Die besten Spiele 2021 Report

Teaser Das Spielejahr 2021 hatte Höhen und Tiefen. Die Chipknappheit traf Konsolenspieler wie PC-Fans gleichermaßen, doch trotzdem gab es einige Highlights. Welche Spiele sind die Redaktionslieblinge?

Auch wenn Fabian kein riesiger Fan der E.M.M.I.s ist, hat ihm Metroid Dread viel Spaß gemacht.



Fabian Knopf: Meine Top 5 des Jahres 2021

5. Platz: Metroid Dread

4. Platz: Subnautica - Below Zero

3. Platz: Pathfinder - Wrath of the Righteous

Über 150 Stunden hat Fabian schon mit Wrath of the Righteous verbracht, es bleiben aber noch einige mehr.

2. Platz: Hitman 3

1. Platz: Disco Elysium - The Final Cut

Disco Elysium ist vieles, aber nicht normal. Und genau deshalb konnte der Final Cut Fabian fesseln.

Seit 2009 stellen euch ausgewählte Autoren und natürlich die Redakteure von GamersGlobal am Jahresende ihre besten Spiele vor. Sogar Technikchef Fabian Knopf (der angesichts seiner Zeitfresser-Nennungen offensichtlich mehr spielt als wir alle zusammen...) macht mit. Während wir lange Jahre eine offizielle Redaktionsliste, Kundigen immer noch als Topten bekannt, zusammenstellten, nach komplizierten Regeln, die dummerweise in der Tendenz sehr gute Mainstream- statt sehr gute kleinere Titel nach oben brachten, führten wir die persönlichen Geheimtipps ein und stellten schließlich auf eine Top 5 jedes Teilnehmers um – was sich seitdem bewährt hat.Das Jahr 2021 war zwar sicher nicht der schlechteste Spielejahrgang aller Zeiten, aber nur wenige (darunter ein bekannter Spieleveteran...) würden ihn als besser bezeichnen als das Jahr 2020, oder als allgemein einen guten. Vieles Interessante verschob sich in 2022, manches entpuppte sich als Tulpe, und einige der besten Titel erreichten aufgrund des weiterhin bestehenden Chip- und damit Konsolenmangels nur eine relativ kleine Zielgruppe.Das hat auf unsere Topfünfempfehlungen natürlich keine Auswirkung – ausdrücklich rein subjektiv nennt jeder der Teilnehmer die fünf Spiele aus 2021 (in zwei Fällen haben wir Ausnahmen zugelassen bei sehr spät 2020 erschienenen Titeln), mit denen sie am meisten Spaß hatten, am meisten Zeit verbracht haben, oder durch die sie zum lautesten Lachen gebracht wurden.Viel Spaß – und vergesst nicht, uns eure persönlichen Hitspiele aus 2021 zu nennen und gerne auch eure Wahl zu begründen!Plattformen: Switch GG-Test: 6.0 (bzw. 7.5)// User-Wertung (am 21.12.2021): 8.8Unser ehemaliger Redakteurfragte mich regelmäßig "Wann holst du dir jetzt eine Switch?". Meine Antwort war immer "Wennerschienen ist". Gut, am Ende hat Samus dann doch zu lange auf sich warten lassen undwar der Kauf-Auslöser. Dennoch habe ich natürlich sofort beizugeschlagen. Und auch wenn es nicht ganz an die Highlights der Serie herankommt, hat es mir einige spaßige (und teilweise auch herausfordernde) Stunden Spielzeit gebracht. Das etwas zufällige Katz-Und-Maus spiel mit den E.M.M.I.s hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, und etwas mehr Erkundungsfreiheit gerade in der ersten Hälfte hätten auch nicht geschadet, aber im Großen und Ganzen war ich am Ende als Fan sehr zufrieden.Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch GG-Test: 8.0 // User-Wertung (am 21.12.2021): 8.0Mein Tauchgang im erstenhat sich über mehrere Wochen gezogen – was aber eher an mir lag als am Spiel. Den Nachfolger habe ich dagegen in nur wenigen Sessions verschlungen. Die kalte Welt bietet doch nochmal eine angenehme Unterscheidung, zumindest oberhalb des Wassers. Und die etwas stärkere Spielerführung durch die Missionsziele fand ich auch sehr angenehm. Ich bin bei solchen Spielen immer weniger ein Basis-Bauer als ein Erkunder, und so hat mirgenau das geliefert was ich mir erhofft hatte.Plattformen: PC GG-Test: 7.0 // User-Wertung (am 21.12.2021): 8.8Den Vorgängerhatte ich erst sehr später selbst gespielt – angesichts der zahlreichen Kinderkrankheiten des klassischen CRPGs wohl kein Fehler.hatte ich dann schon auf Kickstarter unterstützt und auch direkt nach Release los gelegt. Bisher habe ich es nicht bereut, allerdings auch schon 150 Stunden auf der Uhr und noch kein Ende in Sicht. Diesmal gibt es mit Dämonen und Engeln ein doch sehr anderes Szenario, auch wenn sich natürlich gewisse Parallelen des Königreich-Managements mit dem Feldzug-Management nicht leugnen lassen. Mit dem neuen (optionalen) rundenbasierten Modus spielen sich die Kämpfe aber doch nochmal deutlich anders, was mir sehr gut gefällt.Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch (Cloud) GG-Test: 8.5 // User-Wertung (am 21.12.2021): 9.2Im Vergleich zum Vorgänger bietetkaum Neuerungen – aber das ist auch gar nicht notwendig. Ich habe die neuen Maps wieder einmal verschlungen und in jedem der Sandkästen erstaunlich viel Spaß gehabt. Einige Karten bieten außerdem Variationen zum bekannten Prinzip (zum Beispiel eine Murder-Mystery) und zusätzlich bringen sie die übergreifende Geschichte gut voran. Die gewinnt natürlich keinen Originalitäts-Preis, bringt die Serie aber dennoch zu einem befriedigenden Abschluss. Auch jetzt habe ich durch die alle paar Wochen erscheinenden Elusive Targets noch regelmäßig meinen Spaß.Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch, StadiaUser-Wertung (am 21.12.2021): 8.5Ich habe schon öfter erwähnt, dass ich ein großer Fan vonbin. Insbesondere begeistert mich an dem Klassiker, dass die Charakterwerte den Dialogverlauf teilweise sehr stark beeinflussen können. Schon allein aus diesem Grund isteigentlich prädestiniert für mich. Aber auch die faszinierende Welt und skurrilen Charaktere, die die Entwickler für ihren Kriminalfall erdacht haben, wissen zu überzeugen. Endlich mal wieder ein Spiel, bei dem ich mich in Dialogen jedes Mal aufs neue freue wenn ich merke "da gibt es noch mehr Text". Das Warten auf den Final Cut hat sich auch sehr gelohnt, die wirklich tolle Vertonung aller gesprochenen Texte bringt nochmal ein ordentliches Stück Atmosphäre.