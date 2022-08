Teaser Zum dritten Mal schickt euch Nintendo mit den Inklingen in den Kampf. In Frankfurt konnten wir erstmals Hand anlegen und haben die heilige Dreifarbigkeit erlebt: Story, Revierkampf und Salmon Run.

Salmini hilft, einmal geworfen, dabei, dieses Sepiadukt zu aktivieren und so den Abgrund zu überwinden.

Story mit Geschicklichkeitsfokus

Der Tri-Stinger hinterlässt drei Projektile, die nach kurzer Zeit explodieren, wenn ihr euren Schuss aufladet.

Revierkampf: Viel Altbewährtes

Der neue Krabbenpanzer ist eine mächtige Spezialwaffe, die aber zunächst aufgeladen werden muss.

Salmon Run: Kooperativ und vertraut

Meinung: Dennis Hilla Manchmal ist’s ja wirklich ein Kreuz mit den Anspielterminen. Zu wenig Zeit für zu viele Inhalte oder eine fundierte Aussage zur voraussichtlichen Güteklasse des angesehenen Spiels. Von den vier neuen Arenen konnte ich immerhin zwei Stück spielen, dazu dieselbe Anzahl an frischen Waffen. Die stellen das Splatoon-Spielgefühl jetzt aber nicht großartig auf den Kopf und ganz allgemein ist das so ein wenig meine gesamte Einschätzung: Nintendo fährt ungewohnt auf Nummer sicher und verlässt die sichere Tinte mit dem dritten Teil nicht wirklich. Die Änderungen finden nach allen bisherigen Erkenntnissen eher im Details statt. Das kann man jetzt doof finden, ich für meinen Teil habe damit aber kein Problem.



Denn die beiden Vorgänger waren bereits sehr gelungene Shooter, die mit ihrer Farbklecks-Mechanik etwas frischen Wind in das angestaubte Genre brachten. Splatoon 3 baut gekonnt auf diesem Fundament auf und erweitert es um kleinere Anbauten. Splatfeste, in denen nun drei Teams gegeneinander antreten, neue Bewegungsoptionen, mehr Anpassungsmöglichkeiten. All das ist nett, ohne dabei richtig zu begeistern. Aber letztlich ist mir das auch egal, denn wenn ich heimlich, still und leise durch die Tinte tauche, geduldig meinen Gegnern auflauere und sie anschließend mit der neuen Krabbenpanzer-Spezialwaffe in ihre Farbpartikel zerlege, dann macht das einfach Spaß. Punkt.

Splatoon 3

Vorläufiges Pro & Contra Gewohnt spaßiger Spielablauf

Zwölf Maps zu Beginn

Neue Waffen fügen sich gut ein

Maps machen brauchbaren Ersteindruck

Story mit cleveren Geschicklichkeitspassagen Neuerungen eher auf Sparflamme

Für Einsteiger ziemlich unübersichtlich Aktuelle Einschätzung Evolution statt Revolution scheint die Philosophie bei Nintendo gewesen zu sein. Allerdings bin ich Fan des Ansatzes "Never change a running system" und Splatoon 3 baut auf einem so stabilen Fundament auf, dass ich mir keine Sorgen mache, ein schlechtes Spiel zu bekommen. Wenn noch der Umfang passt, ist für Shooter-Freunde alles gut. Gut Aktueller Stand Aktuelle Preview-Version

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMachen wir uns nichts vor: Oftmals sind Shooter sehr unkreativ, was ihr Setting angeht. Weltkrieg, moderne Kriegsführung, zukünftige fiktive Kriege. Dieser martialische Ansatz mag vielleicht die breite Zielgruppe ansprechen und für sich begeistern können, zu Nintendo passen reale Konflikte aber so gut wie eine Komplettrasur zu Mario. Und so hat der japanische Konzern sich einen Alternativvorschlag überlegt, wie eine Third-Person-Ballerei in familienfreundlich aussehen könnte. Die Antwort auf diese Frage erschien 2015 und hieß Splatoon (im Test, Note: 7.5) . Mit automatischen Waffen, Nahkampfprügeln und weiteren Werkzeugen wurden hier die Inklings in Revierkämpfen aufeinandergehetzt. Klingt jetzt nicht groß nach etwas Anderem als die Genre-Konkurrenz, einen entscheidenden Unterschied gibt es dann aber doch: Statt Projektilen nutzt ihr hier Tinte.Auch wenn der ungewöhnliche Titel für die nicht gerade beliebte WiiU erschien, konnten genügend Einheiten abgesetzt werden, um einen Nachfolger zu rechtfertigen. Splatoon 2 (im Test, Note: 8.0) erschien 2017 für die Nintendo Switch und erfreute sich dank einiger Neuerungen an großer Fan-Beliebtheit. Nun steht mit Splatoon 3 der nächste Teil in den Starttöpfen, erscheinen wird er bereits am 9. September 2022. Der kürzlich ausgestrahlten Nintendo Direct nach scheinen sich die Entwickler mit großen Neuerungen dezent zurückzuhalten, stattdessen wollen sie wohl die bewährte Formel weiter ausbauen. Doch Präsentationen können trügen und ich konnte mir bei einem Vor-Ort-Termin bei Nintendo in Frankfurt einen Ersteindruck von der heiligen Dreifarbigkeit des Spiels verschaffen: Story, Salmon Run und Revierkampf. Ist es wirklich nur „more of the same“?Insgesamt konnte ich drei Tutorials und drei Story-Missionen von Splatoon 3 sehen. Besonders die Einführungen sind für Neueinsteiger hilfreich, aber auch, wenn euer letzter Kontakt mit der Serie etwas her ist, solltet ihr euer Wissen auffrischen. Von der eigentlichen Geschichte konnte ich natürlich nur wenig sehen, Nintendo selbst beschreibt die Geschichte wie folgt: „Im Story-Modus von Splatoon 3 ziehst du als Nr. 3 in den Kampf gegen die bösartige Oktarianer-Armee an der Seite der neuen Aquamarine. Entdecke die Geheimnisse von Alterna, dem Flauschplasma und dessen Verbindung zur ‘Rückkehr der Mammalianer’!“Was ich hingegen bereits sehen konnte, sind die kreativen Ideen im Levelaufbau. Wie bei den beiden Vorgängern werdet ihr in der Kampagne nicht bloß Gegner in eure einzelnen Farbpartikel zerballern, sondern auch zahlreiche Geschicklichkeitspassagen absolvieren müssen. Denn zur Erinnerung: Euer Inkling bewegt sich besonders flott, wenn er oder sie unter Tinte unterwegs ist, die ihr zuvor mit eurem Blaster oder einer anderen Waffe verteilt habt.Die Hüpfpassagen können durchaus etwas Beobachtungsgabe, Geschick und Timing erfordern. Beispielsweise galt es an einer Stelle, zahlreiche Rampen zu überspringen, doch ab einem gewissen Punkt fiel ich immer wieder nach unten. Nach einigen Abstürzen sah ich die eigentliche Lösung der Situation dann zufällig aus dem Augenwinkel: Eine Ziegelsteinwand, die ich einfärben musste, um an ihr hinaufzuschwimmen. An anderer Stelle musste ich den kleinen Salmini über einen Abgrund werfen, so dass er eine Sepiadukt-Leitung aktivieren konnte, die ich letztlich entlangschwamm. Viele weitere Levelelemente wie mit Tinte ausgelöste Fontänen, ausrollbare Brücken oder Ventilatoren sorgten bereits in meinen ersten Minuten mit dem Story-Modus von Splatoon 3 für viel Spaß.Im kompetitiven Multiplayer-Bereich konnte ich den typischen Splatoon-Modus ausprobieren, die Revierkämpfe. In denen lautet das Ziel nicht, möglichst viele Frags zu erzielen – auch wenn sie euch natürlich weiterhelfen. Stattdessen gilt es, die Arena in der vorgegebenen Zeit so großflächig wie es nur geht in eurer Teamfarbe zu streichen. Die Mannschaft, die am Ende der Partie die höhere Prozentzahl an Oberflächen für sich beansprucht hat, gewinnt.In meinen drei Runden fühlte sich das Alles auch sehr gewohnt an, Nintendo hat im Revierkampf wahrlich keine Experimente gewagt. Selbst die zwei neuen Waffen, die ich spielen konnte, fügten sich sehr gut und fast schon unauffällig ein. Das Splatana ist eine Art Schwert, mit dem ihr auch auf kurze Distanz noch einen Strahl Tinte verschießt. Der Tri-Striker-Bogen hingegen verschießt vertikal oder horizontal drei Projektile, die im aufgeladenen Zustand sogar explodieren. Ideal als kleine Falle für nichtsahnende Gegner!Neben den zwei neuen Waffen habe ich außerdem zwei der vier frischen Maps ausprobieren können: die Sengkluft als auch die Streifenaal-Straße. Blöderweise habe ich zu wenig Zeit auf den Karten verbracht, als dass ich wirklich etwas Grundiertes sagen könnte. Aber meinem Ersteindruck nach sind beide sinnvoll aufgebaut und bieten auch genügend Ecken, in denen ihr euch verstecken könnt, um eure Gegner im richtigen Moment zu überraschen. Insgesamt soll Splatoon 3 bei Release zwölf Karten haben, das Angebot wird aber mit der Zeit erweitert werden. Bleibt nur zu hoffen, dass die Map-Rotation im Vergleich zu Splatoon 2 auch besser wird und man nicht immer auf den selben zwei Arealen in die Schlacht zieht.Der dritte Modus, den ich in Frankfurt anspielen konnte, war Salmon Run. Der ist bereits aus Splatoon 2 bekannt, hier stellt ihr euch Wellen von Gegnern und müsst dabei goldene Fischeier sammeln, die Bosse droppen. Losgezogen sind wir in einem Viererteam, jeweils auf einer OLED-Switch, was mir gleich noch etwas Weiteres aufgezeigt hat: Die knalligen Tintenfarben von Splatoon 3 sehen auf dem Display im Handheld-Modus wirklich super aus!Salmon Run selbst hat sich wenig verändert, was aber nichts Negatives ist. Es macht noch immer immens Spaß, Taktiken auszuprobieren und herauszufinden, wie welcher Boss zu besiegen ist. Denn sie brauchen eigene Taktiken, beispielsweise könnt ihr einen nur erledigen, indem ihr den Steuermann hinten erledigt, damit nach und nach alle Elemente des Raupen-ähnlichen Wesens platzen. Neu ist außerdem, dass ihr die Eier nun werfen dürft, was durchaus von Vorteil sein kann – aber auch Tinte kostet, also müsst ihr abwägen. Und wie ich bereits erfahren durfte, ist Salmon Run auf höheren Schwierigkeitsgraden kein Zuckerschlecken und wird euch einiges abverlangen.Wenn ihr nun selbst Lust bekommen habt, Splatoon 3 anzuspielen, dann habt ihr am kommenden Wochenende die Chance dazu. Am Samstag, dem 27. August 2022, findet die World Premiere des neuen 3-Team-Splatfests statt. Von 10:00 bis 22:00 Uhr könnt ihr euch entweder Team Schere, Team Stein oder Team Papier anschließen und im Vierer-Revierkampf Punkte für euer Team sammeln. Nach etwa der Hälfte des Events dreht sich das Geschehen und das in Führung liegende Team muss sich gegen die anderen beiden verteidigen. Der Preload ist ab dem 25. August 2022 möglich.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)