Atomic Heart Test+

Teaser Nach dem zweiten Weltkrieg ist die Sowjetunion zum technischen Utopia mit Robotern aufgeblüht. Zumindest bis das Projekt sabotiert wird und aus zivilen Helfern knallharte Gegner werden.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Atomic Heart ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Kritik und Politik

Im folgenden Abschnitt möchte ich euch kurz über die Vorwürfe gegen Mundfish informieren und euch dazu einladen, euch eine eigene Meinung zu bilden sowie eigene Nachforschungen zu dem Thema anzustreben.



Der Entwickler Mundfish geriet vor dem Hintergrund des Angriffskrieges auf die Ukraine mehrfach in die Kritik. Dem Studio wurde vorgeworfen, Nutzerdaten an russische Behörden zu senden. Grund hierfür war eine Klausel in den Datenschutz-Bestimmungen, die mittlerweile von Mundfish entfernt wurde, da die Klausel inkorrekt und veraltet sei. Um besorgte Fans zu beruhigen und die Integrität wieder herzustellen, hat Mundfish den eigenen Online-Shop daraufhin geschlossen.





Aussicht aus dem fliegenden Cabriolet: Grafisch macht Atomic Heart einen richtig guten Eindruck. Nur fürs Raytracing hat es nicht mehr gereicht.

Kaffeefahrt im Sowjet-Wunderland Direkt in der ersten Sequenz werde ich von einer idyllischen Landschaft begrüßt, in der Roboter und Menschen gemeinsam existieren. Ein kleiner Flugroboter bringt mir eine Limonade und ich schippere mit einem Boot durch einen Kanal, während bunte Girlanden auf ein Fest hindeuten. Ein paar Steuerungselemente werden mir erklärt und auch die Welt von Atomic Heart. Poster und Werbetafeln preisen die technischen Errungenschaften der Sowjetunion, den Fortschritt, die Gemeinschaft und eine Parade fehlt auch nicht. Roboter marschieren im Gleichschritt und tanzen auf Plattformen während das Kollektiv 2.0 angekündigt wird: Implantate, die durch Polymerkapseln das Erlernen hochkomplexer Themengebiete vereinfachen und lange Jahre des Studierens damit überflüssig machen. Rosige Aussichten in die Zukunft, mit denen ich ein paar Minuten später in meinem Cabriolet durch den Himmel geflogen werde und mir dabei das Worldbuilding in einem Muskelspiel aus Grafik und Effekten präsentiert wird - bis auf das Raytracing, denn das fehlt . Dabei fliege ich auch an fiktiven sowjetischen Monumenten vorbei, kriege Hintergrunddetails und einen Satz heiße Ohren von der Musik. Exposition vom Feinsten. Zumindest bis die Roboter durchdrehen, denn dann ist die Kaffeefahrt vorbei und es geht los.

Anzeige Eine große Propaganda-Parade stimmt die Bewohner auf Kollektiv 2.0 ein und die Roboter tanzen fröhlich auf ihren Plattformen. Ein zweiter Kritikpunkt war das geplante Veröffentlichungsdatum am 21. Februar 2023, dass beinahe mit dem ersten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine zusammen fällt. Am gleichen Tag im Jahr 2022 erkannte der russische Präsident Wladimir Putin die Separatistengebiete Donezk und Luhansk als eigenständige Staaten an, am 24. Februar 2022 erfolgte dann der erste Angriff auf die Ukraine. Wegen des sowjetischen Militär-Themas von Atomic Heart hinterfragten Kritiker die Wahl des Datums. Mundfish erklärte daraufhin, dass sie keinen Kommentar zu Politik oder Religion machen und sich als friedensfördernde Organisation gegen Gewalt, die sich gegen Menschen richtet, verstehen.Direkt in der ersten Sequenz werde ich von einer idyllischen Landschaft begrüßt, in der Roboter und Menschen gemeinsam existieren. Ein kleiner Flugroboter bringt mir eine Limonade und ich schippere mit einem Boot durch einen Kanal, während bunte Girlanden auf ein Fest hindeuten. Ein paar Steuerungselemente werden mir erklärt und auch die Welt von Atomic Heart. Poster und Werbetafeln preisen die technischen Errungenschaften der Sowjetunion, den Fortschritt, die Gemeinschaft und eine Parade fehlt auch nicht. Roboter marschieren im Gleichschritt und tanzen auf Plattformen während das Kollektiv 2.0 angekündigt wird: Implantate, die durch Polymerkapseln das Erlernen hochkomplexer Themengebiete vereinfachen und lange Jahre des Studierens damit überflüssig machen. Rosige Aussichten in die Zukunft, mit denen ich ein paar Minuten später in meinem Cabriolet durch den Himmel geflogen werde und mir dabei das Worldbuilding in einem Muskelspiel aus Grafik und Effekten präsentiert wird - bis auf das Raytracing, denn das fehlt . Dabei fliege ich auch an fiktiven sowjetischen Monumenten vorbei, kriege Hintergrunddetails und einen Satz heiße Ohren von der Musik. Exposition vom Feinsten. Zumindest bis die Roboter durchdrehen, denn dann ist die Kaffeefahrt vorbei und es geht los.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 69,99 () Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDas anerinnerndeist der erste große Titel vom russischen Entwicklerstudio Mundfish. In Kooperation mit Publisher Focus Entertainment werdet ihr in das Jahr 1955 geschickt und erlebt als der Agent P3 eine alternative Realität in der UdSSR.Die Forschung hat nach dem zweiten Weltkrieg wahre Wunder hervorgebracht. Während Roboter körperliche Arbeit für den Menschen überflüssig machen, kann der sich ganz auf die Wissenschaften konzentrieren und durch Neuro-Polymere die Menschheit zu neuen Errungenschaften verhelfen.So zumindest die Theorie. Auch diese Utopie hat ihre Tücken, denn was der Mensch erschafft reißen andere wieder ein und so findet ihr euch einer Roboter-Apokalypse mit Sowjet-Propaganda und Ideologie-Fragen wieder.