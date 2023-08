Blasphemous 2 Test+

Teaser Auch Teil 2 gibt mir mit seinen religiösen Symbolen das Gefühl, durch den Albtraum eines Priesters zu wandeln. Oder besser: zu hüpfen – trotz Dark-Souls-Anklängen handelt es sich um ein Metroidvania.

Das Setting

Schöne Pixelgrafik und viel religiöse Symbolik, dazu viel Metroidvania und etwas Dark Souls – der Mix von Teil 2 ist der von Teil 1.

Schwerpunkt sind neben der Erkundung die Kämpfe – der Großkeulenschwinger ist übrigens ein Standardgegner.

Die Neuerungen

Es gibt zwar mehr Charaktere und Cutscenes im neuen Teil, aber dass die Story im Vordergrund stünde, wäre übertrieben.

Spielwelt und Grafik

Fazit: Jörg Langer Ich bin weder ein Gamepad-Artist noch übertrieben frustresistent, aber Blasphemous 2 schafft das Kunststück, dass ich nach jedem Tod, vielleicht ab und zu nach einer kleinen Pause, immer weiter spielen will. Es hat eine insgesamt angenehme Schwierigkeitskurve, lockt meine Neugier und schenkt mir ein Wechselbad der Gefühle, zwischen Frust und Triumph. Es ist aber auch längst nicht so beinhart wie manche 2D-Dark-Souls-Klone, zumal der Metroidvania-Part deutlich überwiegt. Meine Wertung ist ein weit nach oben gestreckter Daumen – hoffentlich tut ihm dort oben das Mirakel nichts Schlimmes an!

Alle Videoszenen und Screenshots stammen von GamersGlobal.sind unser Format, potenziell spannende Titel für euch zu bewerten, ohne dass wir eine zweistellige Stundenzahl investieren.Mein Name ist Jörg langer und ich komme von den himmlischen Bergen in der Höhe, dem Sitz znd Anfang von allem was, heilig ist, damit zu euch sprechen kann. Aber nein, ich bin nur ein Büßer, dem die Pflicht auferlegt wurde,für euch zu testen. Etwa acht Stunden habe ich das Metroidvania vom spanischen Studio The Game Kitchen dafür gespielt. Dieser Kurztest stellt euch die drei wichtigsten Punkte vor und verrät euch meine Einschätzung. Soviel vorweg – wenn Blasphemous 2 spielen meine Buße ist, sündige ich gerne!Wer den Vorgänger nicht kennt, kann auch gleich mit Teil 2 einsteigen, Story und Ziel sind sehr ähnlich. Die Veteranen hingegen bekommen etliche Detail-Neuerungen. Unser spitzhütiger, namenloser Büßer bewegt sich durch eine düstere Fantasy-Welt, die sich wie ein Albtraum-Derivat des katholischer Mystik ausnimmt. Überall Dornen, Pfähle, Gräber, Beichstühle und verlorene Seelen, und das große Böse ist erneut "das Mirakel".In typischer Metroidvania-Manier durchstreift ihr eine große Welt, die ihr euch mittels neuer Ausrüstung oder Fähigkeiten nach und nach immer mehr erschließt. Konkret müsst ihr euch in der Alten Stadt des Gesegneten Namens gegen die Erzbruderschaft durchsetzen: Orospina von der Gemeinschaft der Stickerinnen, Benedicta von der Gemeinschaft des endlosen Gebets, Odon von der Gemeinschaft des Salzes und Lesmes von der Gemeinschaft des unverweslichen Fleisches. Angeführt wird das Horror-Quartett von Eviterno, dem Vater aller Büßer.Ähnlich wie beikönnen euch auch Standardgegner ohne weiteres ums Leben bringen, und genau wie bei Dark Souls wacht ihr nach dem Ableben an freizuschaltenen Stellen auf, hier sind es Altäre. Beim Tod büßt ihr nicht die gesammelten Münzen (Tränen der Buße) ein, doch wie schon in Teil 1 sinkt mit jedem Tod eure maximale Energie, die ihr für Spezialattacken benötigt. Bergt ihr euren Leichnam, wird ein Teil dieses Malus wieder entfernt, zudem könnt ihr gegen Geld im Beichtstuhl eure Sünden komplett reinwaschen.Spielerisch müsst ihr diverse Moves meistern, etwa einen Dash, Sprünge, das mehrmalige Zuschlagen in der Luft. Ihr lernt zu klettern und vieles mehr. Vieles ist zu Beginn noch unerreichbar, bevor ihr es durch euer wachsendes Repertoire dann doch einsammeln oder nutzen könnt.Grafisch und in der Bedienung gibt es maximal leichte Fortschritte, aber es gibt nun noch mehr Individualisierung. Da wären mehrere Waffen, zwischen denen ihr gleich zu Beginn eine auswählen könnt, jede mit ihrem eigenen Skill Tree. Zu den drei Anfangswaffenkommt mindestens eine weitere, ein riesiger, mächtiger Morgenstern, mit dem ihr auch die überall herumhängenden Glocken läuten könnt. Neben bei Händlern erwerbbaren Spezialattacken, eingeteilt in Gebete und Gesänge, dürft ihr wieder Perlen für euren Rosenkranz sammeln, die kleine Boni bringen. Neu ist eine Retro-Tabulum oder kurz Retabel, das ihr auf dem Rücken tragt, und in das ihre eine Auswahl von – natürlich zu findenden – Holzfiguren einsetzen könnt, die teils bestimmte Kombi-Boni ergeben.Die schon bekannten Puttenengel sind ebenfalls nicht nur Sammelobjekte, sondern schalten euch auch den Weg nach oben in einem speziellen Turm frei. Und und und. Bis auf wenige Stellen, die vor allem in den ersten zwei Stunden auftreten, seid ihr kaum einmal in einer Sackgasse. Hakt es hier, lauft ihr eben dort hin und erkundet weiter, das hilft, trotz etlicher Frusterlebnisse und Tode die Lust nicht zu verlieren. Zu den Neuerungen gehören auch neue Arten, euch Wege freizuschalten, so füllt das Zerstören von Sanduhr-ähnlichen Gebilden dazu, dass sich Levels mit Sand füllen (oder diesen verlieren), was neue Wege freimacht – aber schon auch mal zu einem Wettlauf gegen die Zeit werden kann.Dass Teil 2 mehr Story bieten soll als der Vorgänger, kann ich nicht direkt widerlegen – aber es ist eine Art von Elder-Scrolls-Story, ihr müsst euch viel selbst erschließen und tapfer die gestelzten Sätze der nun zahlreicheren NPCs entschlüsseln. Im Wesentlichen geht es aber auch in Blasphemous 2 wieder um Skill, Beharrlichkeit und Taktik, wie ihr insbesondere stärkeren Gegnern heimleuchten könnt.Die Grafik zeigt wieder den famosen Pixelstil des Vorgängers, ihr hört wahlweise spanische oder englische und lest deutsche Texte. Die Automap ist äußerst hilfreich und findet einen guten Kompromiss aus Schlichtheit und Nützlichkeit, ohne euch den Spaß am Erkunden zu nehmen. Waren im Vorgänger die Cutscenes meist leicht animierte, scrollende Pixelgrafiken, setzt der Nachfolger auf animierte Zeichentrickgrafik, die vom Stil her nicht ganz zu den sehr detaillierten Darstellungen der Spielgrafik passen will – die aber auch keinesfalls den Spielspaß behindert.Durch Abkürzungen, Teleporter und eure Fähigkeiten – sowohl spielmechanische als auch Muskelgedächtnis-nasierte, wird die Spielwelt gefühlt gleichzeitig immer leichter bereisbar als auch immer größer, weil ihr immer neue Abschnitte öffnet. Durch andere Grafiken, Hintergrundtöne und nicht zuletzt die Gegner bekommt ihr große Vielfalt geboten – wenn ihr euch nicht mal wieder an einem Zwischenboss festbeißt oder schon auf dem Weg zu ihm das Zeitliche segnet. Aber ihr habt so viele Moves und Individualisierungsoptionen, dass nie die Hoffnung schwindet, doch den Dreh rauszubekommen, wie ihr eine bestimmte Herausforderung meistert.Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)