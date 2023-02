The Great War Preview+

Teaser Der Erste Weltkrieg war im Westen über Monate und Jahre ein verlustreicher Stellungskrieg – und genau das stellt The Great War von Petroglyph dar, inklusive Grabensystemen und Trommelfeuer.

Ich kann verstehen, wenn man in der heutigen Zeit ein Kriegs-Strategiespiel wie dieses gar nicht erst anfassen mag: Die Ex-Command&Conquer-Macher von Petroglyph haben sich mit dem Ersten Weltkrieg ein nicht sonderlich appetitliches Thema herausgesucht. Wenn man sich aber für diese Epoche und insbesondere die Westfront interessiert, gibt es bislang wenig Auswahl – gerade für RTS-Fans. In diese Lücke stößt The Great War – Western Front, und zwar mit einem für Echtzeitstrategie neuen Ansatz.

Apropos: Der Titel bietet sowohl die Echtzeit-Taktik mit Grabenbau als auch eine strategische Ebene, die in Runden stattfindet. Spielfeld ist die Westfront, also die größtenteils durch Frankreich und Belgien verlaufende Linie aus Grabensystemen, mehrfach geschachtelt hintereinander, auf beiden Seiten. Die Karte ist aufgeteilt in Hexfelder, von denen jedes für eine ganze Region steht. Solche, die einen Namen enthalten, also etwa Nancy oder Paris, sind die Stellen, um die wirklich gekämpft wird.

Der Kampagnenmodus

Ich hatte die Gelegenheit, The Great War etwa drei Stunden lang anzuspielen, angefangen mit einem umfangreichen, aber auch nötigen Tutorial. Vor allem interessierte mich der Kampagnenmodus, aber dort ist, zumindest in Sachen Frontverlauf, nicht viel passiert. Ganz so wie in der Historie. Denn ihr müsst nicht nur eine Schlacht gewinnen, sondern ihr müsst über viele Runden erstmal Vorräte und vor allem Truppen aufhäufen, aufklären und dann irgendwann hoffentlich die Schlacht gewinnen – ob ausgewürfelt oder per Echtzeit-Taktik ausgespielt. Und dann habt ihr maximal einen von den bis zu 5 Sternen einer Provinz, und die für die Loyalität oder die Kontrolle eines Gebiets stehen. Der Besitzer wechselt erst, wenn alle Sterne weg sind.

Die auf typischen Brettspiel-Chips stehenden Soldatensymbole sind im Prinzip nichts anderes als eure Truppenvorräte, die ihr in einer Schlacht einsetzen dürft. Zwischendrin gibt es auf der Kampagnenkarte immer wieder Objectives, die euch bei Erfüllung zusätzliche Truppen oder Ressourcen bringen. Es gibt einen Forschungsbaum, der in sechs Kategorien wie die um 1914 noch in den Kinderschuhens steckenden Fliegerei aufgeteilt ist. Nach eurem Zug auf der strategischen Karte zieht dann der Computer – und es geht weiter mit dem nächsten Monat.

Die eher schmucklose Kampagnenkarte ist in Hexfelder unterteilt, die jeweils eine Provinz darstellen. Im Grunde geht es beim Strategiemodus darum, eine Stelle zu finden, wo ihr endlich mal wagen könnt, anzugreifen. Mir war das zu viel Durchgeklicke, denn bis mal auch nur ein "Minor Victory" prognostiziert wird, muss man schon ein Stück überlegen sein. Auch darf man offenbar nicht von zwei oder drei angrenzenden Regionen aus gleichzeitig ein Hexfeld angegriffen, was ich, mit Verlaub, für Unfug halte, sowohl historisch als auch spielmechanisch. Ich habe schon aus Zeitgründen in meiner Preview-Spielzeit die meisten Schlachten ausgewürfelt, es resultieren Verluste an Truppen und je nach Ausgang ein Plus oder Minus bei der Nationalen Moral. Im besten Fall reduziert der Angreifer die Kontrollsterne der Provinz um eins.

Grabenbau vor Echtzeit-Schlacht

Wenn man dann im Schlacht Modus ist, gibt es erst einmal die Aufstellungsphase, und die ist wirklich ungewöhnlich. Man baut nämlich erstmal nach Gusto Schützengräben, und das Spiel merkt sich diese auch: Wenn in einem Hexfeld mehrere Schlachten stattfinden – und das ist sehr oft der Fall –,sind die nicht-zerstörten Gräben immer noch da und ihr könnt sie weiter ausbauen und modernisieren. Als nächstes platzieren wir MG-Nester und achten darauf, dass ihre Feuerzonen sich überschneiden. Das kostet natürlich auch alles Ressourcen. Ebenso will auch noch die schwere und leichte Artillerie platziert werden, die in diesem Spiel eine entscheidende Rolle übernimmt.

Schlachten drehen sich um oberirdische Punkte, die mit einem Buchstaben bezeichnet sind, und die wir kontrollieren müssen. Sie etlauben es zudem, Verstärkungen zu rufen.Es gibt zudem diverse Details wie Bunker, in denen Truppen sicher sind, aus denen sie aber nicht feuern dürfen, oder den Kommandograben. Die Gräben haben in der Regel zwei Positionen, für je einen Trupp: Nur in einem können sie feuern, indem sie eben über den Grabenrand schauen, der eventuell in der zweiten Position platzierte Trupp bleibt in Reserve.

Bei den Gefechten scheint immer ein Timer runterzulaufen, bei mir waren das je 20 Minuten. Als Angreifer muss ich wohl oder übel raus aus meinem Grabensystem, um mir einen feindlichen Kontrollpunkt zu holen. Um das schaffen zu können, sollte ich erstmal die Grabenstellungen in der Nähe, vor allem die MG-Nester, ausschalten. Etwa mit konzentriertem Artilleriefeuer.

Wie auch in der Historie mutet es unsinnig an, hunderte von Soldaten übers freie Feld auf vorbereitete Verteidiger zu jagen. Der Erste Weltkrieg hat unsagbar viele Menschenleben völlig sinnlos vergeudet – wohlgemerkt, selbst im Bezugssystem "Krieg", den ich an sich für sinnlos halte – und das spielen wir hier nach.