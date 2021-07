Tormented Souls Preview+

Teaser Der Survival-Horror-Titel aus Chile singt mit jedem Pixel ein Loblied auf klassischen Survival-Horror. Dabei bleibt die Kulisse, die gleichzeitig Villa und Klinik ist, nicht die einzige Kuriosität.

Alle Sreenshots und Videoszenen stammen von GamersGobalDie chilenischen Studios Dual Effect und Abstract Digital liefern gemeinsam mit Publisher PQube Limited eine spielerische Hommage an die Hochzeit des klassischen Survival-Horrors, der geprägt wurde von Titeln wieund. Allerdings gibt sich Tormented Souls nicht nur mit festen Kamerperspektiven, Ressourcen-Knappheit und einem Mix aus Rätseln und Erkundung zufrieden, es muss auch noch in einer Villa spielen und lässt euch nur speichern, wenn ihr Bänder für die Audiorekorder in Speicherräumen mit melancholisch-entspannender Musik dabei habt. Tormented Souls muss sich spätestens damit die Bezeichnung Resident-Evil-Klon gefallen lassen.Ich bin selbst noch dem Survival-Horror alter Schule mehr als angetan, wie ihr unter anderem im Test zu Song of Horror (Note 8.0 ) erleben konntet. Tormented Souls soll im Laufe des Jahres 2021 für PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Ich habe schon jetzt in einer PC-Betaversion mit Protagonistin Caroline die ersten Räume der Wildberger-Villa erkunden können. Beziehungsweise eigentlich ist der Schauplatz doch kein Standard-Herrenhaus, denn es ist aus unerfindlichen Gründen gleichzeitig eine Klinik!