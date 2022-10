The Callisto Protocol Preview+

Teaser Hagen gruselte sich bereits in den düsteren Gängen des Gefängnisses auf dem Jupiter-Mond Kallisto fand sich in einem Zwiespalt wieder: Er wollte da dringend weg aber auch gerne noch länger bleiben.

The Callisto Protocol verzichtet auf ein Interface. Die Lebensenergie wird durch ein Implantat am Nacken der Hauptfigur angezeigt. Die Munitionsanzeige eurer Ballermänner seht ihr als Hologramm, wenn ihr sie zückt.



Durch den Morast

Ich schlüpfe in die Haut von Jacob Lee, der nur eines will: Raus aus dem Gefängnis Black Iron auf dem Juptier-Mond Kallisto. Gefängnisausbrüche sind schon von Natur aus schwierig, aber obendrauf lässt etwas die Menschen in der Anstalt zu grotesken Monstern mutieren. Diese Prämisse wurde im Zuge der Anspielversion nicht weiter vertieft. Auf meinem Weg durch die Station erwachten hin und wieder Hologramm-Aufzeichnungen von anderen Gefangenen zum Leben, die schon vor mir dieselbe Route gingen, um eine Blockade des Ausgangs des Habitats aufzuheben, doch ansonsten erfahre ich wenig zur Geschichte, außer dass Jacob mit einem anderen Mann in Kontakt steht, der ihm hilft.



Jacob hat das Missvergnügen, den längeren Teil meiner anderthalb Spielstunden durch die Abwasserkanäle der Anlage zu waten. E ine Parallele zu Dead Space wurde von der ersten Minute an offensichtlich: Das Sound-Design ist von einem anderen Stern. Auch wenn ich nur in einem Gang stehe, werde ich von einem Wirrwarr aus Lauten bombardiert. Die Anlage knarzt und ächzt, Dampf strömt aus Rohren, Kabel knistern, Spulen fiepen und dazwischen scheppert es immer mal wieder laut in der Ferne oder ein Schrei der Kreaturen hallt durch die Gänge. Ergänzt wird das gelegentlich durch zurückhaltende Klänge. Einmal bekam ich aber Schauer, weil ein dröhnender Kehlkopfgesang einen finsteren Gang noch unheilvoller machte. Dieser Klangteppich sorgte dafür, dass die Nerven in den klaustrophobischen Gängen blank lagen, nie fühlet ich mich so recht sicher, auch wenn ich nach einigen Bildschirmtoden wusste: Gegner spawnen nicht nach, sondern erscheinen stets an denselben Stellen.



Die dichte Soundkulisse hält auch in der Downtime die Stimmung aufrecht, denn nicht ständig jagt ein Schreck den nächsten und nicht dauernd wird schon das nächste Unheil telegraphiert. Ich kroch durch so einige Luftschächte (mit einer überraschend schönen Animation, wie sich Jacob bei Ecken umständlich am rechten Winkel der Biegung vorbei zwängte) oder suchte Ecken und Nischen ab. Denn öfter konnte ich auf eine Kiste zu Plattformen klettern oder auch mal mit dem GRP-Gravitationsmodul (kurz Grip genannt) Schacht-Abdeckungen aus der Wand reißen und so Credits, Heilspritzen oder aber Schmuggelware einsammeln. Für letztere erhalte ich wiederum einen Batzen Geld, wenn ich sie an Upgrade-Stationen entsorge. The Callisto Protocol setzt also einige Erkundungunsreize.

Aus manchen Gegnern sprießen Tentakel, wenn sie verwundet werden. Schaltet ihr sie darauf nicht schnell aus, mutieren sie zu noch mächtigeren Monstren.

Brachiale Kämpfe

Jacob starb in meiner Spielsitzung so manchen Tod, denn die Gegner teilen mit Fäusten und Säuregeschossen ordentlich aus. Während herumliegende kleine Lebens-Boosts sofort beim Aufheben vom Boden angewendet werden, dauert es gemeinerweise eine kleine Ewigkeit, eine Heilspritze aus dem begrenzten Inventar anzuwenden. Im Kampf wollt ihr also möglichst wenig einstecken, doch das macht euch Callisto Protocol nicht zu leicht. Ihr müsst im richtigen Momente zur Seite steuern, um auszuweichen oder nach hinten, um zu Blocken. Mit den passenden Upgrades könnt ihr auf einen Block einen Konter folgen lassen.



Neben eurer Pistole ist ein Schlagstock ein wichtiges Überlebenswerkzeug. Jacob kann ein paar Hiebe kombinieren, um den Feinden zuzusetzen, doch greife ich im falschen Moment an, schlägt der Gegner schneller zu als icg. Außerdem erschient öfter ein Fadenkreuz auf Gegnern, nachdem ich sie mit einem Hieb ins taumeln brachte. Ziehe ich dann meine Knarre, zielt Jacob automatisch auf den markierten Schwachpunkt und ich kann einen effektiven Treffer nachsetzen. Schieße ich aus der Ferne auf die Gegner, kann ich sie zum Beispiel verlangsamen, indem ich ihre Beine zerstöre. Ein fehlender Kopf hält die Biester dagegen nicht immer auf. Und manche Feinde mutieren zu stärkeren Varianten, wenn sie Gliedmaßen verlieren.



Schließlich gibt es noch den erwähnten Grip mit dem ich Gegner packen und in scharfe Stacheln oder Abgründe werfen kann. An einer Stelle war ich sehr stolz auf mich, als ich ein Monster als lebendigen Schutzschild gegen die Säureprojektile eines anderen Gegners nutze. Allerdings befreien sich die Feinde nach kurzer Zeit aus diesem Griff.

Die Kreaturen kommen einem gerne unangenehm nahe. In der Hektik des Kampfes hat man nicht immer die Chance, all die unschönen Details des Monster-Designs wahrzunehmen. Das ist vielleicht auch besser so.

Auf Tuchfühlung

Bei Präsentationen betont Schofield gerne die zahlreichen Todesanimationen für die Hauptfigur. Manchmal fällt Jacob schlicht um wie ein Sack Kartoffeln, wenn der letzte Lebenspunkt seinen malträtierten Leib verlässt. Doch auch bei einem einfachen Hieb kann eine Animation abspielen, dass er tödlich am Hals getroffen wurde und er seine Hand vergeblich auf die Wunde presst. Allgemein bieten die Gegner auch einige Angriffe auf, bei denen sie die Spielfigur packen, während die Kamera dramatisch heran zoomt. Einem Feindtyp schießen dabei Tentakel aus dem aufgerissenen Mund und noch grausiger wurde die Szene, als besagter Feind das nochmal ohne Kopf tat, und die Tentakel aus dem Hals schlängelten. Allgemein sind die Animationen der Kreaturen im Kampf mehr als ansehnlich. Im Laufe des Habitat-Levels kämpfte ich vor allem gegen Standard-Gegner, die Säurespucker und mutierte Wärter in Panzerungen, doch später kamen auch sich tarnende und ständig aus dem Hinterhalt angreifende Feinde dazu.



Sehr einprägsam war auch die Begegnung mit einem der häufig an Wänden und Boden wachsenden, zahnbewehrten Kokons, aus dem plötzlich wie ein Springteufel aus der Hölle ein mutierter Kopf auf einem Tentakel schoss, der sich in meine Schulter verbiss. Bei aller Downtime gibt es zudem eben auch die Szenen, in denen dem armen Jacob nie Ruhe vergönnt scheint. Eben flüchtet er sich in ein Rohr und klemmt einem nachsetzenden Wesen noch zwei Arme mit der Luke ab, dann spült ihn ein Wasserschwall mit sich und er muss Schutt im Rohr ausweichen, als sich noch eines der heimtückischen vierarmigen Wesen auf ihn stürzt. Als er so in einen riesigen Schacht geschwemmt wird und sich gerade so an einer Kette festhalten kann, pendelt er damit durch den Wasserschwall unter dem Rohr – wo bereits die nächste Kreatur lauert und sich ebenfalls an die Kette krallt.



Die besagte Rutschfahrt dauerte recht lang (gefühlt an die drei Minuten), doch als ich im zweiten Teil ein Hindernis rammte und starb, stellte ich erleichtert fest, dass es auch innerhalb dieses Abschnitts einen Rücksetzpunkt gab. Schlechter erging es mir an eine schwierigen Stelle in einer Sauerstoffaufbereitungsanlage, die nach der Entriegelung der Blockade einen schönen Kontrast zu all den düster-schmutzigen Gängen von zuvor bildete. Dort konnte ich mich nach einer Eingangshalle in einem linken Gang durch einen Spalt quetschen und dort das Schema finden, um an der Upgrade-Station in der Eingangshalle per 3D-Drucker einen Schrotflinten-Aufsatz herzustellen. Auf dem Rückweg lauerten dann zwei Gegner, darauf ging es in den gegenüberliegenden Gang weiter, in dem weitere Gegner durch dichten Nebel getarnt wurden. Starb ich jedoch bei denen, wurde ich wieder in die Halle gesetzt – bevor ich die Schrotflinte gefunden hatte. Allerdings justieren die Entwickler noch nach, es ist also denkbar, dass Speicherpunkte nach Shop-Interaktionen eingeführt werden, um solche Momente zu vermeiden.



Übrigens war eine Todesursache an der Stelle meine Vorfreude, die Schrotflinte einzusetzen, für die ich jedoch mit nur drei Schuss startete und wie gesagt drucke ich eigentlich einen Schrotflinten-Aufsatz für meinen Waffengriff. Das heißt: Auch das Wechseln der Waffe ist wie die Heilung per Spritze sehr bewusst ein recht zeitintensiver Prozess, während dem ich sehr verwundbar bin.



Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

Meinung: Hagen Gehritz The Callisto Protocol erweist sich schon jetzt als Atmosphäre-Brett mit klasse Sound und einer Grafik, die alle grausigen Details zur Schau stellt. Die Parallelen zu Dead Space sind auffällig, doch eben in den Details entwickelt das Debut von Striking Distance ein eigenes Spielgefühl – besonders durch die Rolle des Nahkampfs neben Pistole und Grip sowie durch das gelungene Ausweich-System.



Allgemein stimmt auch das Timing bei den Kämpfen: Durch eine gewisse Trägheit schlachte ich mit Jacob nicht mühelos Mutanten, sondern bleibe verletzlich. Dazu spielt The Callisto in bestimmten Szenen gut mit meiner Erwartung, spawnt nochmal Gegner nach, wenn ich nach einem Gefecht glaube, nun ist Ruhe im Karton oder wirft mich unvermittelt in einen nebeligen Raum. An letztere Stelle habe ich besonders oft das Zeitliche gesegnet, denn The Callisto Protocol erwies sich in Sachen Schwierigkeitsgrad durchaus happig. Gestalterisch nutzen sich die Blutflecken und Leichen In gefühlt jedem zweiten Raum ab, doch an genug anderen Stellen jagte mir The Callisto Protocol mit Skripts oder auch mal neuen Mutanten-Varianten einen Schrecken ein, dosierte aber gleichzeitig Jumpscares sparsam. Wenn ihr wie ich ein Horror-Fan, dann dürft ich euch auf den Relase von The Callisto Protocol im Dezember diesen Jahres definitiv freuen. Ob es mit seinen Qualitäten ähnlich große Fußspuren im Genre hinterlässt wie der geistige Vorgänger Dead Space, muss sich aber noch zeigen.

THE CALLISTO PROTOCOL

Vorläufiges Pro & Contra Gute Dramaturgie von ruhigeren, explorativen Momenten, brachialen Kämpfen und Schreckmomenten

Exzellente Soundkulisse lässt einen nie ganz zur Ruhe kommen

Spaßiges Kampfsystem, das euch durch Einschränkungen nicht zu mächtig macht Objekte zum Schleudern auswählen mit dem Grip teils etwas hakelig

Anhand des Abschnitts noch kein Eindruck zur Story entstanden Aktuelle Einschätzung The Callisto Protocol versteht es, auf dem Jupiter-Mond eine zum Schneiden dicke Atmosphäre zu erzeuge und euch in wunderbar animierten Kämpfen zu terrorisieren. Gelingt es der finalen Version, noch kleinere Ecken und Kanten auszubessern und wissen auch Geschichte und Schauplatzvielfalt zu überzeugen, könnte hier ein richtiger Horror-Kracher ins Haus stehen. Gut Aktueller Stand Beta

Mit dem Survival-Horror-Titel The Callisto Protocol legt Entwickler Striking Distance Studio sein erstes Spiel vor. Es ist aber gewiss nicht das erste Spiel der dort Schaffenden. Gerade der Name von Studiochef und Game Directorwird vor allem mit einem bekannten Namen in Verbindung gebracht:Das Studio lud GamersGlobal ein, selbst Hand an The Callisto Protocol zu legen und so fand ich mich im Bauch eines schummrig ausgeleuchteten Schiffs im Hamburger Hafen wieder, um den dritten Level selbst zu (üb)erleben. Dabei zeigte The Callisto Protocol, dass es mehr als nur mehr von den Dead-Space-Tugenden bietet.