Teaser Einmal mehr macht ihr als Karl Fairburne den Nazis das Leben schwer. Wir konnten eine Mission in Frankreich bestreiten und haben spannende Momente erlebt, die wenig an der bewährten Formel ändern.

Karl hat einige wenige neue Tricks im Gepäck. Beispielsweise kann er nun deutlich besser klettern.

Hinter feindlichen Linien

Die Möglichkeiten zur Waffenanpassung an der Werkbank sind so umfangreich wie nie zuvor.

Erweiterte Waffenanpassung und Klettern

Genau im Moment, in dem ich den Abzug gedrückt habe, stürzte sich ein todesmutiger deutscher Soldat vor die Flinte. Upsi.

Gewohnt spannende Momente

Meinung: Dennis Hilla Wenn ihr die Sniper-Elite-Reihe von Rebellion kennt, dann wird euch auch der fünfte Teil nicht unvorbereitet treffen. Die frischen Elemente fallen nicht übermäßig stark ins Gewicht, aber Klettern und Werkbänke bringen genau die richtige Dosis an Neuerungen ins Spiel, um eine frische Brise zu bieten. Und der altbekannte Loop aus Beobachten, Anschleichen und Eliminieren sorgt noch immer für Spannung, zumal die Entwickler nun auch nicht-tödliche Aktionen forcieren wollen.



Doch bei all den positiven Erfahrungen bin ich immer noch etwas skeptisch. Denn die Gegner-KI ist noch immer nicht wirklich super. Viel zu leicht lassen sie sich ablenken, stehen neben explosiven Objekten oder halten an den denkbar dümmsten Stellen inne, wenn ein Scharfschütze in der Nähe ist. Das ist schade, denn das Level-Design war in meiner einen Mission wieder einmal allererste Güte. So viele Lösungswege bieten Spiele nur selten. Man merkt dem allgemeinen Stil an, dass das Team zahlreiche ehemalige Kriegsschauplätze besucht hat. Da verzeihe ich auch die meinem Ersteindruck nach banale Story.



Und so freue ich mich auf den 26. Mai, wenn ich Frankreich bereisen und den Nazis Angst und Schrecken lehren kann. Eine Revolution erwarte ich aber nicht. Die muss es aber auch gar nicht geben, denn Sniper Elite 5 hebt sich durch die ruhige Art abermals von den Schießbuden-Kollegen wie Call of Duty und Battlefield ab.

Sniper Elite 5

Vorläufiges Pro & Contra Gewohnt spannendes Snipern

Waffenanpassung war längst überfällig

Klettern nicht zu invasiv, aber nützlich

Detaillierter Preview-Schauplatz

Viele optionale Nebenaufgaben

Geheimdokumente öffnen neue Wege Gegner-KI noch immer ausbaufähig

Im Kern wenig Neues

Story wohl eher dümmlich Aktuelle Einschätzung Rebellion wagt mit dem neuesten Eintrag der Sniper-Elite-Reihe keine großen Experimente, sondern verlässt sich auf altbekannte Tugenden. Das ist nichts schlechtes, da das Fundament der Scharfschützen-Action grundsolide ist, langsam dürften sich die Anflüge von Karl aber etwas weiterentwickeln. Fans kriegen aber sicherlich wieder genau das, was sie wollen. Gut Aktueller Stand Aktuelle Preview-Version

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie-Reihe von Rebellion kann mittlerweile auf eine durchaus beachtliche Geschichte zurückblicken. Bereits seit 2005 macht ihr als amerikanischer Scharfschütze und Geheimagent Karl Fairburne Jagd auf Nazis, zumeist hinter feindlichen Linien. So wurdet ihr bereits nach Deutschland, Afrika und Italien geschickt. Doch abgesehen von den realistischne Missionsorten haben die Entwickler durch Spin-Offs auch dafür gesorgt, dass ihr außergewöhnlichere Orte bereist. Konkret meine ich hiermit die Zombie Army-Ableger, die euch haufenweise Untote über den Haufen schießen lassen. Mit Sniper Elite VR (im Test, Note: 7.0) hat die Reihe außerdem auch ihren ersten Ausflug in die virtuelle Realität hinter sich.Mitsteht nun der nächste Eintrag in der Hauptserie in den Startlöchern und dieses Mal geht die Reise nach Frankreich. Wieder als Karl, wieder mit einem beachtlichen Arsenal im Gepäck. Auf den ersten Blick wirkt Teil 5 abermals wie ein typischer Ableger der Reihe. Die Levels sind äußerst weitläufig und natürlich liegt der Fokus wieder auf möglichst spektakulären Schüßen über hohe Distanzen, nicht selten begleitet von einer spektakulären Killcam. So weit, so vertraut also.Im Rahmen eines digitalen Anspieltermins hatte ich die Chance, eine Mission von Sniper Elite 5 vor dem Release zu spielen. Etwa zwei Stunden war ich in der Nähe der französischen Nordküste unterwegs und habe dabei nicht nur Erwartbares erlebt. Was Rebellion für neue Elemente eingepflegt hat und wie sich die auf das gewohnte Spielprinzip auswirken, das erfahrt ihr im nachfolgenden Text und im oben eingebundenen Video.Wie bereits erwähnt, verschlägt es euch in Sniper Elite 5 nach Frankreich. Genauer gesagt müsst ihr in der Haut von Karl Fairburne unseren westlichen Nachbarn im Jahr 1944 besuchen, laut den Entwicklern etwa zur Zeit des D-Day. Natürlich tut sich der Protagonist mit der französischen Résistance zusammen, um der braunen Besatzungsmacht Einhalt zu gebieten. Im Rahmen meiner Anspielsitzung bin ich zu einem Chateau geschickt worden, dass die Nazis als eigenes Hauptquartier eingerichtet haben. Das Ziel meines Ausflugs war, mehr über Operation Kraken in Erfahrung zu bringen. Dabei handelt es sich um ein mysteriöses Projekt der deutschen Truppen, die einen Angriff auf die USA planen.Auch wenn die Story an sich sehr dünn zu sein scheint, will ich das Sniper Elite 5 gar nicht so stark ankreiden. Denn Rebellion hat im Zuge der Entwicklung einige Besuche in Frankreich gewagt, um die Umgebung so detailgetreu wie möglich umzusetzen. Aufgesucht haben sie zahlreiche ehemalige Kriegsschauplätze und das hat sich deutlich in der detaillierten Umgebung des Chateaus widergespiegelt. Als jemand, der schon des Öfteren in Frankreich war, wirkte der von mir gespielte Level wirklich glaubhauft und sah auch einfach gut aus.Nicht wirklich neu ist die Möglichkeit, eure Waffen umfangreich anzupassen, um Hand in Hand mit eurem Spielstil zu gehen. Aber Rebellion gibt euch nun deutlich mehr Freiheiten, wenn ihr die Werkbänke aufsucht oder euer Loadout vor dem Start eurer Mission vorzubereiten. Ihr bringt neue Visiere, Griffe, Gehäuse, Magazine und vieles mehr an, außerdem nehmt ihr auf Wunsch andersartige Munition mit. Selber ausprobieren konnte ich allerdings nur wenige der Möglichkeiten, da in meinem Preview-Build keine Optionen freigespielt waren und ich in dem Level nur bedingt viel gefunden habe. Aber das Potenzial war durchaus erkennbar, auch wenn die Anpassungsmöglichkeiten natürlich nichts neues sind. Inund anderen Genre-Vertretern dürft ihr schon länger und intensiver an eurem Arsenal herumschrauben. Für Sniper Elite wurde es aber definitiv Zeit, also nehme ich diese Möglichkeiten natürlich gerne wahr.Weil ihr als erfolgreicher Heckenschütze immer den idealen Schusswinkel braucht und das Überraschungsmoment nutzen müsst, kann sich Karl nun deutlich effektiver fortbewegen und klettern. Beispielsweise nutzt ihr Ranken, um durch Fenster zu klettern und die Nazis zu überraschen – oder ihr rennt ihnen direkt vor die Flinte. Das ist mir mehr als einmal passiert, denn wie schon bei den Vorgängern ist ruhiges in bedachtes Vorgehen immens wichtig. Zwar könnt ihr jederzeit den Holzhammer auspacken, aber damit unterschreibt ihr meistens direkt euer Todesurteil. Denn wirklich viel hält Karl nicht aus. Aber wenn es schon mal in die direkte Konfrontation geht, dann hilft zumindest die neue Möglichkeit, über Kimme und Korn zu zielen.Was auch Sniper Elite 5 wieder so spannend macht, sind die zahlreichen Momente, in denen ein einzelner Schuss über Erfolg und Niederlage entscheiden kann. Wenn eure Kugel ihr Ziel nicht findet, dann wird es schwer, sich gegen die feindliche Übermacht zu behaupten. Andersherum ist es aber umso befriedigender, wenn ihr mit einer Killcam gelohnt werdet, die euch genau verfolgen lässt, wie das Projektil in den Feind einschlägt. Diese Röntgen-Aufnahmen sind aber natürlich abermals nichts für zarte Gemüter.Allerdings entstehen just aus vermeintlich schlechten Momenten oft auch witzige Situationen. So wollte ich einen Truck durch einen Schuss auf explosive Fässer in die Luft jagen, zur Ablenkung. Allerdings lief mir ein Soldat in die Schussbahn, den meine Kugel durchbohrte, bevor sie ihr Ziel fand – albern, aber doch herrlich. Allerdings musste ich abermals feststellen, dass Rebellion die Gegner-KI immer noch nicht so super umgesetzt hat. Da kann ich nur hoffen, dass sich bis zum Release noch etwas tut. Sniper Elite 5 erscheint am 26. Mai 2022 im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 sowie auf PC via Epic Games Store, Steam und Windows Store.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)