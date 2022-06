Spellforce Conquest of EO Preview

Teaser Ein Spiel, das "Spellforce" heißt, aber keine Echtzeit-Elemente hat. Ein Untertitel namens "Conquest of EO", obwohl es kein Reich zu erobern gibt. Wieso sich Jörg Langer dennoch auf den Mix aus Heroes und Master of Magic freut.

kam ursprünglich mal von Phenomic und verband auf ziemlich einzigartige Weise (gut, mir fällt ein russischer Mitbewerber ein) RTS und RPG. Auch die Nachfolger hielten sich an das Konzept, fielen aber insbesondere beidurch ein wahres Bugfest (Note im damaligen GamersGlobal-Test von Mick Schnelle 5.0 , Userwertung mittlerweile: 7.3) auf, das sich aber wohl im Laufe der Addonsundweitgehend auflöste – siehe dazu auch den User-Artikel Zweite Chance für Spellforce 3 von Sokar.

Spellforce – Conquest of EO spielt 100 Jahre nach Teil 3 und damit vor den Teilen 1 und 2. Jene "Zukunft" ist quasi das, was beim neuen Spiel entsteht, beziehungsweise was wir verhindern sollen. Nämlich, dass der nicht allzu sehr am Fortbestand der Welt interessierte Magierzirkel, dessen Entstehen wir in Spellforce 3 wohl mitbekommen (ich habe das Ding nie gespielt), eben dies tut, also die Welt zerstören.

Die prächtige Weltkarte ist "handgemacht" statt prozedural, allerdings werden die Abenteuer bei Spielstart neu verteilt. Juhu und Wehklagen: Der neue Serienteil gibt den bisherigen Genremix auf und ist komplett rundenbasiert gehalten, in einer Mischung aus Heroes of Might & Magic und Master of Magic. So viel Magic und "Spell", da wird es doch nicht etwa um einen Magier und seinen Turm gehen. Doch genau, ihr seid so schlau!

Vorführung vom Obermagier

Ich konnte das soeben offiziell angekündigte Spellforce ­– Conquest of EO noch nicht selbst spielen, wohl aber in einem Online-Vorführ-Event mit Jan Wagner, Chef und oberster Kreativer von Owned by Gravity ( Fantasy General 2, Note im GG-Test: 9.0 ) erleben. Also dem Obermagier, sozusagen. Das Gesehene erinnert auch stark an jenes Rundentaktikspiel, nur dass die Weltkarte nun ebenfalls aus Hexfeldern besteht und viel größer ist als eine FG2-Map, während die Kampf-Maps viel kleiner sind als eine FG2-Map und aktuell nur maximal fünf Einheiten pro Seite erlaubt. Dafür gibt es Gründe, wie Jan beteuert: "Wir wollen, dass eine Schlacht in zehn bis 15 Minuten vorbei ist, denn du wirst ja etliche spielen." Außerdem habe jede der zig Einheiten etliche Fähigkeiten, die es gekonnt zu nutzen gälte – Qualität vor Quantität.

Also, wir spielen einen Magier, der gegen andere Zauberhansel, eben die vom Zirkel, agiert. Am Anfang einer Partie entscheiden wir uns für zwei von sechs Zauberschulen, die wir beherrschen (später dürfen wir wohl weitere erlernen): Mentalist, Earth Master, Guardian, Death, Nature und Arcanist. Das kombinieren wir mit einer von drei Professionen: Der Rundenschmied stellt ... richtig geraten her, mit denen er Kämpfer aufwertet – wobei ich keine Ahnung habe, was so eine "Copper Rune of the Herbalist" so macht und ob ich die auch bräuchte für meinen morgendlichen Arbeitsweg. Der Alchemit braut Tränke und fertigt Bomben, also Dinge, die wir im Kampf aktiv einsetzen. Und der Nekromant beschwört, ebenfalls richtig geraten, und setzt sie als Armeen ein.



Im Zauberbuch sind auch die Helden aufgeführt, die quasi "erforscht" werden. Konkreter: Teile ihrer Hintergrundgeschichte – und damit wohl Fähigkeiten – legen wir offen, indem wir die Helden Dinge erreichen lassen, etwa x gewonnene Kämpfe.

Kontrollradius statt echte Ausbreitung

Dann geht das Spiel los, wir sitzen in unserem Zauberturm, der einen kleinen Radius des umliegenden Gebiets kontrolliert. Dort können wir Ressourcen einsammeln oder Minen und andere regelmäßige Rohstoff-Produktionsorte kontrollieren. Wir selbst tauchen nicht im Spiel auf, sondern sind der übliche Feldherr, äh, Turmherr im Hintergrund. Im Laufe der Partie wird der Radius um unseren Turm größer, aber irgendwann ist alles abgegrast. Dann wird man wohl weiterziehen zu einem neuen, selbstgewählten Punkt auf der Karte, wo es dann von vorne los geht mit dem Turm und seinem Radius. Selbiger Turm lässt sich übrigens mit allerlei Räumen ausstaffieren, die uns weitere Forschung ermöglichen oder die Verteidigung erhöhen. Wie alldieweil bei Master of Magic bestimmen wir auch, wie viel unserer, nun ja, arkanen Macht ("Might") in die Forschung, in unsere Fähigkeiten ("Mastery") oder in Manapunkte umgewandet wird. Ein fesches Zauberbuch gibt's obendrein, das wir im Laufe des Spiels mit den erforschten oder, schätze ich, sonstwie erhaltenen Sprüche füllen.



Neben "normalen" Trupps gibt es fantastische, monstermäßige, untote oder herbeigezauberte. Aber nur fünf pro Armee! Auf der Karte sind diverse Aufträge ("Abenteuer") verteilt, die mal in Textform daherkommen, mal in eine Schlacht münden oder in eine Quest. Mehr als 500 solcher Abenteuer sind laut Jan Wagner schon fertig. Städte verkaufen Items oder Einheiten oder Ausbauten-Blueprints oder geben uns ebenfalls Abenteuer zum Erfüllen.

Auf in die Schlacht

Aber wer führt denn unsere Trupps, wenn der Protagonist selbst ein Turm-Stubenhocker ist? Die Helden, die wir anwerben und freischalten, und die bislang nicht in den Kämpfen zu sehen sind, was aber noch kommen könnte. Ich habe einen Kampf gesehen, der mich sehr an Fantasy General 2 erinnert hat, auch wenn ich mir mehr als die erwähnten fünf Einheiten wünschen würde. Aber Jan bleibt hart: "Wir Wollen keine Massenschlachten, uns ist wichtiger, taktische Probleme zu lösen, etwa verbarrikadierte Bogenschützen auszuschalten, oder über eine Brücke zu kommen, die verteidigt wird."

Jede Kampfeinheit hat pro Runde drei Aktionen oder weniger, wenn sie sich vorher bewegt. Manche Skills verbrauchen auch gleich zwei oder drei Aktionen. Es gibt wohl auch Stadtkarten mit Palisaden, die man angreifen oder verteidigen muss – aber keine Belagerungen in dem Sinne, dass man die Stadt auf der Weltkarte umzingelt und auszuhungern versucht. Man selbst kann in die Kämpfe nicht hineinzaubern (wie das bei Master of Magic geht), aber vor dem Kampf Unterstützungsmagie wirken.



