen auf andere Spiele und sonstige popkulturelle Referenzen. Die Kämpfe selbst machen mich trotzdem sie mich in ihrer grundlegenden Art oft sehr an die Wonder Boy-Spiele erinnern, nur begrenzt an und haben definitiv ein mittelgroßes Balance-Problem. Ich hatte aber gut sechs bis sieben Stunden Spaß und dabei noch nicht einmal alle optionalen Aufgaben erfüllt. Mein Daumen zeigt am Ende trotzdem nur zur Seite. Ich finde einfach, dass ein Metroidvania zumindest in allen zentralen Bereichen besser als mittelprächtig abschneiden muss, und das ist in den Kämpfen aus meiner Sicht einfach nicht der Fall.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal.ist unser neues Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden.Mit Erfolgstiteln wie Ori and the Will of the Wisps (im Test: Note 9.0 ),odererlebte das Metroidvania-Genre in den letzten paar Jahren eine Renaissance.soll nun ebenfalls die zwischenzeitlich (fast) in Vergessenheit geratene Spielegattung auf wirklich allen relevanten Plattformen bereichern. Ich habe das Couch-Koop-fähige Action-Adventure des Indie-Entwicklers Petoons Studio auf PS5 und Switch für euch gespielt. In diesem Text sowie im oben eingebetteten Video verrate ich euch, weshalb ich Spaß am "Ratoidvania" hatte, es aber trotz hübscher Zeichentrickgrafik und anspielungsreichem Humor nicht ganz in die Oberliga des Genres schafft.Curse of the Sea Rats ist in vielerlei Hinsicht ein klassisches Metroidvania. Es wird also gekämpft und erkundet, wobei ihr den größten Teil der Welt erst durch den Erwerb spezieller Fähigkeiten oder das Auffinden von Schlüsseln erreichen könnt. Anfangs verläuft das Spiel noch relativ linear, wobei das Welt-Layout offenbar bei jedem Durchgang identisch bleibt. Später habt ihr mit Doppel- und Supersprung aber mehr Freiheiten und könnt ihr mehreren Gebieten in beliebiger Reihenfolge weitermachen. Frei speichern könnt ihr nicht, wobei auch verschiedene entfernt anerinnernde Features zum Tragen kommen. Wenn ihr sterbt, sind alle verwendeten Verbrauchsgüter also weg. Ansonsten verliert ihr aber keinen Fortschritt, sondern lediglich einen Teil der gesammelten Geisterenergie, die ihr für Fähigkeiten-Upgrades, aber auch (nur an bestimmten Punkten) zur Aktivierung von Schnellreisepunkten benötigt. Einmalig könnt ihr euch das Zeug zurückholen, aber aufgrund des stetigen Respawns der normalen Gegner bei jedem erneuten Betreten eines Bildschirms notfalls auch neu grinden.Vier Helden stehen euch zur Wahl, wobei ihr auch beim Spiel allein an den "Rastpunkten" zwischen Hauptheld David Douglas, dem Faustkämpfer Bussa, der (vermutlich) US-Ureinwohnerin Buffalo oder der Shogun-Kriegerin Akane wechseln könnt. Wenn ihr über ausreichend Controller verfügt, könnt ihr alternativ das gesamte Abenteuer kooperativ mit bis zu drei Mitspielern anzugehen. Ausprobieren konnte ich den nur lokal verfügbaren Koop nicht, glaube allerdings, dass er den meisten Spielern keinen allzu großen Mehrwert bringen wird.Trotzdem gleich vier Helden mit individuellen, erweiterbaren Skills vorhanden sind, ist das Kampfsystem nicht unbedingt eine der Stärken von Curse of the Sea Rats. Es gibt zwar Nahkampf und Magie, von Bedeutung sind auch niedrige Hiebe, Luftattacken oder Paraden. Aber so richtig gut fühlt sich das nur selten an. Vor allem wäre das Spiel in Teilen zu schwer oder beim erneuten Besorgen der nur begrenzt mitführbaren Heilmittel nervig, wenn David Douglas nicht über ein schier übermächtiges Perk verfügen würde, den ihr recht früh freischalten könnt.Das schreibt mir nämlich 25 Prozent des ausgeteilten Schadens als Trefferpunkte wiedergut, wodurch selbst die allermeisten Boss keine Hürde mehr darstellen und meist innerhalb von einer Minute besiegt sind. Das ist nicht gut für ein Metroidvania, wenn mir persönlich auch lieber, als ständig ins Gras zu beißen.Es gibt dafür andere Stärken, etwa die meiner Meinung nach wirklich schönen Zeichentrickgrafik oder allgemein die Präsentation, bei der ich anders als in vielen anderen Indie-Titeln nicht auf eine vollständige Sprachausgabe in den Dialogen verzichten muss. Spaß habe ich auch mit den vielen Referenzen auf andere Videospiele, wobei die Entwickler offenbar, ähnlich wie ich, mit den Point-and-Click-Adventures von LucasArts aufgewachsen sind. Aber es gibt auch unzählige andere popkulturelle Referenzen, die zumindest mir das grob sechs bis acht Stunden lange Abenteuer immer wieder versüßt haben.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)