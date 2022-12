Die besten Spiele 2022 Report

Teaser Mancher potentielle Hit verschob sich ins kommende Jahr, dennoch mangelte es den letzten zwölf Monaten nicht an Krachern. Hier stellt die Redaktion ihre persönlichen Highlights des Jahres vor.

King Arthur - Knight's Tale versetzt euch in die Haut von Arthurs Nemesis Mordred, um den Untoten Legendenkönig zu besiegen. Die Taktischen Gefechte und die Gralisgeschichte mit Dark-Fantasy-Anstrich haben es Fabian angetan.



Fabian Knopf: Meine Top 5 des Jahres 2022

5. Platz: King Arthur - Knight's Tale

4. Platz: Triangle Strategy

3. Platz: A Plague Tale - Requiem

Fabian freute sich über das Wiedersehen mit lieb gewonnenen Figuren in Requiem.

2. Elden Ring

1. Platz: Citizen Sleeper

Als Sleeper ist euch die Flucht auf die Station The Eye gelungen, aber ihr wurdet mit einem festem Ablaufdatum konstruiert. Es warten viele Begegnungen mit charmanten Figuren. Vielleicht kann euch eine aus eurer Misere heraus helfen?

Am Endes des Jahres 2022 lassen wir bei GamersGlobal wieder unsere Spielerlebnisse der vergangenen Monate Revue passieren lassen und verteilen imaginäre Lorbeerkränze an die besten Titel. Auf jeder Seite dieses Artikels lernt ihr die fünf Favoriten eines Autoren kennen. Seit 2009 schon stellen euch neben der Redaktion auch freie GG-Autoren ihre Top-Spiele vor, sogar unser sonst im Hintergrund werkelnder Technikchef Fabian tritt aus dem Schatten.Die positiven Seiten des Jahres 2022 waren in der großen weiten Welt nicht allzu zahlreich, aber wenn wir den Blick rein auf den Spielekosmos lenken, zeichnet sich ein Schritt in die richtige Richtung ab. Zwar haben sich, wie schon 2021, so einige heißerwartete Titel (etwa) deutlich verschoben, doch in den letzten zwölf Monaten erschien mancher Leuchtturm-Titel. Es gab zudem Überraschungs-Hits wieoderund natürlich war da, das in Sachen Verkaufserfolg die früheren Soulsborne-Titel von FromSoftware weit hinter sich gelassen hat.Wenn ihr nach diesen Worten nun denkt, ihr wüsstet schon, was nun auf den kommenden Seiten ganz oben auf den jeweiligen Siegertreppchen steht, dann habt ihr weit gefehlt! Die ausdrücklich rein subjektive Top-Liste ist immer für eine Überraschung gut und wie so oft finden sich Schummler, die einen Grund finden, um einen Titel aus einem anderen Jahrgang in die eigene Top Five einzuschleusen.Viel Spaß – und in den Kommentaren würen wir sehr gerne eure eigenen Favoriten des Jahres 2022 erfahren, natürlich mit Begründung!Plattformen: PC, Playstation 5, Xbox Series X GG-Test: 8.0 // User-Wertung (am 21.12.2022): 8.3In meiner Liste landet es vor allem deshalb hinter meinem vierten Platz, weil ich es noch nicht beendet habe. King Arthur - Knight's Tale fühlt sich vom Szenario erfrischend anders an – Camelot zeigt sich mal von der anderen Seite, es gibt ruppige Charaktere und eine finstere Stimmung. Die-Anlehnungen mit Burg-Basis und Verletzungen, die ausheilen müssen, sind ganz nett, praktisch aber auf Normal und Schwer nur wenig relevant. Die Taktikkämpfe dagegen machen zumindest auf Schwer Laune und motivieren mich zusammen mit der Geschichte dazu, dranzubleiben – auch wenn sich die Schauplätze häufig ähneln.Plattformen: PC, Switch GG-Test: 8.0 // User-Wertung (am 21.12.2022): 8.0Und gleich noch einmal Rundentaktik, und nochmal so ein Zeitfresser. Was habe ich mir dabei nur gedacht... Als großer-Fan war ich natürlich begeistert ein ähnlich anmutendes Rundentaktik-Spiel in die Finger zu bekommen. Noch dazu ein sehr gut vertontes. Die Charaktere und Handlung konnten mich eigentlich durchweg begeistern, auch wenn sich einige Zwischenszenen etwas ziehen – gerade am Anfang bis die Taktikkämpfe mal los gehen. Nur die großen Entscheidungen waren mir etwas zu undurchsichtig. Was eigentlich eine gute Idee ist und auch den Wiederspielwert erhöht – aber bei auch so schon sehr langer Spielzeit ist die Wahrscheinlichkeit, gleich nochmal von vorne zu beginnen, doch eher gering. Ich fühlte mich am Ende sehr gut bedient.Plattformen: PC, Playstation 5, Switch, Xbox Series X GG-Test: 9.0 // User-Wertung (am 21.12.2022): 7.7Der Vorgängerhatte ein unverbrauchtes Szenario und ein paar Charaktere, die schon sehr ans Herz wachsen. Requiem legt grafisch nochmal ordentlich nach – viele tolle Ausblicke und Handlungsorte warten. Und auch die Geschichte wird zwar vorhersehbar, aber durchaus interessant weiter gesponnen. Spielerisch ist das Gebotene nicht super anspruchsvoll, aber doch motivierend genug um keine Langeweile aufkommen zu lassen.Plattformen: PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X GG-Test: 8.5 // User-Wertung (am 21.12.2022): 8.7Was soll man zunoch groß sagen? Vielleicht dass ich anfangs von der Open-World wirklich eher abgeturnt war. Sie wirkte mir zu großräumig, interessante Dinge zu verstreut. Aber schon nach kurzer Zeit habe ich gemerkt dass es doch überall etwas interessantes gibt, jede Ecke irgendwas bereit hält. Und dass es trotzdem auch noch die schön gebauten Set-Pieces gibt, die man von den früheren Teilen gewohnt ist. Die Woche Urlaub, die ich mir extra gegönnt habe, hat Elden Ring auf jeden Fall schnell weg gefressen – und ich habe es nicht bereut.Plattformen: PC, MacOS, Switch, Xbox One, Xbox Series XUser-Wertung (am 21.12.2022): 6.8Was, kein Elden Ring auf dem ersten Platz? Das hat mich selbst überrascht, aber nachdem ich kurz in mich ging, musste ich feststellen:ist mir tatsächlich noch mehr im Kopf geblieben. Als Sleeper (ein Roboterkörper mit einer emulierten menschlichen Persönlichkeit) auf der Flucht versuche ich mir auf einer heruntergekommenen Station ein neues Leben aufzubauen. Wie gut mir das gelingt, hängt nicht nur von meinen Entscheidungen in jeder Runde ab (wegen begrenzter Ressourcen kann ich nie alle Gelegenheiten nutzen), sondern auch von meinen Werten und Würfelwürfen.Auch wenn die an ein Tabletop-Rollenspiel angelehnte Mechanik eher rudimentär und die Story sehr textlastig präsentiert wird, konnte mich die Atmosphäre und das Setting ganz stark mitreißen. Nicht zu unterschätzen ist auch die "nur noch schnell den nächsten Zyklus"-Motivation, die mich einige Nächte Schlaf gekostet hat. Und der Soundtrack erst – eine der wenigen Spielmusiken, die ich auch noch beim Arbeiten weiter angehört habe.