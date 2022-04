Cities VR Test+

Teaser Entwickler Fast Travel Games hat den populären City Builder von Publisher Paradox in VR adaptiert. Dabei bleibt die Komplexität nicht auf der Strecke, aber dafür ein anderer Aspekt.

Anders als die Vanilla-Version von Cities - Skyline, gibt es in Cities VR von Anfang an Tag- und Nachtwechsel. Dafür fehlen dem VR-Ableger andere Features, die Skylines über seine vielen DLCs erhalten hat, etwa Katastrophen.

Gelungene Bedienung

Die weit entfernte Vogelperspektive nehmt ihr per Knopfdruck ein und die ist noch immer am praktischsten für die meisten Bauvorhaben.

Kein Mittendrin-Gefühl

Eine Besonderheit von Cities VR hätte es sein können, selbst als Passant durch die Straßen seiner Stadt zu laufen. Ihr könnt auch weit hineinzoomen und durch die Gegend schweben (übrigens nur per Stick, Roomscaling wird nicht unterstützt). Allerdings war ich auch in der höchsten Zoomstufe etwa so groß wie Straßenlaternen, daher fühlte ich mich eher wie Godzillas etwas zu klein geratener Cousin. Gebäude umstoßen konnte ich übrigens nicht, denn nichts reagiert in Cities VR auf meine Berührungen. Im Spiel seht ihr auch keine Repräsentanz eurer Hände, sondern die Controller. All zu nah am Geschehen bin ich dann doch selten, sondern plane und baue aus der Vogelperspektive, in die ich auf Knopfdruck wechsele, so wird das Gefühl noch stärker, trotz VR nur dabei statt mittendrin zu sein.



Ein Spielverderber von Cities VR sind technische Mängel und die unterwältigende Grafik, die direkt beim Spielstart in Form der groben Baummodelle aggressiv ins Auge springt. Beim flotten Flug über die von mir errichteten Straßen kann ich zudem schlecht auf manches nette Detail der Gebäude achten, da ständig die Modelle nachladen (und dabei teils kurz verschwinden), ebenso wie Schatten erst aufploppen, wieder verschwinden und dann erneut aufploppen. Trotz der Einschränkungen bei Grafik und Größe der Karten kommt Cities VR obendrein vereinzelt ins Stocken.



Meinung: Hagen Gehritz Cities VR hält nur halb, was der Name verspricht. Es ist mechanisch eine getreue Adaption von Cities - Skyline, die sich durch die Bewegungsoptionen und präzise Pointer-Steuerung gut bedienen lässt. Eure Städte können zwar nicht ganz so groß werden wie am PC und es fehlen Features wie der Karten-Editor, aber die VR-Version ist definitiv nicht unterkomplex.

Es ist nicht der Cities-Teil, der flach fällt, sondern ausgerechnet der fehlende Mehrwehrt durch die virtuelle Realität im Vergleich zum "flat gaming". Ich hatte nicht unbedingt erwartet, einzelne Häuser anheben zu können, wie es im Aufbautitel Townsmen VR möglich ist, aber neben dem Gefühl der Körperlichkeit fehlt auch das Gefühl für Räumlichkeit. Da Roomscaling gar nicht unterstützt wird, beuge ich mich nicht natürlich über meine Stadt, um sie wie ein Miniaturmodell zu betrachten, sondern muss stets mit dem Controller manövrieren.



Nah über dem Boden die eigene Stadt zu durschweben ist nett, aber wenn ich über die Skyline fliege zeigt sich obendrein, wie Cities VR mit der Hardware der Meta Quest 2 zu kämpfen hat. Ständig ein- und ausblendende Schatten und Objektdetails stören enorm das sonst so befriedigende Gefühl, auf die eigene Schöpfung zu blicken.

CITIES VR andere

Einstieg/Bedienung Menüs gut in VR navigierbar...

Tutorial führt durch Steuerung und erste Schritte

Meilenstein-System erhöht Komplexität nach und nach

Einige Wohlbefindens-Optionen für Drehwinkel, Vignettenstärke und Co. ... aber verschachtelt

Genre-Neulinge lernen alles außer absoluten Grundlagen nur durch Trial & Error

Keine Roomscaling-Unterstützung

Nicht alle Elemente der Bedienung erklärt Spieltiefe/Balance Komplexe Städtebausimulation wie am PC

Freies Spiel mit unendlich Geld möglich

Tag- und Nachtwechsel

Simulierter Flusslauf spielt Rolle bei Wasserversorgung

Neun Startkarten Nutzt kaum Möglichkeiten von VR in Sachen Haptik und Präsenzgefühl

Keine Herausforderungen oder Katastrophen

Kleinere Kartengrößen als in Cities - Skyline

Kein Editor für Community-Inhalte wie in Skyline Grafik/Technik Nette Details an einigen Objekten Ständiges Aufploppen von Schatten und Objekten

Sehr grobe Modelle und Matschtexturen

