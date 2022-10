A Plague Tale - Requiem Test+

Teaser A Plague Tale - Innocence war einer der Überraschungs-Hits 2019, aber gewiss nicht frei von Schwächen. Genau die will das Sequel nun überwinden und die Stärken beibehalten. Ob das gelingt?

A Plague Tale - Requiem lebt vor allem von seiner Atmosphäre und seinen sympathischen Hauptfiguren. Wunderschöne Umgebungen wie diese Blumenwiese, auf der Amicia und Hugo einen unbeschwerten Moment erleben, leisten dazu einen wichtigen Beitrag.

Eine Insel mit zwei Bergen

Gewaltfreies Vorgehen ist nur selten vorgeschrieben. War das Töten von Feinden im Vorgänger vor allem indirekt eine Option, kann Amicia in Requiem nun Gegner verbrennen, erwürgen, erstechen und mit der Armbrust erschießen.

Maid in Nöten? Von wegen!

Was in dieser Stadt wohl passiert ist? Gerade wer schon den ersten Teil mochte, sollte es unbedingt selbst herausfinden.



Zeit zum Durchatmen und Rätseln

Meinung: Benjamin Braun A Plague Tale - Innocence war mein Spiel des Jahres 2019. Frei von Schwächen war das Action-Adventure gewiss nicht, aber nur in wenigen Games überhaupt habe ich die Hauptfiguren so sehr ins Herz geschlossen und mit ihnen mitgefiebert wie hier. Daran ändert sich auch im erzählerisch bis zum Schluss befriedigenderen Reqiuem nichts. Die einmal mehr sehr guten Sprecher und die wunderschöne Grafik tun ihr Übriges, dass ich mich im Spiel regelrecht verliere. Kleine Risse bekommt die Atmosphäre lediglich, wenn die Inszenierung mich zu auffällig künstlich ausbremst oder das Spiel gerade zum Ende hin das eigentlich gute Pacing spielmechanisch zu oft mit zu viel Füllstoff unterläuft.



Ungeachtet dessen legt Requiem aber insbesondere beim Gameplay zu. Denn die wie gehabt hochverwundbare Amicia hat nun deutlich mehr Möglichkeiten, sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen und wesentlich häufiger führen verschiedene Pfade zum Ziel. Zudem darf ich sowohl im Kampf als auch beim Schleichen einige coole Begleiterfähigkeiten zu meinem Vorteil nutzen. Auch mit den oft cleveren Rätseln und freien Erkundungspassagen habe ich überwiegend noch mehr Spaß als im Vorgänger, sodass ich über die völlig deplatzierten Abwehrschlachten hinwegsehen kann. war mein Spiel des Jahres 2019. Frei von Schwächen war das Action-Adventure gewiss nicht, aber nur in wenigen Games überhaupt habe ich die Hauptfiguren so sehr ins Herz geschlossen und mit ihnen mitgefiebert wie hier. Daran ändert sich auch im erzählerisch bis zum Schluss befriedigenderen Reqiuem nichts. Die einmal mehr sehr guten Sprecher und die wunderschöne Grafik tun ihr Übriges, dass ich mich im Spiel regelrecht verliere. Kleine Risse bekommt die Atmosphäre lediglich, wenn die Inszenierung mich zu auffällig künstlich ausbremst oder das Spiel gerade zum Ende hin das eigentlich gute Pacing spielmechanisch zu oft mit zu viel Füllstoff unterläuft.Ungeachtet dessen legt Requiem aber insbesondere beim Gameplay zu. Denn die wie gehabt hochverwundbare Amicia hat nun deutlich mehr Möglichkeiten, sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen und wesentlich häufiger führen verschiedene Pfade zum Ziel. Zudem darf ich sowohl im Kampf als auch beim Schleichen einige coole Begleiterfähigkeiten zu meinem Vorteil nutzen. Auch mit den oft cleveren Rätseln und freien Erkundungspassagen habe ich überwiegend noch mehr Spaß als im Vorgänger, sodass ich über die völlig deplatzierten Abwehrschlachten hinwegsehen kann.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalAls ich A Plague Tale - Innocence (im Test: Note 8.5 ) Anfang 2017 zum ersten Mal in Aktion sah, deutete sich bereits an, dass das Pest-Abenteuer insbesondere atmosphärisch großes Potenzial hat. Die finale Version löste das ein, zeigte aber auch, dass insbesondere die Spielmechanik noch Luft nach oben hat.Entwickler Asobo Studio will mit dem Nachfolgerbesonders in diesem Bereich zulegen und versprach im Vorfeld mehr Möglichkeiten für Hauptfigur Amicia, sich gegen die ihr körperlich überlegenen Feinde zur Wehr zu setzen. Dieses Versprechen, soviel sei schon mal verraten, hält das französische Studio. Allerdings hat mich nicht jedes neue Feature überzeugt. Was mich am meisten stört und wo die größten Stärken der Fortsetzung liegen, erfahrt ihr hier sowie im oben eingebetteten 4K-Testvideo mit Gameplay-Szenen von der Xbox Series X.Die Handlung von A Plague Tale - Requiem beginnt ungefähr ein halbes Jahr nach den Ereignissen des Vorgängers. Wer bereits weiß, was Amicia und Hugo de Rune im ersten Teil erlebt haben, ist zwar im Vorteil. Aber auch, wer erst mit Requiem in die Reihe startet, sollte ohne große Probleme in die Geschichte hineinfinden. Eigentlich ist auch nur wichtig zu wissen, dass das Geschwisterpaar immer noch auf der Flucht ist und verzweifelt nach einem Heilmittel für Hugos mysteriöse Krankheit sucht, die eine seltsame Verbindung zwischen dem Jungen und Pestratten ermöglicht. Diese Suche führt die beiden unter anderem in die Provence. Später landet ihr auch auf einer Insel im Mittelmeer, deren zwei zahnähnliche Bergspitzen Hugo bereits zuvor in einer seiner Visionen gesehen hat.Während das Setting im Zeitalter des Schwarzen Todes historisch inspiriert ist, überwiegen wie schon im ersten Teil die übernatürlichen Elemente. Die Ratten sind nicht einfach Träger des Pest-Bakteriums. Sie treten in unglaublichen Massen auf, überrollen wie ein Lawine ganze Städte und machen sie dem Erdboden gleich. Auch religiöse Motive und Prophezeiungen spielen eine Rolle in der wendungsreichen Story und sorgen für einen spannenden Rahmen. Im Zentrum steht aber ganz klar einmal mehr das sympathische Geschwisterpaar. Asobo gelingt es exzellent, eine starke emotionale Bindung zu beiden aufzubauen. Das gilt ebenso für Szenen, in denen Amicia mit ihrem erschöpften Bruder auf dem Arm versucht, einem anrollenden Rattenschwarm zu entkommen, wie für heitere Momente. Zum Beispiel wenn die zwei auf einen alten Wachturm steigen und ganz oben wie Vögel um die Wette kreischen. Das ist stark gemacht und profitiert sehr von den oft wunderschönen Umgebungen, dem stimmungsvollen Soundtrack und der für meinen Geschmack einmal mehr erstklassigen deutschen Sprachausgabe.Während Amicia, die ihr auch in Requiem mehr als 90 Prozent der Zeit spielt, im Vorgänger ihre Häscher überwiegend nur indirekt töten konnte und meist eher heimlich vorging, setzt sie sich nun deutlich vielfältiger zur Wehr. Mit einem Messer aus der Nähe oder mit einem Bolzen aus eurer Armbrust könnt ihr (fast) alle normalen Feindtypen sofort töten. Ein paar Werkbank-Verbesserungen eurer Alchemie-Künste vorausgesetzt, könnt ihr zum Beispiel mit entflammbaren Substanzen eure Gegner zu Asche verbrennen. Das bedeutet nicht, dass ihr Requiem locker, geschweige denn durchgehend wie einen Shooter spielen könnt. Amicia ist weiterhin sehr verletzlich und segnet nach spätestens zwei feindlichen Treffern das Zeitliche. Zudem sind eure Vorräte begrenzt. Anfangs könnt ihr maximal zwei Bolzen für die Armbrust mitführen, höchstens ein Messer befindet sich auf einmal in eurem Inventar und zerbricht nach dem Einsatz. Es empfiehlt sich also, sparsam mit euren mächtigsten Tools umzugehen. Da ihr besagtes Messer auch zum Aufbrechen von versteckten Schränken benötigt, die Crafting-Material und Werkbänke freigeben, setzt Requiem dafür sinnvoll zusätzliche Anreize.Die Spielbalance respektive der Schwierigkeitsgrad gelingt damit deutlich besser als in Teil 1 – zumindest grob in der ersten Spielhälfte von Requiem. Später tragt ihr nämlich mehr Alchemistische Zutaten zur On-the-fly-Herstellung eurer Mittelchen bei euch, als ihr jemals brauchen werdet. Zudem könnt ihr euren maximalen Munitionsvorrat für die Armbrust erhöhen oder die anfangs beim Abschuss zerstörten Bolzen sogar mit der höchsten Upgrade-Stufe von getöteten Gegner zurückholen. Kurz gesagt: Auch Requiem wird zumindest auf dem von mir primär gespielten "normalen" Schwierigkeitsgrad nach hinten heraus doch wieder etwas zu leicht.Allerdings steuert Asobo dem auch dadurch entgegen, dass sich die Voraussetzungen in den Levels immer wieder ändern. Seid ihr in den meisten Spielabschnitten frei darin, ob ihr besonders auf Heimlichtuerei setzt oder sogar komplett auf Kills verzichtet, ist es auch mal Pflicht, niemandem auf dem Weg in die nächste Zone zu töten. Abhängig davon, ob Hugo gerade an eurer Seite und zudem Ratten zugegen sind, könnt ihr die Verbindung eures kleinen Bruders zu den tödlichen Nagern nutzen, um eine Art Röntgensicht zu aktivieren. Das ist gerade in kompakten Passagen wichtig, da es dort dann oft kaum effektive Deckungsmöglichkeiten gibt und die Wachen zum Teil auf sich ändernden Pfaden durch die Gänge patrouillieren. Allein in den "regulären Levels" steckt also bereits eine Menge Abwechslung drin.Hinzu kommen verschiedene andere Sequenzen wie etwa Fluchtpassagen oder Bosskämpfe, die zwar auch in Requiem nicht unbedingt zu den absoluten Highlights zählen, aber ebenfalls deutlich besser designt sind als im Vorgänger. Bossfights nicht unähnlich sind auch diverse Abwehrschlachten, die ich jedoch als ziemlich unpassend empfinde. Es geht nicht darum, dass die mir zu schwer wären, aber sie passen in meinen Augen nicht zu Amicia. Und obwohl ich später tatsächlich meist alle Gegner getötet habe, es ist etwas anderes, ob ich das freiwillig mache oder vom Spiel dazu verpflichtet werde, einen auf Berserker zu machen. Daran ändert auch nichts, dass Requiem halbgar versucht, Amicias moralischen Zwiespalt bei der Anwendung tödlicher Gewalt im Zusammenspiel mit den Abwehrschlachten erzählerisch zu nutzen.Was mir neben den gestiegenen Viefalt in den normalen Kämpfen besonders gut gefällt, ist das allgemeine Pacing. Immer wieder schafft Asobo Raum zum Durchatmen. Genauer gesagt, um mal mit Hugo über eine Blumenwiese zu gehen und Frösche dabei zu beobachten, wie sie von sonnenerwärmten Steinen im Fluss ins Wasser springen. Überall dort, wo keine Gefahr droht (was sich nach der nächsten Wegbiegung schnell wieder ändern kann), gibt es auch Möglichkeiten zur Erkundung. Dabei könnt ihr unter anderem Vogelfedern finden, die Amicia Hugo ans Revers steckt. Oder ihr schaltet Erinnerungsmomente frei. So nehmt ihr auf einem prächtigen, mit Blumen geschmückten Markt nehmt ihr an Wurfspielen teil. An anderer Stelle dürft ihr gemeinsam mit Hugo eine versehentlich eingesperrte Ziege retten und ihm dabei auch die Angst vor den meckernden Vierbeinern nehmen.Zu den Entdeckerfreuden zählen darüber hinaus eine Reihe versteckter Truhen, die zusätzliches Crafting-Material enthalten. Um die zu erreichen, müsst ihr immer wieder kleine Puzzles lösen. Die sind nicht immer sonderlich komplex. Oft reicht es schon, mit Amicias Steinschleuder durch ein Fenster hindurch eine Sperre zu entfernen oder Ratten abzulenken, indem ich einen Fischkadaver vom Haken schieße. Spaß habe ich damit aber dennoch und versuchte zumindest, wirklich alle Boni zu finden. Deutlich komplexer und kreativer wird es bei den verpflichtenden Rätseln. Dabei müsst ihr immer wieder, so ähnlich wie im Vorgänger, eure Begleiter nutzen, um Hebel zu bedienen und ähnliches. Dabei spielt dann auch immer wieder Timing eine wichtige Rolle. Um Ratten von eurer Route zu vertreiben, müsst ihr beispielsweise das Heu an einem Kranarm, der automatisch beim Loslassen des Hebels in seine Ausgangsposition zurück schwenkt, im richtigen Moment entzünden. Nur dann könnt ihr dem Arm gefahrlos folgen, während der Lichtschein des Heus die Ratten am Boden für einen Moment fortjagt. Wer solche Rätsel nicht mag, muss sich allerdings keine Sorgen machen, denn Amicia und/oder ihre NPC-Begleiter geben in Kommentaren hilfreiche Tipps zur Lösung, wenn auch für meinen Geschmack etwas zu schnell.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)