Sniper - Ghost Warrior - Contracts 2 Preview+

Teaser Seit etwas über zehn Jahre existiert die Reihe bereits, einen richtigen Hit gab es bisher nicht. Das erste Contracts konnte 2019 ebenfalls nicht überzeugen, der Nachfolger zeigt aber Potenzial.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalBisher konnte die-Reihe von City Interactive sich nicht aus dem Mittelmaß befreien. So setzte Sniper - Ghost Warrior 3 (im Test, Note: 5.5) auf eine Open World, die aber belanglos und aufgesetzt wirkte. Sniper - Ghost Warrior - Contracts (im Test, Note: 5.5) hingegen strich dieses Feature wieder, krankte aber an mangelhafter technischer Umsetzung, einer mit „doof“ noch zahm beschriebenen KI und kaum Anreizen abseits der Hauptstory. Am 4. Juni 2021 wird mitnun ein Nachfolger erscheinen, bei dem sich die Entwickler laut eigenen Aussagen das Feedback der Spieler zu Herz genommen haben. Ich konnte vorab eine Stunde lang spielen und mir selbst ein Bild davon machen, was CI Games alles geändert hat – oder eben nicht.Im Gespräch mit Lead Creative Producerund Executive Producerversicherten mir die beiden, man habe die KI einem Intelligenztraining unterzogen. Außerdem wolle man durch die Herausforderungen mehr Widerspielwert schaffen und die so genannten Longshot-Levels seien als besonders spannende Missionen auf sehr hohe Distanz konzipiert. Die Ambitionen seitens der Entwickler sind also hoch und man wolle den Spielern ein launiges Sniper-Spiel bieten. Bei meinem Ausflug in die fiktive Zindah-Provinz habe ich zwar einige Ansätze davon bemerkt, allerdings hakt es besonders in einem Punkt noch. Welcher das ist und warum ich Contracts 2 trotzdem optimistisch entgegen blicke führe ich in dieser Preview aus.