Spiel mit der Geschichte Report

Teaser Was sind die besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung von Spielen mit historischem Setting und wie läuft die Arbeit mit Experten ab? Wir haben bei Entwicklern und Historikern nachgefragt.

2018 war der Autor dieser Zeilen noch Student und saß besonders gespannt in einer Geschichtsveranstaltung, in der Gastdozenten Vorträge hielten oder Doktoranden und Co. ihre Abschlussprojekte vorstellten. Grund für die Spannung war das Master-Thema eines Kommilitonen, der die Darstellung von frühmodernen Kriegen in Film, Videospielen und kostümierten Schlachtnachstellungen ("Re-Enactments", besonders beliebt zum amerikanischen Bürgerkrieg) verglich.



An einer Stelle zeigte er Total War - Napoleon. Der Film sorgte für viel Erheiterung in der Runde, aus zwei Gründen. Erstens wegen der bewussten Verdrehung historischer Fakten – unter anderem sieht man, wie Napoleons Truppen Admiral Nelsons gestrandetes Flaggschiff HMS Victory in Brand setzt, Frankreich also folglich die Schlacht von Trafalgar gewonnen hat. Zweitens erzeugte die pathetisch-martialische Rede von Napoleon, der sich in Großaufnahme als Bringer von Donner und Tod vorstellt, nicht ganz die beabsichtigte Stimmung.

Die Rede und die Schlachtszenen zeigen, wie Inszenierungen der Vergangenheit aus anderen Medien in Spielen aufgegriffen werden; gleichzeitig demonstriert die Zerstörung der HMS Victory, wie Spiele in besonderer Weise die Geschichte als ergebnisoffene Simulation erlebbar machen können. Wer den Titel gespielt hat, mag sich vielleicht auch an die interne Enzyklopädie zu den Einheiten und anderen Spielelementen erinnern – sie verdeutlicht, dass einiges an Recherche in die Entwicklung floss.



„Wie es wirklich gewesen ist“

Der Reiz an historischen Spielen liegt relativ schnell auf der Hand: Noch stärker als lineare Medien wie Filme und Bücher lassen uns Spiele als Zeitreisende berühmte Orte und Personen besuchen. Wir können quasi selbst bei historischen Momenten dabei sein und nicht nur bei längst Vergangenem mitfiebern, sondern selbst tätig werden. Dass der Realismus dabei seine Grenzen hat, dürfte wenig überraschen. Im Duell "Faktentreue gegen Spielbarkeit" wird sich immer die Mechanik durchsetzen, und das ist nicht schlimm.



Leopold Ranke, einer der Väter der modernen deutschen Geschichtswissenschaft, prägte noch den Satz, der Historiker „will blos zeigen, wie es eigentlich gewesen.“ Diesen Anspruch, dass Historiker nur genug Quellen ausleuchten müssen, um die letztlich definitive Version geschichtlicher Ereignisse zu liefern, wird im akademischen Feld heute nicht mehr vertreten. Wobei durchaus Streit darüber herrscht, wie nahe man vergangenen Ereignissen kommen kann und wie viel Relativierung angebracht ist.



Selbst Geschichtswissenschaft und Archäologie ermöglichen also nicht „die“ einzig wahre Zeitreise; sie rekonstruieren, von Fragestellungen geleitet, auf der Basis von entdeckten Artefakten sowie absichtlich und unabsichtlich hinterlassenen Quellen. Selbst unstrittige Zahlen und Daten müssen letztlich um Interpretation ergänzt werden, um das Wirken und Denken früherer Menschen nachzustellen, das im Zentrum der Geschichte steht. Dabei wird ausgesiebt und verdichtet, und auch das sprachliche Handwerkszeug kommt zum Einsatz, mit dem die Menschheit seit Ewigkeiten Erzählungen interessanter gestaltet.



Nun sollen Computerspiele unterhalten, entsprechend erfordern ihre Geschichten zur Geschichte allerlei Zugeständnisse. Ereignisse und Verwicklungen im Leben entfalten sich normalerweise nicht Schlag auf Schlag – doch für die Tage und Wochen, Monate und Jahre, die bedeutende Geschehnisse und Umwälzungen tatsächlich dauerten, ist in keinem Film und in keinem Spiel genügend Platz. Neben der dadurch nötigen Straffung kommt beim Spiel durch die Mechanik ein Faktor dazu, der nur diesem Medium zu eigen ist. Interessanter als die bloße Feststellung, dass ein Spiel authentischer als das andere ausfällt, ist deshalb die Frage, wieso die jeweiligen Macher so und nicht anders entschieden haben.



In Strategiespielen wie Humankind schwebt ihr auf der Karte weit entfernt vom Alltag, der theoretisch dort unten auch irgendwo stattfindet und habt das Große Ganze im Blick.

Historien-Strategie

Nicht jedes Historienspiel greift gleichermaßen auf die Geschichte zurück, grob lassen sich nach der Historikerin Angela Schwarz drei Gruppen ausmachen. Die erste nutzt beispielsweise Legionäre und Cäsaren eher als grobes Szenario, als eine Art Kolorit. Wäre "Mittelalter" gerade in, sähen die Skins des Mobilspiels Grow Empire Rome halt etwas anders aus. Die zweite Gruppe – darunter die Action-Adventures der Assassin’s-Creed-Serie – webt geschichtliche Hintergründe in die Erzählung ein, lässt uns mit historischen Persönlichkeiten und Ereignissen interagieren, stellt aber die eigene Handlung in den Vordergrund. In der dritten Gruppe steht das möglichst exakte Annähern an die Historie im Fokus – etwa wenn es um die Simulation von historischen U-Booten oder anderem Kriegsgerät geht.



Viele Strategiespiele tendieren von diesen drei gedachten Kategorien am ehesten ins Kolorit-Lager. Civilization, Hearts of Iron oder Age of Empires unterscheiden sich in ihren Regeln und der Darstellung, doch die grundlegende Phantasie lässt sich herunterbrechen auf: Erkundung, Ausdehnung des eigenen Bereichs und Kampf. Das sind überzeitliche Konstanten der Menschheit.







Die Tücken bei der Entwicklung dieser Mechaniken beschrieb Chris King, der lange Jahre als Game Designer bei Paradox Interactive tätig war, in einem Victoria 2, in dem ihr der Welt in den Jahren 1836 bis 1936 euren Stempel aufdrückt. Wie er verriet, fiel dem Team auf, dass kluge Spieler mit ihren Imperien dem afrikanischen Kontinent fernbleiben würden – aus der reinen Mechanik heraus war es (wie auch ganz überwiegend in der Realität) ein Verlustgeschäft, dort einzufallen und Kolonien zu errichten. Allerdings strebten nun mal die realen Großmächte mit großem Einsatz danach.



Es galt also, so King weiter, Mechaniken zu finden, die Anreize für den Kolonialismus schufen, damit das Spiel sich entsprechend der Historie entwickelt. Nun taten sich bei der Recherche diverse Erklärungen für imperialistische Bestrebungen in Afrika auf, wie zum Beispiel Ablenkung von innenpolitischen Problemen oder globalpolitischer Geltungsdrang. Die für Victoria 2 passendste Antwort fand das Team im Geschichtsbild von Karl Marx. Der erklärte den Kolonialismus mit der Kapitalismuskritik-Brille als Maschinerie, um Rohstoffvorkommen zu sichern und den Kolonien den Kauf der eigenen Waren aufzuzwingen – ausgehend davon ließen sich am besten Regeln ableiten, die im Kontext der Spielmechanik Sinn ergeben. Gerade bei der Globalstrategie geht es nicht um eine einzelne Schlacht, sondern um die Entwicklung ganzer Nationen oder gar Zivilisationen – und die muss wiederum in Regeln gegossen werden. Die Titel wollen Authentizität vermitteln, aber gleichzeitig die Komplexität reduzieren und in spaßige Mechaniken zusammenzufügen. Die Entscheidung für eine bestimmte Epoche in einem bestimmten Kulturkreis spricht zum einen die Phantasie an, besondere Truppen wie beispielsweise Samurai in die Schlacht zu führen. Große Ereignisse einer Zeit inspirieren wiederum besondere Spielmechaniken, um so ein zur Epoche passendes Flair zu schaffen.Die Tücken bei der Entwicklung dieser Mechaniken beschrieb, der lange Jahre als Game Designer bei Paradox Interactive tätig war, in einem Vortrag auf der Games Developers Conference 2016 unter anderem am Beispiel von, in dem ihr der Welt in den Jahren 1836 bis 1936 euren Stempel aufdrückt. Wie er verriet, fiel dem Team auf, dass kluge Spieler mit ihren Imperien dem afrikanischen Kontinent fernbleiben würden – aus der reinen Mechanik heraus war es (wie auch ganz überwiegend in der Realität) ein Verlustgeschäft, dort einzufallen und Kolonien zu errichten. Allerdings strebten nun mal die realen Großmächte mit großem Einsatz danach.Es galt also, so King weiter, Mechaniken zu finden, die Anreize für den Kolonialismus schufen, damit das Spiel sich entsprechend der Historie entwickelt. Nun taten sich bei der Recherche diverse Erklärungen für imperialistische Bestrebungen in Afrika auf, wie zum Beispiel Ablenkung von innenpolitischen Problemen oder globalpolitischer Geltungsdrang. Die für Victoria 2 passendste Antwort fand das Team im Geschichtsbild von. Der erklärte den Kolonialismus mit der Kapitalismuskritik-Brille als Maschinerie, um Rohstoffvorkommen zu sichern und den Kolonien den Kauf der eigenen Waren aufzuzwingen – ausgehend davon ließen sich am besten Regeln ableiten, die im Kontext der Spielmechanik Sinn ergeben.