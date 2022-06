Street Fighter 6 Preview+

Teaser Capcoms traditionsreiche Prügelspielreihe geht 2023 in die nächste Runde. In einer frühen Fassung haben wir ordentlich Backenfutter verteilt und können sagen: Fans werden sich direkt wohl fühlen.

Klassische Moves wie Ryus Hadouken dürfen natürlich nicht fehlen.

Mit Drive ins Gesicht

Ein erfolgreicher Konter erfreut das Gemüt ungemein.

Modern oder klassisch?

Nein, direkt realistisch ist auch Street Fighter 6 nicht. Aber die Optik ist zumindest etwas ernsthafter.

Mehr Realismus und Kommentatoren

Meinung: Dennis Hilla Ein Geständnis vorneweg, ich bin der typische Casual-Street-Fighter. Ein paar Runden auf der Couch mit Freunden haben mir die grundlegenden Combos mittlerweile eingebläut, recht viel mehr ist aber nicht drinnen. Umso spannender war es aber, dass ich mit Street Fighter 6 in meinen Anspielmatches sofort klargekommen bin. Das Spielgefühl ist vertraut und wirkt durch die Drive-Mechanik aber durchaus neu. Wenn ich meinem Gegenüber eine saftige Super Art um die Ohren feuere, dann ist die Schadenfreude nur schwer in Worte zu fassen. Schön ist auch, dass die moderne Steuerungsweise Einsteigern einen deutlich leichteren Start ermöglich, sie dabei aber nicht zu übermächtigen Feinden macht – hier hat Capcom die richtige Balance scheinbar getroffen.



Besonders spannend wird für mich aber, wie der neue Solo-Modus World Tour wird. Hier versprechen die Entwickler Großes, was auch dringend nötig wäre. Für Einzelspieler war die Reihe bisher überschaubar interessant. Was ich aber bisher auf dem Fighting Ground, dem klasssischen Eins-gegen-Eins-Modus, gesehen habe, das verspricht wieder Fighting-Game-Unterhaltung höchster Güteklasse.

Street Fighter 6

Vorläufiges Pro & Contra Gewohnt knackiges Kampfsystem

Moderner Steuerungs-Modus hilft Anfängern weiter

Drive-Mechanik erweitert die Kämpfe, ohne sie zu stark zu verändern

Schicke neue Grafik

Flüssiger Ablauf auf PS5

Luke und Jamie machen guten Ersteindruck Kommentatoren können nerven, dürfen aber abgeschaltet werden

Einsteiger-Hürde noch immer hoch Aktuelle Einschätzung In den klassischen Eins-gegen-Eins-Kämpfen gibt es wenig an der Güte von Street Fighter 6 zu rütteln. Alles fühlt sich vertraut an, hat aber doch genug Neuerungen erfahren, um sich nicht wie ein simpler Aufguss anzufühlen. Dank der modernen Steuerung finden auch Einsteiger schneller ins Spiel und der Drive zwingt zu taktischem Vorgehen. Fighting-Game-Freunde können sich definitiv schon auf das Spiel freuen, unabhängig von der World Tour. Sehr Gut Aktueller Stand Fassung vom Summer Games Fest auf PS5

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSeit 1987 gehört die-Reihe ohne Zweifel zu den festen Größen innerhalb der Fighting-Game-Szene. Nun könnten böse Zungen behaupten, dass sie sich seit dem ersten Teil nur in Nuancen weiterentwickelt und kaum Neuerungen bietet. Ja sich gar auf ihren alten Lorbeeren ausruht. Besonders laut wurden diese Vorwürfe nach dem Release von Street Fighter 5 (im Test, Note: 8.0) im Jahr 2016. Denn einen Solo-Modus blieb uns Capcom schuldig und auch die sexistische Darstellung vor allem der weiblichen Figuren führte eine nicht unbedingt beliebte Serientradition fort. Was aber bei aller Kritik gerne vergessen wird: Sehr gute Systeme müssen nicht unbedingt von Grund auf neu geschaffen werden und Fighting Games konzentrieren sich nun mal auf den Kampf Spieler gegen Spieler.Allerdings ist an der Aussage „Stillstand ist der Tod“ schon etwas dran. Denn wenn sich so gar nix tut, dann verlieren selbst eingefleischte Fans irgendwann das Interesse und wenden sich anderen Spielen zu. Und so will Capcom mitden Spagat zwischen neuen Wegen und alten Pfaden schaffen, Neulinge ins Boot holen und Veteranen wieder für sich gewinnen. Unter anderem mit einem brandneuen Story-Modus, der auf den wohlklingenden Namen World Tour hört. Diesen konnte ich zwar noch nicht selbst spielen, sehr wohl aber habe ich mich in einigen Eins-gegen-Eins-Matches mit einem PR-Vetreter von Capcom geprügelt. Der kam mit einer Vorab-Version von Street Fighter 6 vorbei und wir haben die Fäuste sprechen lassen. Was ich an Erkenntnissen aus der Anspielsession gezogen habe, das erfahrt ihr in dieser Preview. Und wenn ihr wissen wollt, ob der GamersGlobal-Chef Jörg Langer oder ich fester zuhauen, dann solltet ihr unbedingt das oben eingebundene 4K60-Video schauen!Die wohl größte Neuerung im Kampfsystem von Street Fighter 6 ist wohl der Drive. Am ehesten vergleichen kann man die Mechanik mit Mana aus Rollenspielen. Denn durch ihn könnt ihr bestimmte offensive und defensive Manöver ausführen und leert dadurch konstant die sechs Balken unter eurer Lebensanzeige. Je nach Aktion werden eines oder gleich mehrere Segmente verbraten. Ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, euch nicht auf null herunterzuprügeln, sonst kommt ihr in den „Burnout“ und seid anfälliger für Schaden. Wenn es ganz blöd läuft, dann kann euch euer Gegner durch genug Treffer sogar betäuben.Allerdings müsst ihr jetzt als Street-Fighter-Kenner keine Angst haben, dass die Kämpfe zu sehr verändert werden, im Gegenteil, euch bleiben noch mehr taktische Möglichkeiten. Seid ihr hingegen blutiger Anfänger, kommt euch der „moderne“ Steuerungsmodus entgegen. Der vereinfacht Kombos so weit, dass wirklich jeder schnell kleine Erfolge feiert – ohne das Spiel dabei ins Unfaire zu wenden. In meiner kurzen Zeit mit dem Spiel entstanden bereits einige spannende Momente und Partien, die mir zu den meisten Teilen gut ausgeglichen vorkamen.Eine der größten Hürden für Einsteiger sind bei Fighting Games oft die komplizierten Combos, die sich Veteranen in jahrelangem Training verinnerlicht haben. Mit dem „modernen“ Steuerungsmodus will Capcom nun auch Frischlingen die Chance geben, mitzuhalten. Hier sind die Eingaben deutlich vereinfacht und selbst als Gamepad-Versager könnt ihr relativ leicht starke Moves vom Parkett lassen. Wenn euch allerdings jemand gegenübertritt, der etwas Erfahrung hat und mit dem klassischen System spielt, dann seid ihr keine übermächtigen Feinde. Vielmehr können ausgeglichene und doch spannende Matches stattfinden. Gut zu sehen am Duell Jörg-gegen-Dennis im oben eingebundenen Preview-Video.An spielbaren Figuren habe ich die Veteranen Ryu und Chun-Li sowie die Neuzugänge Luke und Jamie ausgetestet. Die alten Hasen haben noch immer ihre klassischen Moves und können sie bei Bedarf auch in verstärkter Form abfeuern. Als Veteranen werdet ihr eure Hadouken, Countless Kicks und viele weitere ohne Probleme wieder ausführen können. Das Drive-System ändert das Spielgefühl nicht so weit, als das eure bekannten Combos nicht mehr möglich wären. Luke ist ein wuchtiger Faustkämpfer und Jamies hat mit dem Drink-Meter eine eigene Mechanik im Gepäck – die ich aber noch nicht genug austesten konnte.Grafisch hat sich im Vergleich zu Street Fighter 5 schon einiges getan. Mit dem wechsel auf die hauseigene RE-Engine hat das Spiel einen realistischeren Anstrich verpasst bekommen, auch wenn die muskelbepackten Figuren natürlich noch immer sehr over the top sind. Aber ohne den starken Cartoon-Look und durch die detaillierteren Hintergründe kommt etwas mehr Ernsthaftigkeit ins Spiel. Zuschauer, Kirschblüten und allgemein die zwei von mir gespielten Arenen, das alles sieht schon schick aus und unterstreicht Capcoms Willen, die Reihe weiterzuentwickeln. Und lief bereits in dieser frühen Fassung in stabilem 4K60 auf der PS5.Auch auf der Audioseite gibt es mit den Kommentatoren, die live auf das Kampfgeschehen reagieren, eine Neuigkeit. Keine Änderung, die ich gebraucht hätte, aber man kann sie bei Bedarf auch einfach abschalten und immerhin funktioniert das Feature durchgehend gut. Eure Combos und Manöver werden wirklich zeitnah besprochen, das kann schon für ein gewisses Feeling sorgen. Und E-Sport-Fans freuen sich sicherlich über die zwei bestätigten Sprecher, den japanischenund den englischenAutor: Dennis Hilla (GamersGlobal)