Steelrising Preview+

Teaser Das französische Studio Spiders schickt euch als Kampfautomat in eine Französische Revolution voller Robo-Krieger. Das ist schon jetzt stilsicher, läuft jedoch noch nicht wie eine gut geölte Maschine.

Zu Beginn des Spiels passt ihr das Aussehen von Aegis an und wählt eine Startklasse.



Die Waffen der Automaten-Frau

Den ersten Zwischenboss besiegt ihr zwischen den Leichen der menschlichen Wachen, die er und seinesgleichen ersetzt haben.

Aegis bleibt cool





Allgemein sind Feuer-, Frost- und Blitzeffekte sehr präsent im Kampfsystem und eine mögliche Ausdifferenzierung von Aegis ist es, besonders die Effektivität dieser Debuffs zu steigern – was sich in der Alchemistin widerspiegelt, einer der vier Startklassen. Doch wie bei Dark Souls scheinen die Klassen eher relevant für die anfänglichen Werte sowie die Start-Bewaffnung, ihr könnt also Aegis durchs Aufleveln an Vestalinnen-Checkpoints flexibel in eine andere Richtung entwickeln. Bei Vestalinnen levelt ihr auch Waffen auf, rüstet Slots für Perk-Module auf und verbessert eure Öl-Büretten, die das Estus-Äquivalent sind. Daneben findet ihr öfter in der Umgebung oder bei toten Feinden hochwertiges Öl, das langsam über Zeit heilt, ähnlich wie die Heilsteine in Dark Souls 2.

Bei den Kämpfen sticht zunächst keine besondere Neuerung des Spielprinzips ins Auge, wie es das Verhärten in Mortal Shell (im Test, Note 8.0 ) war. Der Teufel steckt bei Steelrising eher in den Details. So könnt ihr Musketenschüsse und Sonderangriffe nicht endlos am Stück einsetzen, weil davon am Rande des Interface angezeigte blaue Kugeln aufgebraucht werden, die sich erst nach kurzer Pause wieder füllen. Dazu verbrauchen Schusswaffen und manche Waffenmanöver Alchemiekapseln, die jeder besiegte Feind verliert. Ein weiteres nettes Detail ist, dass Aegis nicht erschöpft wird, sondern bei Leerung ihrer Ausdauerleiste überhitzt. Ihr könnt die Erholungszeit auf Knopfdruck via Kühlfunktion überspringen und sofort etwas Ausdauer wiedererhalten, das füllt aber auch zum Teil eure Frostleiste.

Steelrising bietet dabei noch weitere kleine Besonderheiten, wie leichte Metroidvania-Elemente. An gewissen Stellen schaltet ihr Werkzeuge wie einen Greifhaken und eine Ramme frei, durch die ihr in früheren Gebieten neue Orte erreicht. Allgemein lohnt sich das Herumschnüffeln in den Arealen, in denen sich verzweigte Gänge mit offeneren Plätzen abwechseln. Es gibt jede Menge Items, einige Truhen mit Ausrüstung, Questgeber und Abkürzungen zu entdecken. Dazu wird Steelrising tatsächlich einen Unterstützungs-Modus anbieten. Das ist eher indirekt der "Easy-Mode", da ihr immerhin euer Spielerlebnis noch selbst konfigurieren müsst: Es ist euch dann unter anderem möglich, per Regler die prozentuale Schadensausteilung der Gegner zu senken oder den Anima-Verlust beim Ableben zu deaktivieren.



Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)



Meinung: Hagen Gehritz Obwohl Steelrising neben dem PC nur für PS5 und Xbox Series S|X erscheint, fällt der Grafikdetailgrad mäßig aus. Doch umso mehr gefällt das Art Design der verwinkelten Schlossgärten und dunklen Straßenzüge. Das staksige und unbeholfene der Alchemie-Automaten kommt in den Animationen schön zur Geltung. Spiders zeigt hier bekannte Stärken und präsentiert ein stilsicheres, ungewöhnliches Setting. Das Gegner-Design gefiel mir ebenso, gerade beim großen Boss der Vorab-Version. Dessen Kampf wurde ebenso wie die Konfrontationen mit Zwischenbossen von stimmungsvollen Orchesterstücken untermalt. Allerdings: Schon im ersten Bereich wurde ein Mini-Boss im etwas kleineren Format als regulärer Gegner wiederverwendet.



Meinung: Hagen Gehritz Obwohl Steelrising neben dem PC nur für PS5 und Xbox Series S|X erscheint, fällt der Grafikdetailgrad mäßig aus. Doch umso mehr gefällt das Art Design der verwinkelten Schlossgärten und dunklen Straßenzüge. Das staksige und unbeholfene der Alchemie-Automaten kommt in den Animationen schön zur Geltung. Spiders zeigt hier bekannte Stärken und präsentiert ein stilsicheres, ungewöhnliches Setting. Das Gegner-Design gefiel mir ebenso, gerade beim großen Boss der Vorab-Version. Dessen Kampf wurde ebenso wie die Konfrontationen mit Zwischenbossen von stimmungsvollen Orchesterstücken untermalt. Allerdings: Schon im ersten Bereich wurde ein Mini-Boss im etwas kleineren Format als regulärer Gegner wiederverwendet.

Besonders wichtig ist die Frage, ob in Steelrising die für ein Soulslike essenziellen Elemente Flow und Präzision in den Kämpfen sitzen. Auch da sind Feinheiten vorhanden, etwa dass je nach Waffe nur gewisse Attacken Feinde ins Stolpern bringen. Doch allgemein schwächelte Steelrising in dem Aspekt noch. Die Kämpfe waren spaßig, doch das Feedback für ausgeteilte und eingesteckte Schläge war noch zu schwach, Attacken gingen nicht mit jeder Waffe befriedigend ineinander über und die Steuerung fiel bisweilen hakelig aus. Da muss das Action-RPG noch nachjustiert werden. Steelrising hat einiges Potential, ich habe aber meine Zweifel, ob die Zeit bis zum geplanten Release im September für den nötigen Feinschliff reicht.

Steelrising

Vorläufiges Pro & Contra Unverbrauchtes Szenario

Vielfalt an Waffen mit eigenen Movesets und Sonderfähigkeiten

Anpassung der Schwierigkeit möglich Trefferfeedback zu mau

Steuerung noch nicht präzise genug

Mäßige Grafikqualität Aktuelle Einschätzung Steelrising bedient sich bunt bei Soulsborne-Elementen, bietet ein unverbrauchtes Szenario, schönen Animationen und Waffenvielfalt. Allerdings fallen besonders Präzision und Trefferfeedback für ein Action-Rollenspiel noch zu unrund aus. BEFRIEDIGEND Aktueller Stand "Pre-Certification Version"

Die Entwicklerinnen und Entwickler vom Studio Spiders haben ein gutes Händchen für interessante Szenarien. Einen 0815-Shooter im Zweiten Weltkrieg müsst ihr dort nicht befürchten. In The Technomancer (im Test ) schickten sie euch als magisch begabten Krieger auf den Mars und in Greedfall (im Redi-Rumble ) kredenzten sie statt klassischer Mittelalter-Fantasy eine mit Phantastik gekreuzte Kolonialismus-Fabel. Die Stärken lagen dabei bei Story und Stil, während die Spielmechanik mit Ecken und Kanten einherging. Daher ist umso interessanter, dass sich Spiders nun an ein Genre wagt, in dem die Mechanik stark im Fokus steht: Soulslikes.Inlässt das französische Studio nun die Puppen tanzen: Das Action-RPG spielt in einer alternativen Welt, in der dem Erfindermehr als nur die Hakenkette und die mechanische Ente gelang. Mithilfe von Alchemie schuf er menschenähnliche Automaten und mechanische Tiere. Die sollten harmlosen Zwecken wie Gartenarbeit dienen, doch Ludwig XVI. ließ sie zu Waffen umbauen und erstickte die Anfänge der Französischen Revolution blutig im Keim. Doch auch ihr spielt in Steelrising eine Maschine: Aegis ist Vaucansons größte Schöpfung, kann sie doch denken, reden und, wie sich zeigt, anderen Automaten in den Blechhintern treten.Publisher Nacon stellte GamersGlobal eine PC-Vorabversion zur Verfügung, in der ich die ersten beiden Levels frei erkunden und gegen einen später im Spiel auftauchenden großen Boss antreten konnte. Dabei zeigte sich Steelrising stilsicher, wenn auch noch unrund.Aegis wurde als Tänzerin konzipiert, jedoch in eine lebende Waffe verwandelt, um Königin Marie-Antoinette zu beschützen. Letztere steht unter Hausarrest und hält den Wahnsinn des Königs nicht mehr aus. Aegis erhält von ihr gleich mehrere Aufträge. Die Automaten-Dame soll Nachforschungen zum Tod des Sohns der Königin anstellen, das Schicksal der Marie-Antoinette anvertrauten Waisenkinder herausfinden und schließlich Vaucanson finden, der wissen muss, wie seine Maschinen aufgehalten werden können. Auf ihrer Reise wird Aegis dabei der Revolution unter die Arme greifen und mehr über sich selbst als Automat mit Bewusstsein lernen. Die eigene Kern-Disziplin Story scheint Spiders also auch bei Steelrising nicht zu vernachlässigen. Wobei mich bei der einführenden Cutscene die kreative Entscheidung irritierte, dass Marie-Antoinette und ihre letzte Hofdame minutenlang Exposition in Dialogform ausbreiten, ohne dass Aegis auch nur im Hintergrund stehend gezeigt wird. Erst am Ende fällt der Hofdame ein, dass es doch die Leibwächterin gibt und Aegis wird gerufen und meldet sich mit einer herrlich neutralen (aber nicht montonen) englischen Sprachausgabe zum Dienst. An der Stelle könnt ihr auch ihre Farbe festlegen, was offenbar das Material ändert, aus dem ihre Verkleidung besteht. Eine der sieben Optionen wirkte wie Kupfer, eine andere wie Gold, eine Farbe sah sehr nach Elfenbein aus. Dazu gibt es eine Auswahl an Gesichtern und weißen Perücken, das Geschlecht dagegen ist vorgegeben.Wer schonmal ein Spiel nach-Machart gespielt hat, der findet sich in Steelrising schnell zurecht. Leichte und schwere Angriffe werden zu Kombos verkettet, wobei ihr auch schwere Angriffe aufladen oder schwere (aufgeladene)Angriffe verketten könnt. Ebenso gibt es Angriffe aus dem Sprung oder dem Sprint heraus. Wenn ihr langsam in den Rücken von Feinden geht, tötet ihr Standard-Kanonenfutter mit einer Stealth-Attacke direkt, einen kritischen Angriff in den Rücken mitten im Gefecht gibt es dagegen nicht – wohl aber die Möglichkeit, Feinde durch viele leichte Angriffe zu betäuben und einen kritischen Schlag nachzusetzen.Wenn die staksenden und mit ihren Waffen herumwackelnden Gegner zuschlagen, weicht ihr besser aus, sonst dürft ihr nach eurem Ableben das aus Feinden gewonnene Anima (das Seelen-Äquivalent) am Ort eures Ablebens holen. Ausweichen ist deshalb der Standard, weil Schild und Parade nur als mögliche Spezialfähigkeit einer angelegten Waffe verfügbar sind (ihr könnt stets zwei anlegen und per Druck auf das Digikreuz schnell wechseln). So konnte ich mit Musketen Blocken, während ich zu meiner großen Freude mit der Parade-Fähigkeit zweier Handklauen auch den Riesenprügel eines Mini-Bosses kontern konnte.Andere Waffen wie die eisigen Schlagstöcke werden mit ihrer Fähigkeit mit Frost überzogen, während der Kanonenspeer eine Kugel abfeuert – die jeder Waffe zugewiesenen Manöver erinnern an die Waffenkünste aus Elden Ring (im Test, Note 8.5 ). Schon in der Vorabversion gab es eine schöne Bandbreite an Waffen mit abwechslungsreichen Move-Sets von Doppelschwertern über eine Kugel an einer Kette bis hin zu stählernen Fächern. In der Vollversion soll es über 40 Waffen zu entdecken geben.