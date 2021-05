Scarlet Nexus Preview+

Teaser In Scarlet Nexus knüpft ihr Bande mit euren Kameraden in einer Spezialeinheit und verdrescht groteske Monster mit Superkräften. Wir konnten beides ausführlich antesten.

Mitbringt Bandai Namco am 25. Juni 2021 ein actionlastiges JRPG auf den Markt, das zum einen mit seiner Ästhetik punkten will. Das gilt weniger für den ansehnlichen, aber nicht sehr außergewöhnliche Anime-Stil der Hauptfiguren. Schon eher für die Spielwelt, die Megametropole Suoh mit Hochglanz-Hologramm-Dschungel auf der einen Seite und bedrückenden Betonwüsten mit hemdsärmeligen dichten Netzen aus Stromkabeln überall auf der anderen Seite. Aber ganz besonders ragen natürlich eure Widersacher im Spiel heraus: die Other. Diese Wesen kommen aus einem mysteriösen Nebel und sehen aus, als hätte ein verrückter Bastler Pflanzen, Tierteile und Metall zusammengeschraubt.Die Other haben die unangenehme Eigenschaft, Hirne zu fressen. Daher gibt es die Spezialeinheit Other Suppression Force, die mit Superkräften die Angriffe der Monster zurückschlägt. Die Sache mit dem Hirn gehört zum übergeordneten Thema des "Brainpunk"-Settings, denn in der Welt von Scarlet Nexus sind alle Menschen mit Hirn-Interfaces verbunden. So sollte man also nicht seinen Gedankenblocker vergessen, sonst hören am Ende noch andere, was einem durch den Schädel geht. Oder um die psychische Gesundheit eines Nutzers zu schützen, wird der Anblick eines Other-Opfers kurzerhand präventiv mit einem Schwarzer-Balken-Hologramm unkenntlich gemacht.Ich konnte im Rahmen eines Preview-Events ausführlich den Auftakt des JRPGs anspielen und Others mit Telekinese verdreschen.