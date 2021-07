Making of: The Last of Us - Part 2 Report

The Last of Us - Part 2 wurde einheitlich für seine grafische Pracht gelobt. Die Umgebungen wie die postapokalpytischen Ruinen von Seattle sind hochdetailliert. Wie der VFX-Spezialist Wataru Ikeda erzählt, war das Team für die visuellen Effekte groß und da es sich bei dem Action-Adventure nicht um ein Open-World-Spiel handelte, blieb viel Raum für per Hand platzierte Effekte. So vertiefte sich Ikeda unter anderem in Details von Wasseranimationen, von den Bewegungen unruhiger See bis hin zu den Feinheiten kreisförmiger kleiner Wellen auf Flussoberflächen. Für letztere recherchierte er die zugrundeliegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten nach Huygens Prinzip, experimentierte mit den Eigenschaften der kreisförmigen Wasserbewegungen, wenn er Objekte in eine große flache Wasserschale warf oder die ganze Schale anstieß. Auf der Grundlage erstellte er mithilfe spezieller Texturen realistische Wellen, die sich überlappen und auf andere Weisen miteinander reagieren.

Wasim Khan zeigt, wie Köpfe und Körper der Mocap-Darsteller gescannt wurden.