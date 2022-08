Cult of the Lamb Test+

Teaser Eine eigene Sekte führen, das klingt wie ein wahr gewordener Traum. Doch die Verwaltung der Gefolgschaft ist anstrengend und die Bestrafung der Ketzer mühselig – und doch wollte ich nicht aufhören!

Wichtig für die Integrität jeder Sekte: Eine zünftige Opferungszeremonie.

Schaffe, schaffe, Sektle baue

Für neue Baupläne braucht ihr göttliche Inspiration. Ganz wichtig: Der Abort, sonst kacken eure Untertanen überall hin.

Eine Glaubensfrage

Die Bosskämpfe sind fordernd, aber nie unfair. Und die Designs sind immer genial.

Der Kampf um die Gefolgschaft

Meinung: Dennis Hilla Vater, ich habe gesündigt: Auch wenn mich Cult of the Lamb bei der Ankündigung auf der Gamescom 2021 direkt in seinen Bann gezogen hatte, war ich mir nach meiner Preview vor ein paar Wochen aber nicht sicher, wie kultverdächtig das Spiel letztlich wirklich wird. Wie sich bei meinem Test gezeigt hat, lag ich mit meinen Befürchtungen zwar insoweit richtig, als dass bisweilen Grinding nötig wird und auch kleinere Fummelarbeiten können nerven. Aber wirklich gestört hat mich das zu keinem Zeitpunkt, vielmehr setzte schnell das „Eine Runde noch“-Prinzip ein.



Die Verwaltung meines eigenen Kults in der Basis motiviert ungemein und wenn ihr es drauf anlegt, könnt ihr euer Dorf schick dekorieren und vielfältig ausbauen. Animal Crossing, ick hör dir trapsen. Gepaart mit dem herrlich-düsteren Humor konnten mir meine charmanten Untertanen immer wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern, was im Anbetracht von Menschenopfern und Zwangsheiraten zwar komisch anmuten mag. Aber Cult of the Lamb muss man gespielt haben, um das zu verstehen.



Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal„Sie fragen mich, ob ich einen Gott-Komplex habe? Ich sag‘ Ihnen was: Ich bin Gott!“ Gut, dieses Zitat austrifft nur bedingt aufzu. Wobei man in dem Roguelite von Massive Monster schon Allmachtsfantasien entwickeln kann, schließlich hat man nicht alle Tage eine eigene Sekte um sich geschart. Doch schnell wird klar, dass die Verwaltung der Gefolgschaft nicht nur ewigen Ruhm, sondern auch eine Menge Arbeit mit sich bringt. Dazu muss sich das kleine Lamm, dass ihr spielt, auch noch mit den vier Bischöfen des alten Glaubens herumschlagen. Die wollten es nämlich opfern, es wurde aber in letzter Sekunde von Jenem, der wartet, gerettet.Im Kern lässt sich Cult of the Lamb also in zwei Teile aufsplitten: Den Basisbau, der ganz im Stil eines abgespeckten, okkulten Animal Crossing daherkommt. Neben der eigentlichen Errichtung von Gebäuden müsst ihr euch auch um die Zufriedenheit eurer Anhänger kümmern, ihre Fäkalien wegräumen, angeln gehen und noch vieles mehr. Die zweite Säule des Gameplays sind die Kreuzzüge in den Ländern des alten Glaubens. Hier kämpft ihr gegen allerhand Monster, das Geschehen orientiert sich an Genre-Kollegen wieundEin wilder Genre-Mix also. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Kombination dieser Ansätze auch funktioniert. Nach meiner Preview vor ein paar Wochen war ich ja noch etwas skeptisch, jetzt habe ich sehr viel mehr Zeit mit meinem Lämmchen verbracht und kann euch in diesem Test sagen, was das Spiel denn taugt und ob ihr einen Karrierewechsel zum Sektenanführer in betracht ziehen solltet.Zu Beginn ist die Basis eurer Gemeinde noch ziemlich überschaubar, ein Tempel, eine Statue von euch, das war es im Großen und Ganzen. Ihr müsst Bäume fällen und Steine klopfen, um Ressourcen zu erhalten, mit denen ihr neue Gebäude errichten könnt. Natürlich steigt die Auswahl mit fortschreitendem Spielfortschritt. Dabei helfen euch eure treuen Anhänger, die erzeugen durch Gebete Hingabe, habt ihr genügend gesammelt, erlangt ihr eine Göttliche Inspiration und könnt mit dieser einen einen neuen Bauplan freischalten. Ähnlich verhält es sich mit dem Glauben, den ihr durch Predigten steigert und so neue Skills für die Kreuzzüge im Land des alten Glaubens freischaltet – zu diesen aber später mehr.Ihr baut aber nicht nur eure Siedlung aus und sorgt so dafür, dass automatisch Holz und Steine generiert werden, ihr Ressourcen raffinieren könnt, eure Untergebenen Schlafplätze haben, sie ihre Fäkalien und Erbrochenes selbst wegräumen und noch vieles, vieles mehr. Ihr müsst auch dafür sorgen, dass eure Untertanen zufrieden sind. Zum einen läuft das über Essen, das ihr über ein simples Minispiel herstellt. Zutaten findet ihr unterwegs, baut sie auf Feldern an und natürlich fehlt auch ein Angel-Minispiel nicht. Zum anderen muss die Hygiene gegeben sein, nach dem Essen erleichtert sich euer Volk, wo es geht und steht, und ihr dürft die Hinterlassenschaften wegräumen. Ein Scheissjob.Am wichtigsten ist aber wohl der Glaube. Den steigert ihr durch Predigten, den Bau neuer Gebäude oder Rituale. Aber Vorsicht, nicht jedes Fest freut alle gleichermaßen. Opfert ihr einen Bewohner Jenem, der Wartet, dann bringt das euer Volk eher in Aufruhr. Außer ihr habt eine Doktrin ausgerufen, die das Gegenteil bewirkt.Gesammelte Gebetssteine ermächtigen euch, neue Richtlinien auszurufen, die bisweilen extrem nützlich sind. Kannibalismus, mehr Glaubensgeneration, niedrigere Essenansprüche. Alles ist möglich. Manchmal sprechen euch die Untertanen auch direkt an und haben kleinere Missionen. Beispielsweise wollen sie wissen, wie ein Kot-Gericht schmeckt. Naja.In Cult of the Lamb gibt es noch viele weitere kleine Mechaniken. Das Würfelspiel Astragaloi, die Bestrafung abtrünniger Gefolgschaft, die Levels eurer Bevölkerung, das Indoktrinieren neuer Anhänger, den netten Helfer Rattau, kaufbare neue Anhänger und vieles mehr stehen auf dem Plan. Langweilig wird euch allein schon beim Basebuilding nie. Auch wenn es gelegentlich durch seine Kleinteiligkeit nerven kann, aber nie im extremen Maße.Die zweite große Säule von Cult of the Lamb sind die Kreuzzüge in das Land des alten Glaubens. Vier Gebiete gibt es hier, richtig geraten, jeder Bischof hat seinen eigenen Abschnitt und ihr sollt sie alle töten. Dabei zieht ihr durch zufallsgenerierte Levels, die in einzelne, mit Gegnern gefüllte Räume unterteilt sind. Kennt man so ähnlich aus The Binding of Isaac oder anderen Genre-Vertretern. Habt ihr alle Räume eines Abschnittes gesäubert, könnt ihr euch für einen von mehreren Wegen entscheiden, wie man es ausoder Curse of the Dead Gods kennt. Dabei seht ihr immer, was euch erwartet: Mehr Kämpfe, neue Gefolgschaft oder eben ein Boss.Jede Welt der Bischöfe ist in vier Sub-Gebiete unterteilt, an deren Ende kleine Zwischenbosse und schließlich der große Obermotz warten. Die sind immer stark designed und fordern euch durch unterschiedliche Mechaniken. Am Anfang kam mir Cult of the Lamb auf dem zweiten von vier Schwierigkeitsgraden noch etwas leicht vor, ab dem ersten Bischof zieht es aber angenehm an, wird aber nie unfair.Ihr wehrt euch mit normalen Waffen, die Effekte wie Gift oder Vampirismus haben können. Spezialfähigkeiten lassen Dornen aus dem Boden schießen, erzeugen giftige Pfützen oder Feuerbälle. Zum Einsatz benötigt ihr Eifer, den ihr von getroffenen Gegnern bekommt. Via Tarot-Karten erhaltet ihr passive Boni, die nach dem jeweiligen Run wieder verschwinden. Neue Karten für euer Deck kauft ihr bei diversen Händlern oder erhaltet sie durch den Abschluss von Nebenquests. Insgesamt machen die Kämpfe in Cult of the Lamb viel Spaß, ihnen fehlt es im Vergleich zur Genre-Konkurrenz aber etwas an Synergie-Potenzial.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)