Atelier Ryza 3 - Alchemist of the End & the Secret Key Test

Teaser Ein wichtiges Feature, das von großen RPG-Marken erst später eingeführt wurde, war in der Atelier-Reihe schon lange bekannt. Michael Hengst hat den neuesten Teil der Reihe für euch getestet.

Gemeinsam mit anderen Charakteren erlebt ihr viele Abenteuer und erfahrt in kleinen Sequenzen mehr über die Geschichte.



24 Atelier-Teile und ein Kernthema

Zurück auf die Insel Kurken

Wie in den ersten beiden Spielen geht es zurück auf die Insel Kurken, wo Ryza mit ihrer Familie lebt. Es gibt ein Wiedersehen mit alten Freunden, etwa dem Tüftler Tao, dem Haudrauf Lent und Ryzas Mentor Empl und seinem Sidekick Lila. Auch die schon aus Teil Zwei bekannten Orte sind wieder mit dabei: Ob das eigene geheime Alchemie-Labor im Pixie Forest, das Liese Valley, Meteor Castle oder der Weissberg Vulkan – das alles sind Locations, die wir schon in Atelier Ryza 2 - Lost Legends & the Secret Fairy erkundet haben.



Die Handlung schließt fast nahtlos an die Geschehnisse aus dem zweiten Teil an: Rund ein Jahr nach Lost Legends & the Secret Fairy taucht vor der Küste die Inselgruppe Kark Island auf. Der damals installierte Flotations Reaktor, der für die Stabilität von Kurken sorgt, zeigt erste Verfallserscheinungen. Grund genug für Ryza, sich auf den Weg zu machen, um die Ursache der Probleme anzugehen. Dank der inhaltlichen und spielerischen Nähe zum zweiten Teil würde ich euch in diesem Fall empfehlen, diesen zuerst zu spielen – es gehen sonst zu viele Zusammenhänge flöten. Trotz des guten Tutorials beträfe das auch einige Feinheiten der Alchemistentechnik, was im späteren Spielverlauf zu Frustration führen könnte.

Spezielle Reittiere lassen euch später schneller über Land oder über Wasser reisen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalCrafting gehört mittlerweile in fast jedes moderne Computer- und Videospiel. Ein Feature, so alt wie die Branche selbst, möchte man meinen, und zwar unabhängig von Genre oder Größe des Spieles. Ob in RPG-Monstren wie, Action Adventures wieoder, Survival Games, Simulationen oder Sandbox-Spielen: Es wird immer mehr gebastelt und zusammengefügt, was nur irgendwie zusammengehört. Die Könige der digitalen Bastelbögen sind Spiele wieoder Derivate wie, bei denen die populäre Mechanik der Grundstein des Spieledesigns ist.Aber schon lange bevor Markus Persson im Jahre 2011 mit Minecraft das Crafting in den Mittelpunkt seines Werks rückte, gab es bereits seit Jahren andere Spiele, in denen die Herstellung von Gegenständen zu den wichtigsten Merkmalen gehörten. Wenn auch nicht als Sandbox, sondern meist als Rollenspiel.So erschien schon 1997 mitdas erste JRPG der von Koei Tecmo veröffentlichten Atelier-Serie. Mittlerweile gibt es 24 Hauptspiele in sieben Unterserien. Die ehrwürdige Reihe schaffte es aber erst 2005 mit dem sechsten Spiel -- in den Westen. Seither erfreuen sich die Rollenspiele bei Fans wie Kritikern gleichermaßen hoher Beliebtheit.Laut Hersteller hat sich die Atelier-Ryza-Serie bis 2020 immerhin 5 Millionen Mal verkauft. Die 24 Spiele (und ein paar Spin-offs) haben alle Alchemie als zentrales Element. Auch wenn die meisten den Begriff "Atelier" eher in Zusammenhang mit Künstlern sehen würden. Der Sprung von der Kunst zur Alchemie ist allerdings nicht so weit wie gedacht, denn das Mischen und Ansetzen von Farben, Lösungsmitteln und Firnissen gehört historisch betrachtet auch zur Kunst.In der Populärhistorie sind Alchemisten bekannt für den erfolglosen Versuch, Blei in Gold zu verwandeln. Der Kern der Alchemie ist es aber, aus bekannten Materialien neue zu erschaffen oder sie zu verbessern. Genau darum drehen sich auch die Titel der Atelier-Reihe. In jeder der sieben Serien geht es um einen anderen jungen Alchemisten, der im Laufe der Zeit sein Können verbessert und mit anderen Charakteren Abenteuer bestreitet.Auch wenn in der Regel die Alchemie das zentrale Thema ist, und die persönliche Werkstatt, eben das Atelier, in den unterschiedlichen Spielen als Basis für die Abenteuer gilt, haben die meisten Spiele unterschiedliche Ansätze, wenn es um das Erschaffen frischer Gegenstände geht. Außerdem sind die Protagonisten und die Lokation teilweise verschieden. Besonders populär ist die Atelier-Ryza-Reihe. Ryza ist die Kurzform von Reisalin Stout, der jungen Alchemistin und Hauptfigur der Serie. Mitist nun der dritte und finale Teil der Reihe erschienen.