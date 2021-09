Aragami 2 Test+

Teaser In Aragami 2 schleicht und kämpft ihr als Super-Ninja, der sich ein paar Tricks bei Sekiro abgeschaut hat. Wir haben sowohl Schatten als auch Licht des Indie-Titels erkundet.

Mit dem Schattenspurt zieht ihr euch unauffällig an Kanten heran.

Ninjaflink

Ist die Ausdauer des Gegners verbraucht, fügt der nächste Angriff enormen Schaden zu oder wird direkt zum Finisher. Ihr könnt zwischen tödlichem und nicht-tödlichen Vorgehen wählen.

Kampf mit Konterfokus

Nach der erfolgreichen Flucht wird der Einsatz bewertet, wobei ein Game Over und kompletter Neustart der Mission nicht mit einfließt. Wenn ihr euch komplett auf tödliches oder nicht-tödliches Vorgehen festlegt, locken Bonus-Auszeichnungen.

Technik mit Macken

Meinung: Hagen Gehritz Die große Stärke von Aragami 2 liegt für mich in dem Spaß, den die Bewegung durch die Areale macht. Auch durch das stetig wachsende Arsenal an Skills und Hilfsmitteln sowie die Wucht der Konter-Kämpfe kommt feine Ninja-Stimmung auf. Doch Aragami 2 krankt an einsetzender Monotonie. So ist der Ablauf bei den Auftragsarten wie Attentat, Diebstahl oder Entführungen nicht allzu unterschiedlich.



Auch die einzelnen Levels bieten optisch zu selten Wiedererkennbares wie eine Mine. Ständig bin ich gefühlt in austauschbaren Lagern und Festungen. Während mein Aktionsrepertoire wächst, bleibt die Herausforderung sehr ähnlich. Schwierigere Aufträge erhöhen die Zahl der Gegner, die Menge an Gegnertypen ist aber sehr überschaubar.



Die große Stärke von Aragami 2 liegt für mich in dem Spaß, den die Bewegung durch die Areale macht. Auch durch das stetig wachsende Arsenal an Skills und Hilfsmitteln sowie die Wucht der Konter-Kämpfe kommt feine Ninja-Stimmung auf. Doch Aragami 2 krankt an einsetzender Monotonie. So ist der Ablauf bei den Auftragsarten wie Attentat, Diebstahl oder Entführungen nicht allzu unterschiedlich.



Auch die einzelnen Levels bieten optisch zu selten Wiedererkennbares wie eine Mine. Ständig bin ich gefühlt in austauschbaren Lagern und Festungen. Während mein Aktionsrepertoire wächst, bleibt die Herausforderung sehr ähnlich. Schwierigere Aufträge erhöhen die Zahl der Gegner, die Menge an Gegnertypen ist aber sehr überschaubar.



Die dünne Story wiederum verschwindet oft im Schatten. Meist fühle ich mich, als würde ich bei einem Online-Spiel an der Tafel die nächste Quest abarbeiten, statt eine Kampagne zu verfolgen. Das zentrale Ninjadorf wirkt auch schlicht wie eine Multiplayer-Lobby, (was es im Koop schließlich auch ist). Obwohl Stealth und Action im Kern gut funktionieren, lässt die Spielwelt mehr Atmosphäre vermissen und hinterlässt einen zu beliebigen Eindruck.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMitversetzt euch das Indie-Studio Linceworks zum zweiten Mal in die Haut eines Ninjas mit Macht über die Schatten. Mit dem ersten Aragami (im Check ) feierte das spanische Studio 2016 sein Debut. Der Nachfolger bietet erneut Stealth-Action, macht nun jedoch so einiges anders. So zeichnete sich der erste Teil noch stärker durch einen Comic-Look aus, während Aragami 2 noch immer bunt, aber deutlich weniger stilisiert daherkommt. Auch beim Gameplay beschreitet der Nachfolger andere Wege, so war der Protagonist im ersten Teil noch darauf angewiesen, das Licht zu meiden, das seine Lebensleiste leert.Eine Lichtallergie konnte ich beim zweiten Teil nicht feststellen, dafür aber einige Gameplay-Entscheidungen, die von Sekiro (im Test, Note 8.5 ) entlehnt sind – allerdings besitzt Aragami 2 keine Soulslike-Elemente. Nicht zuletz fügt das neue Ninja-Abenteuer diverse Anpassungmöglichkeiten für das Aussehen eures Helden hinzu und besitzt einen Online-Koop für bis zu drei Spieler. Ich habe mich in diesem Test auf die Singleplayer-Erfahrung konzentriert, dennoch habe ich eine Auswirkung des Koop-Designs zu spüren bekommen: Das Spielgeschehen hält im Pause-Menü nicht an. Ob ich ansonsten meine Zeit als tödlicher Super-Ninja in Aragami 2 genossen habe, verrät euch dieser Test.Das Spiel beginnt nach dem Tutorial mit dem Tod eurer Figur, die aber danach nicht im Jenseits landet, sondern in einem Dorf voller Ninjas mit dem Fluch der Unsterblichkeit. Mehr zu der vor sich hindümpelnden Story ist eigentlich nicht erwähnenswert, sie dient als Anlass, dass ihr nach jedem Auftrag wieder zum Dorfvorsteher rennt, der ein paar Sätze von sich gibt und euch los schickt, eine von zwei feindlichen Fraktionen eure Ninja-Fertigkeiten spüren zu lassen. Dann dackelt ihr zur Tafel beim Portal des Hub-Dorfes, um dort die nächste Mission mit Namen wie "Hilf der Miliz 1" auf der Karte auszuwählen, wobei die Levels für verschiedene Missionen wiederverwendet werden.Der Fokus in Aragami 2 liegt auf dem Gameplay. Ihr schleicht viel der in Hocke durch Schatten und hohes Gras, wobei leuchtende Linien auf eurem Ninja schön deutlich anzeigen, wenn die Schatten dafür sorgen, dass ihr schwerer zu entdecken seid. Ihr habt einen unbegrenzten Röntgenblick, der Feinde, Geldbeutel, interaktive Objekte und Ziele anzeigt, dazu zeigen wabernde Wolken die ungefähre Richtung zu weiter entfernten Zielen. Von erhöhter Position aus könnt ihr euch einen besseren Überblick verschaffen und da kommt der Schattensprung zum Einsatz. Mit dem könnt ihr euch aus mittlerer Distanz ganz wie in Sekiro an Kanten ziehen. Eure Ausdauer erlaub euch zwei Schattensprünge in Folge, so könnt ihr den Move nicht spammen, seid aber herrlich mobil. Es macht Spaß, so über den Köpfen der Wachen herumzuturnen (die praktischerweise nie nach oben sehen).Wenn der Job erledigt ist, also zum Beispiel feindliche Vorräte markiert, Briefe gestohlen oder Attentatsziele ausgeknippst wurden, müsst ihr allerdings noch lebend zum Portal zurückkehren. Seid ihr noch nicht gestorben, ist es sogar ganz praktisch, dass euch ein Tod dorthin zurückschickt. Allerdings bleiben nur beim ersten Mal Fortschritt und besiegte Gegner wie gehabt. Sterbt ihr zweimal innerhalb einer Mission, müsst ihr wieder ganz von vorn beginnen. Für besonders gute Abschlusswertungen wollt ihr aber möglichst perfekt durch die Levels. Da hilft es, dass nach einem Game Over auch die Uhr wieder zurückgesetzt wird. Durch das Wissen aus dem ersten Anlauf könnt ihr so oft in den ersten Dutzend Missionen in weniger als fünf Minuten am Ziel sein und abhauen – doch mit späteren Aufgaben steigt auch das Feindaufgebot und nicht immer ist auf Dächer springen und abtauchen eine einfache Option. Mit einem Entführungsopfer auf der Schulter springt es sich beispielsweise nicht so gut.Werdet ihr entdeckt, lässt wieder Sekiro grüßen: Der zentrale Wert in Duellen ist die Ausdauer. Ist die leer, landet ihr starke Treffer und Finishing-Moves. Ihr bringt den Gegner aus der Puste, wenn er eure Schläge blocken muss oder ihr seine Angriffe pariert. Allerdings beherrscht der Gegner ebenfalls Konter, auf die ihr am besten mit Gegenkontern reagiert. Das Konter-Timing ist nicht zu leicht, verlangt aber auch keine allzu große Präzision. So gestaltet sich das reduzierte Gekloppe spannend und es sieht cool aus, Gegner auflaufen zu lassen und niederzustrecken – bei tödlichen Finishern fehlt dann auch nicht die riesige Blutfontäne wie aus Samuraifilmen.Ihr könnt aber auch nicht einfach Rambo-Ninja spielen, da Ausweichschritte, Blocks und feindlicher Konte (nicht aber die Ausführung eurer Angriffe) eure Ausdauer ebenfalls schnell leeren und ihr allgemein nicht viele Treffer aushaltet. Ein direkter Kampf mit mehreren Feinden ohne Ausnutzung der Ninja-Fähigkeiten und Gadgets, die ihr im Spielverlauf freischaltet, geht daher schnell nach hinten los. Zu den frühesten Fähigkeiten gehört es, Feinde zu euch zu locken, damit ihr sie aus der Deckung heraus heimlich ausschaltet. Passive Skills machen euch beispielsweose komplett unsichtbar, wenn ihr euch an Wände drückt oder an Vorsprüngen hängt. Zu den Hilfsmitteln, die ihr zwischen Missionen im Dorf aufstocken müsst, gehören zum Beispiel Heiltränke oder Wurfnadeln, die einen aufgescheuchten Gegner betäuben und dann vergessen lassen, dass er etwas gesehen hat.Aragami 2 setzt auf einen bunten Look, doch das täuscht nicht über die schwache, detailarme Grafik hinweg. Die KI funktioniert meist und bietet kleine Unterschiede beim Gegnerverhalten, so lassen sich stärkere Wachen nicht so einfach per Anlock-Fähigkeit von ihrem Posten wegbewegen. Hin und wieder gibt es aber Aussetzer, wie Zielpersonen, die trotz Alarm seelenruhig an ihrem angestammten Platz stehenbleiben. Abseits davon: Wie so oft in Stealth-Titeln vermissen Wachen nie die Kameraden, die gerade noch mit ihnen im Raum waren und von denen nun plötzlich jede Spur fehlt – sind wahrscheinlich nur zufällig alle gleichzeitig auf dem Abort...Auf technischer Seite stört, dass die Kamera hin und wieder im Kampf lieber eine Hauswand zeigt. Noch ärgerlicher sind einige Bugs in Aragami 2. So wollte ich einmal einen betäubten Gegner in eine Mauerecke mit dem traditionellen hohen Versteckgras werfen. Allerdings glitchte der Benommene durch die Wand auf die Straße auf der anderen Seite, was zwei dort positionierte Wachen aufscheuchte, die obendrein den Betäubten aufweckten.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)