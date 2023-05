Tim & Struppi - Die Zigarren des Pharaos Preview+

Teaser Die Pendulo Studios stehen für hochwertige Adventure-Kost. In deren neuer Comicadaption steht die Action im Fokus, auf eine atmosphärische Darbietung und Rätsel müsst ihr aber nicht verzichten.

Tim & Struppi - Die Zigarren des Pharaos hält sich relativ eng an die Vorlage. Entwickler Pendulo schmückt die Story natürlich auch aus und bietet schon im Startkapitel das storylastige Abenteuer eine actionreiche Verfolgungssequenz.

Nah an der Vorlage

Action ist ein zentraler Bestandteil des Spiels. Es gibt aber auch ruhigere Passagen wie diese, in denen das Exploring im Vordergrund steht und Adventure-typische Rätsel gelöst werden müssen.

Action und Rätsel

Ich würde nicht behaupten, dass das Spiel auf Basis der Unreal Engine vor allem auf höchste Grafikqualität abzielt. Es sieht aber in jedem Fall hübsch aus und bietet vor allem einen stimmungsvollen Stil irgendwo zwischen 3D- und Cartoon-Look.



Einmal Struppi sein

Meinung: Benjamin Braun Ich war und bin ein großer Freund der Adventures von Pendulo Studios. Das gilt besonders für die klassischen Abenteuer etwa der Runaway-Reihe, aber das ebenfalls recht stark von Actionsequenzen geprägte Blacksad - Under the Skin hat mir sogar mit am besten gefallen. Tim & Struppi scheint da recht ähnlich gelagert zu sein, ohne auf klassische Rätsel und Erkundungspassagen zu verzichten. Vor allem aber fängt es meiner Meinung nach die Vorlage richtig gut ein.



Tim & Struppi - Zigarren des Pharaos

Vorläufiges Pro & Contra Vielversprechende Mischung aus klassischen Adventure-Elementen und Action

Fängt Atmosphäre der Vorlage gut ein

Nah an der Vorlage, aber gekonnt ausgeschmückt

Auch Struppi spielbar Spielerisch Anspruch vermutlich überschaubar Aktuelle Einschätzung Eine finale Einschätzung ist noch nicht möglich. Es deutet sich allerdings ein atmosphärisch gelungenes, Comic-esk inszeniertes Abenteuer an, das die Vorlage sehr gut einfängt und gekonnt klassische Adventure-Tugenden mit Action-Sequenzen vermengt. Gut Aktueller Stand Alpha-Version (PC)

Was Adventures betrifft, war ich lange Zeit Purist. Es musste nicht 2D oder 2,5D sein, ja nicht mal zwingend Point and Click – mein Genre-Favorit ist bis heute Tim Schafers. Aber in einem Adventure sterben zu können oder wie auch immer geartete Action-Passagen bewältigen zu müssen, war für mich lange Zeit ein absolutes No-Go. Inzwischen sehe ich das anders, was nicht nur, aber auch mit den Episoden-Spielen von Telltale Games zu tun hat. Gut sein muss es, egal, ob es von klassischen Formen abweicht oder nicht. Das erklärt auch, weshalb ich bis vor wenigen Jahren Runaway - A Twist of Fate (im Test: Note 8.5 ) als den Höhepunkt des Schaffens der Pendulo Studios bezeichnet hätte, nun aber eher zum actionreichen Detektiv-Abenteuer Blacksad - Under the Skin (im Check ) tendieren würde.Mit der Games-Adaption des Comicsgeht der Entwickler aus Madrid in eine vergleichbare Richtung, denn hier gibt es ein Gesamtpaket aus Story, Rätseln und Action. Auf dem Line-Up-Event von Publisher Microids konnte ich Auszüge aus dem Spiel mit dem Gamepad in der Hand selbst erleben und möchte euch hier sowie im oben eingebetteten 4K-Preview-Video an meinen Eindrücken teilhaben lassen.Der Untertitel Die Zigarren des Pharaos deutet mehr als nur an, dass sich Entwickler Pendulo eng am gleichnamigen vierten Band der weltbekannten Comicbuchreihe des belgischen Künstlersorientiert. Im Kern ist also bereits im Vorfeld klar, was im Spiel passiert, dass ihr unter anderem in Nordafrika uralte Pyramiden betretet oder in Indien auf Elefanten reitet. Die Entwickler nehmen sich aber natürlich dennoch einen gewissen Freiraum, schmücken die Szenen der in den 1930er Jahren erstmals veröffentlichten Vorlage also aus, soweit das möglich ist, ohne sie total zu verfälschen.Pendulo orientiert sich dabei sowohl an der 1955 veröffentlichten, colorierten Fassung des Comicbuchs, als auch an der erheblich später gestarteten TV-Serie, deren Titelsong Microids offiziell lizenziert hat. Als Autor fungiert indes, der schon für Story und Dialoge in Runaway - A Twist of Fate verantwortlich war und bedauerlicherweise sein tolles Solo-Episoden-Projektmangels kommerziellem Erfolg nicht vollenden konnte. Sorgen über die Qualität der Dialoge oder eine treffende Charakterzeichnung müsst ihr euch also keine machen, was auch das Hands-on in Paris eindrücklich belegt. Ob das auch für die deutsche Fassung gilt, bleibt abzuwarten. Es soll auch eine komplett deutschspachige Lokalisation geben.So stark die Entwickler am Ende aber von der Vorlage auch abweichen mögen, gerade bei den von Hergé ersonnenen Charakteren haben sie wenig Spielraum. Kapitän Haddock taucht im Comic schlichtweg noch nicht auf, dafür unter anderem Schulze und Schultze, die in die Zigarren des Pharaos erstmals in Erscheinung treten. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass die Entwickler es zu einer indirekten Begegnung mit Haddock kommen lassen. Ohne zumindest einen kleinen Auftritt des sympathisch-versoffenen Cholerikers würde Tim & Struppi einfach etwas fehlen.Ich konnte das Spiel im Rahmen des Line-Up-Event des französchen Publishers Microids in Paris anspielen. Ich spielte dabei keinen zusammenhängenden Teil etwa zu Beginn, sondern drei Segmente, die vom Anfang und grob aus der Mitte des Spiels stammen. Sie alle illustrieren sowohl die Nähe zur Vorlage als auch die Freiheiten, die sich Pendulo nimmt, und die spielerische Bandbreite des Titels.Los geht es mit der Sequenz auf einem Kreuzfahrtschiff, mit der auch das Comicbuch startet. Tim macht Bekanntschaft mit einem Professor, dem eine wertvolle, uralte Papyrusrolle entfleucht. Vom Wind über das Deck getragen, mache ich mich daran, dem Ding hinterherzulaufen, um es einzusammeln. Ich bewege den Hauptheld per Stick, bin aber hauptsächlich mit Quick-Time-Events beschäftigt, um anderen Passagieren auszuweichen oder über Hindernisse zu springen. Klingt primitiv und ist auch spielerisch wenig fordernd. Es fühlt sich aber an wie ein lebendig gewordener Comic, denn die Geschehnisse sind Slapstick pur, was auch die passende Musikkulisse untermalt.Der zweite Abschnitt in einem Pharaonen-Grab zeigt aber deutlich, dass das Spiel noch andere Seiten hat. Ich erkunde die Umgebung, untersuche Hotspots, sammle Inventarobjekte auf und muss schließlich zwei Anubis-Statuen ausrichten und mit den aufgelesen Objekten korrekt ausstatten, damit sich ein geheimer Durchgang öffnet. Bei der Erkundung erwarten mich zudem etliche Anspielungen, die zwar nicht brüllend komisch sind, aber gerade Fans der Vorlage erfreuen werden.Noch etwas actionreicher wird es in der finalen dritten Passage. Tim besteigt ein Flugzeug, ich muss es darauf durch einen Canyon steuern, Hindernissen wie herabstürzenden Felsen ausweichen und "Beschleunigungswirbel" durchfliegen, um meinen Verfolgern zu entkommen. Für mich könnte das noch etwas schneller und kniffliger sein, aber Pendulo weiß wohl genau, dass man damit die Kernzielgruppe in Teilen leicht verschrecken könnte. Weniger dramatisch empfand ich die Szene deshalb aber nicht. Und da Tim im Comic auch auf einen fahrenden Zug aufspringt oder mit einem Sportwagen durch die Gegend heizt, kann man sich ausmalen, was in die Zigarren des Pharaos sonst noch in Sachen Verfolgungsjagden auf euch zukommen könnte.Was genau alles im Spiel passiert, das euch ungefähr zehn Stunden beschäftigen soll, verraten die Madrilenen nicht. Sie deuten auch lediglich an, dass ihr nicht nur Tim, sondern auch seinen schneeweißen Begleiterhund im Spiel steuern werdet. Wie das genau aussieht und in welchen Situationen, weiß ich also nicht. Aber wenn ich die Comicvorlage durchblettere, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mich in der Rolle von Struppi mit einem Stier anlegen kann oder auch den tödlichen Biss einer Kobra an meinem Herrchen verhindern muss. Das wird sich zeigen, wenn die Zigarren des Pharaos wie geplant gegen Ende des Jahres für alle wichtigen aktuellen Gaming-Plattformen und die Last-Gen-Konsolen von Microsft und Sony erscheint.Ob ich nun wirklich direkt oder indirekt Kontrolle über den Hund übernehme, ist am Ende fast schon egal. Wie etwa beim Wechsel auf Raupe Spot in Daedalics, hat die Übernahme des Sidekicks und heimlichen Stars der Reihe auch für sich genommen hier definitiv Highlight-Charakter. Aber auch unabhängig davon freue ich mich nach den Hands-on wirklich sehr auf das Spiel. Es könnte auch das Zeug zum Adventure-Hit haben. Mit einer Enttäuschung rechne ich nach den eigenen, wenn auch relativ kurzen Spieleindrücken nahezu nicht mehr.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)