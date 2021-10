Back 4 Blood Test+

Teaser Turtle Rock, das Studio hinter Left 4 Dead, präsentiert mit Back 4 Blood einen geistigen Nachfolger zu ihrem Zombie-Koop-Hit. Dabei fehlt es auch nicht an neuen Ideen, nur will nicht jede zünden.

Durch ein Brüllen kündigt sich die Ankunft großer Zombieschwärme an.

Acht Überlebende

Doc ist eine naheliegende Wahl für diejenigen, die gerne Support-Rollen spielen.

Good Riddance

Eine Hag hat Mom verschluckt. Danach hat sich das wiederliche Ding im Boden vergraben und die Figur war tot. Allerdings spawnte ich (wie in Left 4 Dead) als Gefangener neu und konnte nach meiner Befreiung wieder ins Spiel einsteigen.

Das Herz der Karten

Dieses Deck ist auf Holly ausgelegt: Früh ziehe ich den Bonus, mich im Nahkampf zu heilen. Dazu Karten für erhöhte Ausdauer und Gesundheit, aber auch ein kumulativer Team-Schadensbuff für jeden toten besonderen Ridden liegt weit oben.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie Turtle Rock Studios begannen als Zuarbeiter für Valve bei der Entwicklung von-Ports und. Laut eigener Erzählung entstand die Grundidee für, als die Entwickler bei der Arbeit an den Bots für letzteres feststellten, wie spaßig es ist, sich gegen eine nur mit Messern bewaffnete Horde zu verteidigen. Valve übernahm die Crew und brache schleßlich Anno 2008 Left 4 Dead heraus. Die Prämisse war einfach: Vier Überlebende mussten sicher Räume erreichen, doch auf der Route warteten gefühlte Hundertschaften von rennenden Zombies sowie besonders gefährliche Infizierte. Einzeln war nur der große Tank-Mutant eine Gefahr, ansonsten war die größte Sorge von Francis, Louis, Bill und Zoey, dass sie getrennt und von Gegnern eingekesselt wurden.Left 4 Dead 2 brachte bereits 2009 neue Gebiete mit etwas mehr Varianz in den Aufgaben, mehr Nahkampf-Optionen, frische Überlebende und neue besondere Mutanten. Hunderte Stunden genoss ich es, mit Koop-Partnern wieder und wieder die stimmungsvollen Gebiete wie das Mercy-Krankenhaus oder den Rummeplatz zu durchlaufen, in denen die KI im Hintergrund Horden-Spawns und Item-Platzierungen durchmischte.Valve pflegt scheinbar nach wie vor eine Allergie gegen die Zahl 3, denn ein weiterer Nachfolger blieb aus. Die Turtle Rock Studios machten sich wieder selbstständig und kehren 13 Jahre nach dem ersten Left 4 Dead zu der vom Studio etablierten Koop-Spielformel zurück, allerdings unter Publisher Warner Bros. Interactive. Daher bleibt es bei einem geistigen Nachfolger mit dem Namen. Der jüngste Streich will aber auch neue Impulse setzen, so wirft die KI den Spielern in Durchgängen immer fiesere Hindernisse vor die Füße, während die Spieler mit Buffs aus einem Karten-Deck und Waffenverbesserungen aufrüsten. In diesem Text-Test verrate ich euch, ob Back 4 Blood es schafft, sich damit erfolgreich von der Konkurrenz abzusetzen.In Back 4 Blood schlüpft ihr in die Rolle von Cleanern, die für die Siedlung Fort Hope gefährliche Aufträge in den postapokalyptischen USA annehmen. Der Grund für die Untergang sind diesmal Würmer, die Menschen in aggressive Monster verwandeln, die Ridden. Zu Beginn des Spiels verrät eine Cutscene, dass die Ridden schon ewig nicht in großer Zahl gesichtet wurden. Das ändert sich jedoch innerhalb von Sekunden, nachdem dieser Satz fällt und dazu sind die Biester nun mutiert!Die Kampagne besteht aus 33 Levels, die eine dünne Story in vier Akten erzählen. Zwei bis fünf Levels bilden dabei zusammenhängende Auftragsketten, analog zu den aus mehreren Abschnitten bestehenden Kampagnen in Left 4 Dead. In den ersten Abschnitten einer solchen Kampagne gilt es dabei in der Regel, wie in Left 4 Dead einen Schutzraum zu erreichen, während am Ende eine besondere Konfrontation wartet. Ihr habt zu Beginn die Wahl zwischen vier Figuren, sobald ihr die erste Auftragsreihe abgeschlossen habt, schaltet ihr weitere vier frei – allerdings wurden die Figuren beim Test auf der PS5 im Solo-Modus nicht aktiviert, daher musste ich das finale Level der ersten Kampagne nochmal online spielen.Jede Figur unterscheidet sich hinsichtlich der zu Beginn ausgerüsteten Haupt- und Nebenwaffe, der besonderen Fähigkeit und der Start-Boni. So beginnt Mom mit einem Jagdgewehr und einer abgesägten Doppelläufigen Schrotflinte, kann Kollegen einmal pro Level ohne Wartezeit aufheben sowie einmal öfter nach einem K.O. aufgelesen werden, bevor sie endgültig dahinscheidet. Molly dagegen hat dagegen einen Ausdauer-Bonus, regenriert Ausdauer im Nahkampf und startet folgerichtig unter anderem mit einem Baseballschläger. Beim Zielen, Wechseln und schießen habe ich stets das Gefühl voller Kontrolle - mit einer Ausnahme: Das Auto-Aim schubst das Fadenkreuz in der Standardeinstellung immer wieder auf nahe Gammelgegner statt die gefährlichen besonderen Ridden.Die Überlebenden sind Archetypen wie der Armee-Veteran Walker oder die Ärztin Doc und werden durch ihre Sprüche etwas charakterisiert. Allerdings gingen mir manche Sprücheklopfer eher auf die Nerven. Wenn Hillybilly-Karikatur Jim von einem Retch vollgekotzt wird und nur sagt "Wie auf der Hochzeit meines Cousins", kann ich noch schmunzeln. Doch vor allem bei Klassenclown Evangelo animierten mich Sätze wie "Heute ist mein Glückstag! Wurde auch Zeit, ist nämlich eine Scheißwoche" nur zum Augenrollen. Dazu sagt zwar Mom nach dem Wiederbeleben zu Walker "Hase" und zu Holly "Schätzchen", doch ich erlebte (vermutlich bedingt durch die größere Anzahl an Charakteren) kaum besondere Dialoge zwischen den Figuren. Da bin ich von den Zankereien der fünf Recken ausmehr gewöhnt.Wenn sich eure Vierergruppe durch die Levels schlägt (fehlende Spieler werden durch Bots aufgefüllt), stolpert ihr sehr bald auf herumstehende Ridden, die auf euch zuspurten, sobald sie aufgescheucht werden. Einzeln sind die Zombies kein Problem, doch sobald ein halbes Dutzend euch umzingelt, schmilzt der Lebensbalken schnell dahin. Auf dem dritten von vier Schwierigkeitsgraden liegt ihr dann innerhalb weniger Sekunden am Boden. Diese Stufen mit abgeschwächtem Friendly Fire stellt dabei in Wahrheit den Standard dar, da ihr auf den vorigen zwei Stufen Abzüge auf die Abschlussbelohnung erhaltet.Auf dem Weg warten diverse Gefahren auf die Gruppe. Gepanzerte Ridden lassen sich schwerer über den Haufen schießen, in fleischigen Nestern ruhende Sleeper reißen nahe Spieler zu Boden. Manchmal bewegt ihr euch durch ein Gebiet voller Feuerfallen oder ihr müsst auf alarmgesicherte Türen oder Krähenschwärme achten, die ganze Schwärme von Feinden anlocken.Nicht zuletzt gibt es ein gerütteltes Maß mutierter Ridden, die entweder viel Schaden austeilen oder klassisch einen der Spieler festsetzen, sodass er von den Kumpanen gerettet werden muss – zum Beispiel weil ein an der Wand hängender vierarmiger Stinger sie aus der Ferne in ein klebriges Netz gesponnen hat. Dicke Reeker erbrechen Säure auf die Gruppe und schlanke Tallboys hauen mit einem überdimensionierten Arm ordentlich rein. Die drei machen eure häufigsten Gegner aus, dazu kommen Snitcher (rufen Horden herbei, wenn sie aufgeschreckt werden), die Hags (schlucken einen Überlebenden im Ganzen herunter, der dann schnell befreit werden muss) und zähe Zwischenbosse wie die Breaker oder die haushohen Oger. Alle sind schneller zu bewzingen, wenn ihr auf ihre rot glühenden Schwachpunkte schießt.In Sachen Lesbarkeit der Feinde macht Back 4 Blood dabei einen Fehler: Tallboys, Stinger und Reeker haben jeweils noch zwei Geschwister mit anderen Fähigkeiten. So haben Stalker ebenfalls vier Arme, halten aber Überlebende fest und zerren sie von der Gruppe weg. Crusher sehen aus wie Tallboys, halten aber Spieler fest, um sie zu zerquetschen. Das ist gerade zu Anfang sehr verwirrend und auch später erkenne ich in der Hektik nicht immer sofort den Unterschied, da die Silhouette stets dieselbe ist.In Left 4 Dead war es noch so, dass sich die Figuren über eine Kampagne hinweg nicht veränderten. Dazu gab es eine überschaubare Zahl an offensiven (Molotov, Rohrbombe, Zombie-Köder) und defensiven Items (Medikit, Pillen, Defibrillator Adrenalin-Spritze) sowie allgemein zwei Stärke-Stufen von Waffen. Back 4 Blood ergänzt hier an allen Ecken Neuerungen. So habt ihr nun drei Item-Typen: Neben Heil-Items und Wurfwaffen (von der bekannten Rohrbombe bis zum platzierbaren Stacheldraht) gesellen sich Unterstützungs-Items. Hier könnt ihr euch etwa für einen Taser entscheiden, mit dem ihr euch einmalig selbst aus einer Umklammerung befreit. Oder ihr nehmt einen Dietrich, um eventuell auftauchende Stahltüren von Geheimverstecken zu knacken.Alle Waffen besitzen nun Statuseigenschaften und Seltenheits-Stufen. Es macht also immer Sinn, unterwegs nachzusehen, ob die soeben in einer Kiste gefundene Schrotflinte nicht etwas mehr reinhaut. Dazu hat jedes Schießeisen vier Slots für Modifikationen von Lauf, Munition, Visier und Magazin (ebenfalls in verschiedenen Seltenheitsstufen). Die Mods haben dabei nicht nur Auswirkungen auf die Status-Werte. Eine Waffe mit Laservisier eignet sich etwa wesentlich besser für Schüsse aus der Hüfte, so dass das Zoomvisier nicht unbedingt besser sein muss, auch wenn es ein paar mehr Schadenspunkte je Schuss rauskitzelt. Entscheidet ihr euch für eine neue Waffe, legt ihr unweigerlich auch alle Modifikationen weg.Im Level findet ihr Kupfermünzen, die ihr nur für den Durchlauf erhaltet. Mit denen kauft ihr zu Beginn eines Levels an einer Kiste ähnlich wie im Counter-Strike-Shop Items, Munitionsnachschub oder sogar dauerhafte Boni für die ganze Gruppe. Dazu gibt es ein kleines Angebot an Waffen und Modifikationen. Längerfristige Belohnung für den Abschluss von Durchläufen sind Vorratspunkte, die ihr in Karten investiert. Karten bieten eine Reihe von Boni von 20 Prozent mehr Ausdauer über ein paar regenerierte Lebenspunkte bei jedem Nahkampfkill bis hin zu Effekten auf das ganze Team. Ihr habt stets in der Lobby drei Stempelkarten, auf denen ihr vorgegebene Karten neben Skins und anderen Kosmetika für Vorratspunkte freischaltet. Die Freischaltung ist recht linear: Ihr müsst eines der Kärtchen leerkaufen, um den nächsten Streifen zu erhalten. Mit separaten Decks aus bis zu 15 Karten sollt ihr euch eigene Builds basteln. Karten, die ihr weit oben ins Deck sortiert, tauchen dabei früher in der Partie auf. Wie viele Konzepte und vor allem Details erklärt Back 4 Blood auch die Karten nur dürftig.