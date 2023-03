Bayonetta Origins - Cereza and the Lost Demon Test+

Teaser Im Prequel zu Bayonetta kombiniert Platinum Games Brothers - A Tale of Two Sons mit The Legend of Zelda. Hier erfahrt ihr, weshalb Benjamin damit Spaß hatte, es zum ganz großen Wurf jedoch deutlich nicht reicht.

Bayonetta Origins ist ein reines Solospiel, Cereza und Cheshire müssen aber kooperieren. Hier etwa betätigt Cheshire einen Druckschalter, damit Cerezas Plattform sich erhebt. Nur so kann sie eine in diesem Bildausschnitt nicht sichtbare Truhe erreichen.

Die Hexe und ihr dämonisches Plüschtier

Ihr könnt für Cereza und Cheshire einige optionale Skills freischalten. Zentral sind allerdings letztlich nur die storybasierten Fortschritte. Das gilt vor allem für die alternativen Formen von Cheshire, hier die Wasserform mit löschender Fontäne.

Seichter Einstieg, dezente Steigerung

Es gibt nur relativ wenig echte Bosse wie diesen "Zirkusclown". Trotz mehere Phasen sind selbst diese Duelle wenig fordernd. Es spricht nicht fürs Spiel, dass ich nur ein einziges Mal gescheitert bin und nicht einen "Hilfstrank" eingesetzt habe.

Märchenbuch-Flair mit Fan-Service

Meinung: Benjamin Braun Bayonetta Origins hat es mir in den ersten paar Spielstunden nicht leicht gemacht. Es dauert einfach lange, bis die Story halbwegs in Fahrt kommt – und auch spielerisch ist mir das Prequel anfangs deutlich zu seicht. Hätte ich den Titel privat gespielt, weiß ich nicht, ob ich überhaupt so lange durchgehalten hätte, bis es in beiderlei Hinsicht besser wird. Aber, und das ist die wichtigste Erkenntnis, es wird besser!



Unterm Strich reicht es trotz der sukzessiven Steigerung dennoch nicht zum Must-Have. Das liegt auch am bestenfalls mittelprächtigen Einstieg, der kein Gütesiegel ist und manch einen Spieler zurecht vom Weiterspielen abschrecken mag. Vor allem aber stört mich, dass ich, insbesondere in den Kämpfen, auch im späteren Verlauf kaum bis gar nicht gefordert werde. Daran ändern auch Bonuspunkte in der B-Note für ein paar kreative „Koop-Passagen“ nichts. Spaß hatte ich dennoch, und wer die Umbra-Hexe und ihr Plüschtier besonders gerne mag, kann gewiss noch einen halben bis ganzen Wertungspunkt oben draufschlagen. Bayonetta Origins hat es mir in den ersten paar Spielstunden nicht leicht gemacht. Es dauert einfach lange, bis die Story halbwegs in Fahrt kommt – und auch spielerisch ist mir das Prequel anfangs deutlich zu seicht. Hätte ich den Titel privat gespielt, weiß ich nicht, ob ich überhaupt so lange durchgehalten hätte, bis es in beiderlei Hinsicht besser wird. Aber, und das ist die wichtigste Erkenntnis, es wird besser!Unterm Strich reicht es trotz der sukzessiven Steigerung dennoch nicht zum Must-Have. Das liegt auch am bestenfalls mittelprächtigen Einstieg, der kein Gütesiegel ist und manch einen Spieler zurecht vom Weiterspielen abschrecken mag. Vor allem aber stört mich, dass ich, insbesondere in den Kämpfen, auch im späteren Verlauf kaum bis gar nicht gefordert werde. Daran ändern auch Bonuspunkte in der B-Note für ein paar kreative „Koop-Passagen“ nichts. Spaß hatte ich dennoch, und wer die Umbra-Hexe und ihr Plüschtier besonders gerne mag, kann gewiss noch einen halben bis ganzen Wertungspunkt oben draufschlagen.

Bayonetta Origins Switch

Einstieg/Bedienung Mehrere Schwierigkeitsgrade

Extrem sanft ansteigende Lernkurve ...

Viele Anpassungsoptionen, etwa beim "Erschaffen von Pflanzen"-Minispiel Schwacher bis totlangweiliger Einstieg

... die fortgeschrittene Spieler durchweg maßlos unterfordert Spieltiefe/Balance Viele Fortschrittsoptionen für Cereza und Cheshire ...

Viele optionale Aufgaben ...

Einige sehr kreative "Koop-Sequenzen", die Timing und Koordination erfordern

Alles in allem schöne Mischung aus Brothers - A Tale of Two Sons und Legend of Zelda

Zahlreiche spannende Anspielungen für Bayonetta-Fans

Ordentliche Spielzeit (ca. 12 Stunden plus) ... die allerdings größtenteils zu lange auf sich warten lassen

... aber sehr linearer Kernverlauf

Potenziell zu leicht (vor allem Kämpfe) Grafik/Technik Teils atmosphärischer Märchenbuch-Stil ...

Insgesamt gelungene, oft Bonbon-farbene Grafik ... der aber oft nach "Minimalaufwand" riecht

Schon auf mittelgroßen Bildschirmen sehr kantig/pixelig

Iso-Kamera teils verbuggt (nur außerhalb von Kämpfen) Sound/Sprache Gute englische Sprecher, exzellente Erzäherlin

Sehr gute deutsche Textübersetzung

Schöner Soundtrack Keine deutsche Sprachausgabe Multiplayer

Nicht vorhanden 7.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten



Alle Screenshots stammen von GamersGlobal. Aufgrund der Review-Vorgaben von Nintendo stammen vereinzelte Videoszenen vom Hersteller.Gut acht Jahre mussten die Fans von Platinum Games' Hack-and-Slash-Reiheauf den dritten Teil warten. Gelohnt hat sich die lange Durststrecke aber in jedem Fall, selbst wenn man das Switch-exklusive Actionspiel nicht ganz so genial gefunden haben mag, wie Hagen es in seinem damaligen Test zu Bayonetta 3 auf GamersGlobal beschreibt. Gewiss ist in jedem Fall, dass Fans der Reihe diesmal nicht so lange auf ein neues Abenteuer mit der kampfgestählten Hexe warten müssen. Denn miterscheint am 17. März 2023 nicht mal ein halbes Jahr nach Bayonetta 3 ein weiteres Spiel um die fast schon legendäre Umbra-Hexe.Bayonetta Origins ist allerdings völlig anders als die Kernreihe, denn beim Prequel handelt sich nicht um ein klassisches Hack-and-Slash-Spiel, sondern vielmehr um einen Actiontitel, der unter anderem Elemente aus) Debütspiel, interaktivem Märchenbuch undverbindet. Klingt super, das Ergebnis glänzt allerdings bei weitem nicht in allen Bereichen. Weshalb ich dennoch Spaß hatte, aber weit entfernt von Lobeshymnen bin, erfahrt ihr hier sowie im oben eingebetteten Testvideo.Wie es sich für ein Spiel mit "Origins" im Titel gehört, erzählt Bayonetta Origins - Cereza and the Lost Demon die Vorgeschichte zur Anfang 2010 gestarteten Hack-and-Slash-Reihe von Platinum Games. Das Spielprinzip ist allerdings ein ganz anderes, denn hier steuert ihr die jugendliche Bayonetta und ihren dämonischen Begleiter Cheshire aus der Iso-Perspektive. Das Besondere dabei ist, dass ihr beide ein bisschen so wie die beiden Brüder in Brothers - A Tale of Two Sons quasi parallel steuert, die hier noch Cereza genannte Hexe in spe mit dem linken, den an ihr Plüschtier Cheshire gebundenen Dämon mit dem rechten Stick. Das gilt für die Erkundung der stark linear angelegten Spielwelt genauso wie in den Kämpfen, die zumeist in arenartigen Umgebungen stattfinden.Ohne den jeweils anderen wären die beiden verloren, denn im Prinzip könnt ihr nur mit Cheshire die Gegner direkt attackieren. Nur Cereza kann mit ihren Hexenfähigkeiten Widersacher mit magischen Stachelranken fesseln. Noch wichtiger ist die Zusammenarbeit in verschiedenen Geschicklichkeitspassagen, bei denen ihr etwa mit dem einen der beiden einen gangbaren Pfad für den anderen erschaffen müsst, indem ihr beispielsweise mit Cheshire Druckschalter bedient, damit (zeitlich begrenzt) Plattformen über eine sonst für Cereza unpassierbare Wasserfläche aktiviert werden. Genau in diesen "Koop-Passagen", die oft kreativ sind und einen teils relativ hohen Anspruch ans Timing und die Koordinationsfähigkeit stellen, läuft Bayonetta Origins auch immer wieder zur Höchstform auf. Gerade in den Kämpfen gilt das trotz steigender Vielfalt allerdings nur bedingt.In Bayonetta Origins steuert ihr zwar auch in den (meist) arenaartigen Kämpfen Cereza und Cheshire separat und trefft auf zunehmend vielfältigere Gegner. Sonderlich anspruchsvoll fallen die Scharmützel allerdings dennoch nicht aus. Im Rahmen des Fortschrittssystems schaltet ihr zwar ein paar zusätzliche Skills frei, durch die Cereza dann auch mehrere Feinde auf einmal mit ihren Dornenranken fesseln kann statt nur einen wie zu Beginn, oder Cheshire eine aufgeladene Attacke zünden kann. Aber Cereza nimmt auch bei Treffern vergleichsweise wenig Schaden, und Cheshire kann erst gar nicht sterben. Selbst, wenn ihr Fehler macht, was beim Dual-Character-Ansatz durchaus passieren kann, hat das selten negative Auswirkungen. Für Cereza erhaltet ihr so ähnlich wie Link zudem immer wieder "Herzcontainer", die euch regelrecht überbordernd mit einem neuen Maximum an Trefferpunkten ausstatten. Der spielerische Anspruch in den Kämpfen bleibt also durchgehend gering, ja selbst in Bezug auf die relativ seltenen Bossfights.Das bedeutet aber zumindest nicht, dass nicht dennoch die Komplexität anwächst. Die oft wellenartig beziehungsweise (gerade bei den Bossfights phasenbasierten) angelegten Kämpfe legen insbesondere durch sehr linear im Spielverlauf erworbene Skills für Cheshire zu. Neben der normalen Form des dämonischen Plüschtiers erhaltet ihr durch die Zerstörung von Elementarkernen nämlich zusätzliche Formen für ihn, zwischen denen ihr manuell wechselt. Die erste davon, die sogenannte Holz-Form, die ihr erst nach circa zwei bis drei Stunden erhaltet, verschafft eurem Dämon etwa eine Art Chamäleon-Zunge, mit der ihr Schild tragenden Gegnern selbstiges entreißen und ihnen anschließend sogar vor den Latz knallen könnt. Spätere Elementarformen, Fels, Wasser, Feuer, gewähren weitere Skills. Nur mit der Wasserfontäne zerstört ihr etwa magische Feuerschilde, um die Feinde überhaupt angreifen zu können. Mit der Felsform zerstört ihr andersartige Schutzschilde oder holt sich durchs Erdreich wühlende Gegnertypen mit einem Groundsmash der Fels-Form aus dem Boden. Aber so richtig vielfältig werden die Kämpfe dadurch nie, da ihr im Wesentlichen die neuen Skills ständig nur wieder und wieder anwendet. Die Kämpfe verzeihen derweil so viel und sind so dermaßen leicht, dass ich nicht auch nur ein einziges Mal eines der Hilfsmittel (Heiltränke oder etwa Mittel, um alle Gegner auf dem Schlachtfeld zu betäuben) je eingesetzt hätte. Ich finde den geringen Anspruch nicht per se total schlimm, aber von einem Bayonetta-Prequel darf man meiner Meinung anderes erwarten!Der Twin-Stick- oder der (trotz zahlreicher optionaler Aufgaben) ziemlich lineare Action-Adventure-Ansatz, bilden nicht den einzigen deutlichen Unterschied zur Kernreihe. Ein weitere besteht in der Inszenierung der Story, die, ähnlich wie die Kämpfe, relativ lange braucht, um in die Pötte zu kommen. Konkret wird die Geschichte von Cereza, die bei ihrer mürrischen Meisterin Morgana in der Ausbildung ist und nach einer nächtlichen Vision auf der Suche nach ihrer verschollenen Mutter in einen von hinterlistigen Feen bevölkterten Wald aufbricht, wie ein Märchenbuch erzählt. Ob bei der ersten Begegnung mit Cheshire, einem rätselhaften weißen Wolf, dessen Spuren ihr folgt, oder beim (späten) Aufeinandertreffen mit einer Kreatur, die in der auch von Backtracking geprägten Welt eine Schnellreise zwischen den Rastpunkten ermöglicht, das erlebt ihr überwiegend in Form teilanmierter Comicbuch-Sequenzen.Die sind schon nett gemacht und bieten mit einer Reihe von Anspielungen auf die Kernreihe gerade Fans ein paar interessante Erkenntnisse oder witzige Anekdoten. Zudem leisten die englischen Sprecher (es gibt nur deutsche Untertitel) einen guten Job. Die Qualität der Darbietung entspricht meiner Meinung nach aber nicht dem, was ich von einem Vollpreistitel erwarte. Daran ändert auch die ordentliche Spielzeit von rund zwölf und mehr Stunden herzlich wenig. Der Stil gefällt mir, trotzdem bereits auf einem mittelgroßen Bildschirm alles recht pixelig und kantig wirkt, aber dennoch ganz gut. Aber künstlerisch, geschweige denn technisch kann ich in Jubelstürme ausbrechen. Doch, das weiß ich als jemand, der selbst Risen damals auf der 360 durchgespielt hat, sehr gut, Grafikqualität ist nicht alles, weshalb euch das Urteil bezüglich der technischen Umsetzung gerne jedem selbst überlasse.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Ramona Kiuntke (GamersGlobal)