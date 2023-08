Armored Core 6 - Fires of Rubicon Test+

Teaser Nach einem ganzen Jahrzehnt hat die Mecha-Abstinenz von FromSoftware ein Ende. Der neue Teil macht manches besser als seine Vorgänger. Besonders aber an einem Punkt werden sich die Geister scheiden.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In Armored Core 6 lernen nicht Schweine fliegen, aber eure tonnenschweren Mechs. Nur im Flug erreicht ihr in den Levels bestimmte Gegner. In Bossfights könnt ihr oft nur durch Abheben vom Boden bestimmten Attacken effektiv entkommen.

Einzelne Missionen statt große Welt

Wenn ihr es richtig anstellt und die richtige Bewaffnung wählt, dauern Bosskämpfe selten länger als zwei Minuten. Sie sind allerdings im späteren Verlauf teils heftig, für meinen Geschmack oft sogar zu schwer.

Beweglich, schnell und flugfähig

Im Ansatz aus Sekiro entlehnt ist eine Überlastungsmechanik, die an den Haltungsbrecher des Shinobi-Helden aus dem Action-Advneture erinnert. Es ist selten zwingend nötig, Gegner zu überlasten. Es bringt aber Vorteile, denn für einen kurzen Moment kann dann selbst der flinkste Gegner nicht ausweichen.

Boss-Highlights oder Großgegner-Frust?

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Ich mag den grundsätzlichen Weg, den FromSoftware mit Armored Core 6 eingeschlagen hat. Es ist weniger arcadig und spielerisch mit meines Erachtens sinnvollen Anleihen (insbesondere bei Sekiro) vielfältiger und schneller. Rundum besser finde ich es deshalb aber nur begrenzt. Keine Frage, dass das nicht zuletzt auch an meinem Skill liegt, aber wenn mir die Action schon nach den eher moderaten ersten paar Stunden deutlich zu schwer wird, bin ich wohl kaum der einzige, dem das so geht.



Gerade deshalb kann von einem Pflichttitel für Action-Fans nicht die Rede sein. Wer allerdings auf Mechas steht und schon immer der Meinung war, dass mehr Soulslike-Attitüden der Reihe oder dem Genre allgemein gut zu Gesicht stehen würden, der kann durchaus mit einem Kauf liebäugeln. Ich mag den grundsätzlichen Weg, den FromSoftware mit Armored Core 6 eingeschlagen hat. Es ist weniger arcadig und spielerisch mit meines Erachtens sinnvollen Anleihen (insbesondere bei Sekiro) vielfältiger und schneller. Rundum besser finde ich es deshalb aber nur begrenzt. Keine Frage, dass das nicht zuletzt auch an meinem Skill liegt, aber wenn mir die Action schon nach den eher moderaten ersten paar Stunden deutlich zu schwer wird, bin ich wohl kaum der einzige, dem das so geht.Gerade deshalb kann von einem Pflichttitel für Action-Fans nicht die Rede sein. Wer allerdings auf Mechas steht und schon immer der Meinung war, dass mehr Soulslike-Attitüden der Reihe oder dem Genre allgemein gut zu Gesicht stehen würden, der kann durchaus mit einem Kauf liebäugeln.

Armored Core 6 PS5

Einstieg/Bedienung Halbwegs gutes Tutorial

Hilfreiche Trainingsmissionen

Faires Checkpoint-System inklusive Möglichkeit zur Loadout-Anpassung Durchweg stark schwankender fester Schwierigkeitsgrad Spieltiefe/Balance Sehr dynamisches Action-Gameplay

Trotz des Speeds recht viel taktische Tiefe

Vielfalt an Waffen, Bauteilen und Skills

Gut eingebeundene, entfernt an Sekiro erinnernde Überlastungsmechanik Vor allem spätere Bosse teilweise deutlich zu schwierig

Schwache Story

Nebenmissionen oft anspruchsarm und kaum mehr als Füllstoff Grafik/Technik Läuft durchweg flüssig

Scharfe Darstellung mit relativ wenig Blur-Effekt

Angenehm kurze Ladezeiten auf PS5 Fast alles in braun bis grau gehalten

Im Vergleich mit anderen Großproduktionen rein visuell nur Mittelmaß Sound/Sprache Gute englische Sprecher

Toller Soundtrack

Überwiegend satte Soundeffekte Keine deutsche Sprachausgabe ( besonders ungünstig bei Funk-Dialogen während Action) Multiplayer

Nicht getestet (Versus-Modus) 7.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalJe größer die Maschine, umso träger ist sie. Das könnte man zumindest meinen, wenn es um haushohe bemannte Kampfmaschinen wie Mechs geht – oder Mechas, wie die japanophilen unter euch sie vielleicht nennen. Für die Mechs in From Softwares-Reihe traf das so noch nie zu. Intreibt das Studio hinterund Elden Ring (im Test, Note 8.5 die Agilität der Mechs allerdings auf die Spitze. Würde Jean-Claude van Damme sehen, wie dermaßen beweglich sie im neuesten Teil der Reihe sind, er wäre gleich nicht mehr ganz so stolz auf seinen läppischen Spagat.Eins sollte dem geneigten Action-Fan hier klar sein: Die explosiven Kämpfe mit dem individualisierten Mechs sind der Kern der Spielerfahrung. Im Zuge der Kampagne entspinnt sich eine Geschichte um euren Piloten, der dem berüchtigten Betreuer Walter gehört, der Piloten aus seinem "Stall" gerne verheizt. Die Geschichte wird auch direkter als etwa in Dark Souls erzählt, teils über Cutscenes, vor allem aber über Funksprüche während der Action (eine deutsche Sprachausgabe gibt es dabei nicht, nur deutsche Texte). Die ist nach meiner Erfahrung nach auf dem Niveau der vorigen Serien-Teile, aber auch in denen war die Geschichte für mich wenig interessantes Beiwerk.Nach dem das geklärt ist, schauen wir uns an, wie es im neuen Teil der Reihe nun schneller, aber weniger arcadig zugeht. Dabei geht es auch um die große Frage:Hat der Action-Titel vom zwischenzeitlich gereiften und zu Ruhm gelangten Studio FromSoftware auch das Zeug zum großen Hit oder wird es ähnlich wie die meisten der 15 Vorgänger eher in der "Special Interest"-Nische seine Anhänger finden?Mit Armored Core 6 schlägt From Software rund zehn Jahre nach dem "jüngsten" Serien-Ablegereinen neuen Weg ein, der in einzelnen Punkten entfernt an (im Test, Note 8.5 ) erinnert. Die Grundlagen krempelt Teil allerdings nicht komplett um. So bleibt es etwa bei der eher linearen Missionsstruktur in überschaubar großen Einsatzgebieten. In den meisten Aufgaben bekommt ihr es in der Regel mit regelrecht hilflosen "normalen" Gegnern zu tun, sowie mit etwas stärkeren Piloten in ihren ACs (Armored Core ist in der Spielwelt der Name der Mechs, aber meist wird diese Kurzform verwendet). Es mangelt aber auch nicht an Bosskämpfen. Es gibt auch mal Aufträge mich leichtem Zeitdruck, aber von großer Vielfalt im Missionsdesign kann hier allenfalls begrenzt die Rede sein. Daran ändern auch besondere Einsätze nur wenig, in denen ihr spezielle Ziele zerstört, wie die Strahlenkanone eines riesigen Minenroboters.Ähnlich ist Armored Core 6 seinen Vorgängern auch in anderen Bereichen. Ihr verdient mit den (auf Wunsch wiederholbaren) Missionen Geld, das ihr in neue Waffen, Rüstungsteile (auch mit Varianten wie zweibeinige Fortbewegung oder einem Mech-Rumpf auf Kettenrädern), Generatoren, Steuerchips und Co. investiert. Zumindest in Ansätzen greift hier bei der Dynamik gewisser Waffen- und Rüstungs-Typen ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Immer dabei zu beachten ist, dass ihr innerhalb eures aktuellen Energiehaushalts arbeiten müsst: Verschlingt die Konfiguration eures AC mehr Energie, als der aktuelle Kern hergibt, dürft ihr die die Mission erst gar nicht starten. Dazu kommen vielfältige Möglichkeiten zur kosmetischen Individualisierung. So weit, so vertraut, doch insgesamt entwickelt FromSoftware die Reihe merklich in eine Soulslike-Richtung weiter.Euer Mech verfügt wie gehabt über einen Boost, mit dem ihr ein bisschen wie auf Schlittschuhen über den Untergrund rast. Ihr seid allerdings allgemein wesentlich flinkter auf den Metallbeinen, vollführt extrem wuchtige Dashes zum Ausweichen oder auch, um im entscheidenden Moment die Distanz zum Gegner zu verkürzen. Die Frage nach dem richtigen Timing stellt sich in den Bosskämpfen allerdings erheblich stärker, wobei ein gewisses Maß Ruhe in der bisweilen unübersichtlichen Action gefragt ist.Eure Düsen nutzt ihr auch, um euch zwischenzeitlich in die Luft zu erheben, was mitunter gravierende Vorteile bringt, wenn ihr bestimmten Attacken der Gegner ausweichen oder diese gar regelrecht wirkungslos machen wollt. In den oft stark vertikal geprägten Levels, benötigt ihr eure Flug- oder eher Schwebefähigkeit. Zum Beispiel, wenn ihr in einem der (maximal latent hübschen grau-braun gefärbten) Einsatzgebiete über einen Abgrund von Plattform zur Plattform gleitet. Oder eben auch, um vom Boden auf einen Turm hoch zu schweben. Bei der reinen Fortbewegung fallen die Anforderungen an eure Koordinationsfähigkeiten gering aus. Mitten im Kampf mit den agileren Gegnertypen dürfte das aber wohl nicht nur mich ab und zu dezent überfordern.Schon frühere Serien-Teile erforderten es, in Bewegung zu bleiben, fielen aber ansonsten eher in die Sparte "Arcade-Ballerei". Armored Core 6 schlägt da in eine andere Kerbe, nur mit Draufhalten ist es nicht getan. So liegen die Schwachpunkte mancher Gegner nur nach Ausweichmanövern eurerseits frei. Eine weitere taktische Komponente ist die an Sekiro erinnernde Kernüberladung. Leert ihr die entsprechende Leiste des Feindes durch eine schnelle Offensive, wird sein System überlastet und er bleibt kurz wehrlos zurück.Wie bereits angedeutet, fallen die meisten Missionen respektive die Segmente gegen normale Gegner meist extrem simpel aus. Treffer mit bestimmten Waffen können euren Mech zwar ebenfalls relativ schnell zerstören, noch bevor ihr eines der Reparatur-Kits aktivieren könnt. Wirklich herausfordernd sind aber nur die Bosskämpfe, und das später nicht zu knapp. Na klar, man muss sie ähnlich wie in Dark Souls studieren und zum Beispiel darauf achten, welche Angriffe nur leichten Schaden verursachen und welche richtig übel reinhauen. Aber wie knifflig die Duelle in Armored Core 6 ausfallen, und wie sich das oben angedeutete Schere-Stein-Papier-Prinzip bei Ausüstungs- und Fähigkeitenauswahl auswirkt, deutet die Dauer eines erfolgreichen Duells an. Wenn ihr es halbwegs richtig macht und es euch etwa gelingt, die an die Haltungsbrecher aus Sekiro erinnernde Kernüberladung zu eurem Vorteil zu nutzen, dauert kaum ein Bossfight länger als zwei bis drei Minuten.Das ist schön, wenn man gewinnt, und sei es erst im zehnten Anlauf. Ab dem fünfzehnten wird es dann aber nervig. Was das Stein-Schere-Papier-Prinzip betrifft, ist aber immerhin gut, dass es in den längeren Story-Mmissionen mehrere Checkpoints und davor meist auch Nachfüllstationen für Munition und Reparatur-Kits gibt. Falls ihr bloß die "falschen" Waffen ausgerüstet habt, könnt ihr sie also vor dem Neustart des Checkpoints wechseln und auf ein womöglich geeigneteres Loadout wechseln. Bessere Waffen kaufen ist hier aber nicht möglich – das ist nur zwischen den Missionen in der Garage erlaubt. Kriegt ihr einen Boss einfach nicht kaputt, wollt neuen Kram kaufen oder auch über die Arena-Kämpfe Bonusfähigkeiten freischalten, müsst ihr also die Mission abbrechen und verliert damit auch den Checkpoint. Das könnte man wohl noch komfortabler machen. Diese Lösung ist aber für mich okay. Dass die späteren Bosse teilweise einfach zu schwierig sind, hingegen nicht. Ein fester Schwierigkeitsgrad hat eben nicht nur Vorteile für die Spielbalance, wie Armored Core 6 mit seiner stark schwankenden Anforderung an den Spieler eindrücklich beweist.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)