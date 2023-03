Teaser Die Qualität vieler Tower-Defense-Spiele ist von zweifelhafter Güte, oft nutzen angehende Entwickler das Genre als Fingerübung. Broken Universe ist die spielenswerte Ausnahme – ein echter Indie-Hit!

Neben Schwergewichten wie Civilization oder Total War zocke ich auch wahnsinnig gerne Casual Games mit einfachen, aber süchtig machenden Mechaniken, vor allem Match 3 und Tower Defense. Broken Universe - The Legend of Artifact der koreanischen Entwickler von Jinthree Studiogehört zur letzteren Kategorie.



Das Tower-Defense-Spielprinzip dürfte der gut unterrichteten GamersGlobal-Userschaft hinreichend bekannt sein, aber falls euch das Genre doch fremd ist: Ihr baut eine Reihe von Wachtürmen, um Welle über Welle von Angreifern aufzuhalten, die schnurstracks auf ein Ziel zusteuern, das es zu verteidigen gilt. Die Aggressoren nehmen dabei immer die kürzeste Route von ihrem Startpunkt aus. Das heißt, ihr könnt sie durch geschicktes Platzieren eurer Verteidigungsanlagen umlenken und so den Ansturm wesentlich verzögern. Je länger ihr durchhaltet und je mehr Gegner ihr ausschaltet, desto mehr Kapital erhaltet ihr für neue Abwehrmaßnahmen. Habt ihr alle Wellen überstanden, geht es weiter zum nächsten Level.



Es gilt in dem Indie-Titel, den üblichen Mix aus Mauerstücken, offensiven und defensiven Elementen gekonnt zu kombinieren. Die Raketenrampe beispielsweise eignet sich prima gegen große, langsame Gruppen, der Laserturm schaltet gezielt Energieschilde aus, der Eiswürfel bremst Angreifer in seinem Radius aus und so weiter. Es gibt verschiedene Gegnertypen, darunter Nah- und Fernkämpfer, flotte und langsame, starke und eher schwache. Nichts, was man nicht anderswo schon ähnlich gesehen hat. Überhaupt entwickelt Broken Universe nur wenige eigene Spielideen, sondern fühlt sich eher wie ein „Best of“ des Genres an. Drei Stärken machen The Legend of Artifact meiner Meinung aber doch sehr spielenswert.

Angriff der Killertomaten ist ein sehenswertes B-Movie aus den Siebzigern. Angriff der Riesenburger heißt es dagegen in diesem enorm spaßigen Tower-Defense-Spiel.

Knuddeliger Comic-Look

Die erste Stärke ist die Inszenierung: Die knuffige Comic-Grafik ist umwerfend schön gezeichnet und ebenso fantasievoll wie variantenreich. Ich gehe auf Safari auf Steppenplaneten, wo mir tollwütige Zebras, Ninja-Tiger und Schnappkrokodile auflauern. Auf der Eiswelt Aionos bekomme ich es mit raketengetriebenen Pinguinen, barbarischen Rentieren und selbstheilenden Schneehasen zu tun. Delicia ist Fast-Food-Universum, wo verrückt gewordene Spaghettimonster, Schwarzwälder Kirschtorten und gigantische Hamburger ihr Unwesen treiben. Teilweise wird das zweidimensionale Treiben auf dem Bildschirm dermaßen wild vor lauter Gegnern, Explosionen und Effekten, dass auf dem nicht gerade langsamen Test-PC stellenweise die Bildwiederholrate einbrach. Und habe ich schon die fantastische Musik erwähnt, die Erinnerungen an Arcade-Klassiker mit FM-Soundtrack aufkommen lässt?



Öfter mal was Neues

Der zweite große Pluspunkt von Broken Universe ist das abwechslungsreiche Level-Design. Alle paar Missionen gibt es irgendein Extra, eine neue Minimechanik, die mich bei Laune hält. Zum Beispiel interaktive Elemente auf den Karten, die mir helfen, aber auch schaden können. Auf dem Rock’n’Roll-Planeten Musica ziehen etwa magnetische Grammophone Feinde wie rasende Klaviertasten oder trötende Trompeten an. Der Techno-Planet Profitis teleportiert Cyber-Würfel in die Arena, die meine Abwehrtürme beschießen und lahmlegen. Manche Szenarien sind zu Beginn nur schemenhaft zu erkennen und werden erst aufgeklärt, wenn ich Stück für Stück meine Verteidigungsanlagen errichte.

Spielspaß für zig Stunden

Vorteil Nummer 3 ist der schiere Umfang: Broken Universe ist einfach gigantisch groß: Es gibt hunderte Levels mit beinahe ebensovielen Gegnertypen, diverse Sonderaufgaben mit leicht verändertem Spielablauf, extra anspruchsvolle Hard-Modes und tägliche Missionen, sowie Dutzende Türme, die sich obendrein in mehreren Ausbaustufen verbessern und sogar modifizieren lassen. Allein der Forschungsbaum umfasst 80 Fortschritte. Dutzende kosmetische und spielerische Verbesserungen für die eigenen Streitkräfte wollen freigeschaltet werden. Obendrein bietet Broken Universe jede Menge Extras für fortgeschrittene Spieler, etwa Verhaltenseinstellungen für die Türme, einen Zeitlupenmodus, der vor allem im späteren Spielverlauf Gold wert ist, ein ausführliches In-Game-Lexikon und vieles mehr. Ich habe inzwischen über 50 Stunden auf der Spieluhr und noch längst nicht alles gesehen.



Autor: Rüdiger Steidle, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

BROKEN UNIVERSE PC

Fazit: Rüdiger Steidle Bevor ich zu meiner Bewertung komme, eine kurze Warnung: Dieser Kurztest bezieht sich auf die Windows-Ausgabe von Broken Universe sowie auf die meines Wissens nach inhaltlich identischen Versionen für die Switch und Xbox One sowie Series S beziehungsweise X. Das Spiel ist auch für Android und iOS verfügbar, umfasst dort aber Mikrotransaktionen, die das Fortkommen erleichtern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mobilausführung ohne Zuzahlung im späteren Spielverlauf frustrierend wird. Aber die PC-Version ist einfach nur genial, meiner Meinung nach eines der mit Abstand besten Tower-Defense-Games derzeit. Das liegt vor allem an der überwältigenden Menge von Inhalten und daran, dass die Entwickler wirklich alles auf Hochglanz poliert haben. Broken Universe ist vielleicht nicht ganz so komplex wie Defender’s Quest, kommt dem Klassiker aber in manchen Punkten sehr nahe. Und das alles für aktuell neun Euro bei Steam oder zehn für Xbox und Switch! Also: Wenn ihr Tower Defense mögt, dann schlagt unbedingt zu – für den Preis könnt ihr wirklich nichts falsch machen! Beide Daumen hoch!

