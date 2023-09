Ad Infinitum Test+

Teaser Das Erstlingswerk des Berliner Entwicklers Hekate schickt euch an die alptraumhaft verzerrte Westfront des Ersten Weltkriegs. Besonders die Atmosphäre des Psycho-Horrors ist dabei gelungen.

Ein Teil der Handlung spielt im Elternhaus eures Soldaten. Dort müsst ihr unter anderem auch diese Seance vorbereiten, die nicht zum gewünschten Ergebnis führt ...

Alptraum auf zwei Zeitebenen

Die Bosse könnt ihr nur indirekt besiegen. Diesem müsst ihr lediglich mehrfach in Fluchtpassagen entkommen. Die sind zwar nicht schwierig, aber allein die kreischenden Lauten des Biests im Nacken treiben den Adrenalinpegel in die Höhe.

Vom Walking-Simulator zum Horror-Adventure

Es ist schön, dass es auch Rätsel gibt. Ich persönlich hätte mir allerdings anspruchsvollere Aufgaben gewünscht und weniger solche, die Point-and-Click-Freunde im Schlaf lösen.

Rätsel, aber keine harten Kopfnüsse

Fazit: Benjamin Braun Ich mag Horror-Spiele generell gerne, aber besonders die Sorte, die Story und Atmosphäre ins Zentrum stellen. Nun, zumindest, wenn sie diesbezüglich dann auch so gut zünden wie Ad Infinitum. Audiovisuell ist das sehr stimmungsvoll, dabei vergessen die Entwickler aber nicht das Gameplay. Schleichen, Verstecken, Wegrennen, Gadget-Nutzung und sogar Rätsel gibt es hier, und damit eine deutlich größere Vielfalt als in vielen ähnlich gelagerten Spielen. Dabei gibt es auch kleinere spielmechanische Macken, aber keine davon stört ernsthaft das Gesamterlebnis. Ein gutes Horror-Adventure und ein gelungenes Debütwerk des Berliner Entwicklers.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalKurztests sind unser Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden. Statt der typischen Wertung zwischen 1 und 10, gibt es bei Kurztests eine"Daumen-Wertung".Horror-Spiele können auch dann äußerst intensiv sein, wenn ich die Gegner mit Waffengewalt entsorgen kann, wie etwa in. Fast noch lieber ist mir allerdings ein Adventure-Ansatz, bei dem ich mich nur indirekt wehren oder gar nur vor den todbringenden Widersachern verstecken kann, wie etwa in Outlast 2 (im Test: Note 7.5 )., das Debütwerk des Berliner Entwicklers Hekate, schlägt in eine ähnliche Kerbe, allerdings ohne lästiges Ressourcen-Management sowie allgemein mit mehr klassischen Adventure-Elementen. Klingt fast so, als ob Ad Infinitum wie für mich gemacht wäre. Zumal mich das Setting im Ersten Weltkrieg, das sich das Spiel mit dem im Juni veröffentlichte Amnesia - The Bunker (im Kurztest ) teilt, besonders reizt. Wie sich das Horror-Adventure spielt und ob sich die Anschaffung lohnt, erfahrt ihr im Folgenden.Ad Infinitum versetzt euch in die Rolle des deutschen Soldaten Johannes von Schmitt, der im Ersten Weltkrieg an der Westfront kämpft. An regulären Feuergefechten nehmt ihr hier erwartungsgemäß nicht teil. Immerhin handelt es sich um ein Horror-Adventure. Ihr erlebt sozusagen Johannes' traumatische Erinnerungen nach, die sich mit irrealem Elementen zu finsteren Alpträumen vermischen.Ad Infinitum nutzt aber nicht nur die Front als Schauplatz, an der ihr mehr Leichen als lebenden Soldaten begegnet , sondern auch das herrschaftliche Anwesen seiner adligen Familie. Die blickt auf eine lange Tradition von Offizieren zurück, die unter anderem auch in den deutschen Kolonien ihren Dienst taten und es dabei, gelinde ausgedrückt, mit den Rechten der Menschen dort nicht sonderlich ernst genommen haben. Die Handlung beleuchtet aber auch die persönlichere Ebenen der Figuren, etwa die Sorge von Johannes' Mutter um ihre beiden Söhne, die auf Geheiß des herrischen Vaters überhaupt erst in den Krieg gezogen sind. Der Mutter scheint es immer schlechter zu gehen und dann ist da natürlich auch die Frage, was es mit den monströsen Erscheinungen an der Front auf sich hat.Diese Familiengeschichte baut sich zwar rein erzählerisch betrachtet vielleicht sogar weniger spannend auf als etwa in, obgleich der Handlungsverlauf in Ad Infinitum linearer ausfällt. Atmosphärisch zeigt sich der Psycho-Horror-Titel jedoch von erheblich stärkerer Seite. Das verdankt das Spiel auf Basis der Unreal Engine 5 besonders seiner stimmungsvollen Grafik und dem dichten Soundteppich. Aber eben auch, weil den Entwicklern quasi durchweg eine gute Balance zwischen erzählerischen Elementen und dramatischen Spitzen gelingt.Was die spielerische Seite betrifft, beginnt Ad Infinitum eher wie ein, ich nenne es mal spektakulärer Walking-Simulator. Denn ich bahne mir einen Weg durch Schützengräben und das Niemandsland, während neben mir Granaten einschlagen und die an mir vorbei zischenden Kugeln der französischen Soldaten mich gefühlt nur um Millimeter verfehlen. Gerade im Vergleich zu einer ähnlichen Szene in Amnesia - The Bunker hat Ad Infinitum bei Präsentation und Inszenierung klar die Nase vorn.Auch der erste Abschnitt auf dem Anwesen von Johannes' Eltern ist eher so wie in Gone Home, zumal ich überall auf verschlossene Türen treffe, die den Aufbau des Hauses ansatzweise zu einem kleinen Labyrinth machen. Regelmäßig triggert ihr mit bestimmten Fortschritten Ereignisse, woraufhin dann etwa die Türglocke schellt oder ein Telefon klingelt. Ad Infinitum wird dann aber an beiden Schauplätzen schnell spielerisch vielfältiger. An der Front nutzt ihr unter anderem auch Werkzeuge wie eine Spitzhacke, um Holzbarrieren einzureißen oder durch Ziegelwände zu brechen. An einer anderen Stelle müsst ihr den Rauchschwaden von Gasgranaten entgehen, indem ihr die Windrichtung ausnutzt. Später erhaltet ihr auch eine Gasmaske und eine Aufziehtaschenlampe, die ihr aktiv nutzen müsst, um keinen Schaden zu nehmen oder euch in den teils sehr düsteren Umgebungen überhaupt orientieren zu können.Die spielerischen Highlights (auf die Rätsel komme ich später noch zu sprechen) sind aber klar die Feindbegegnungen. Bei einer direkten Konfrontation habt ihr normalerweise keine Chance oder könnt Goblin-artige Viecher maximal im Rahmen eines QTE abwehren, bevor ihr ins Gras beißt. Damit sie euch erst gar nicht angreifen, müsst ihr schleichen und Lärm (etwa durch die überall aufgehängten Blechdosen) vermeiden. Ihr müsst aber auch mal bewusst Krach erzeugen, um die kleinen Biester wegzulocken, damit den "Ausgang" in den nächsten safespotartigen Bereich nehmen könnt. Ein bisschen doof dabei: meistens bleibt der Durchgang offen, weshalb euch die Gegner mühelos folgen könnten, sie tun es aber nicht.Noch spezieller sind die Bosse, die ihr auch nur indirekt besiegen könnt. Einer davon stürmt etwa durch die Schützengräben, sobald er euch entdeckt. Das müsst ihr hier gezielt nutzen, um Barrikaden einzureißen. Das ist rein spielmechanisch nicht super hochwertig umgesetzt. Aber alles funktioniert letztlich gut genug, dass zumindest für mich die atmosphärische Wirkung der Szenen nicht flöten geht.Wo Ad Infinitum aus meiner Sicht eine kleine Chance verpasst: die Einbettung von Rätseln, die ich als Freund klassischer Point-and-Click-Adventures natürlich prinzipiell sehr zu schätzen weiß. Rätsel gibt es tatsächlich auch und manche davon waren vermutlich auch mal wirklich als anspruchsvoll geplant. Aber falls dem so gewesen sein sollte, ist davon am Ende nicht viel übrig geblieben. So müsst ihr im Gewächshaus von Johannes' Vater beispielsweise eine Säure herstellen, um an einer anderen Stelle eine Kette an einem Tor zu entfernen. An gleich zwei Apparaturen müsst ihr euch dafür zu schaffen machen und im Rahmen anderer kleiner Rätsel weitere Grundzutaten besorgen. Spätestens die Ausführung ist dann allerdings so simpel, dass man wahrscheinlich sogar durch Ausprobieren schnell die Lösung finden würde.Das gilt auch für viele andere Rätsel, die entweder offensichtlicher bis einfallsloser Standardkram sind oder bei denen sich etwa die richtige Kombination für einen Safe keine zwei Meter neben diesem befindet. Schlimm finde ich den überschaubaren Anspruch der Rätsel aber nicht. Denn ob nun zu leicht oder nicht, mit den Knobelaufgaben und all den anderen Bestandteilen hat Ad Infinitum eine ansprechend vielfältiges Gameplay, wenigstens im Vergleich zu den meisten ähnlich gelagerten Spielen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)