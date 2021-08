Teaser Im Reboot der abgedrehten Open-World-Reihe gründet ihr die Gang und erschafft ein kriminelles Imperium. Der Ton ist bodenständiger als in Teil 3 und 4, wie ist es also um den Humor der Serie bestellt?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Reboot setzt auf eine frische Kulisse.

Der Amerikanische Südwesten dreht frei

Neues Schieß- und Fahrgefühl

Das Team möchte in Sachen Ballern und Fortbewegung das Gameplay verbessern und durch Charakterprogression motivieren.

Verändert die Stadt

Ihr werdet mit drei rivalisierenden Fraktionen um die Vorherrschaft in Santo Ileso kämpfen. Die Los Panteros sind die etablierte örtliche Gang. Die Kriminellen setzen vor allem auf Muskelkraft und wollen euch in Nahkampf und mit schweren Kalibern zusetzen. Das Sicherheitskonglomerat Marshall Defense Industries verlässt sich dagegen auf High-Tech-Ausrüstung, um Feinde präzise aufs Korn zu nehmen oder festzusetzen. Die dritte und letzte Gruppierung bilden die nach Aufmerksamkeit heischenden Idols. Die anarchistische Truppe hängt tagsüber im Villenviertel rum, um nachts die Stadt mit chaotischen Partys aufzumischen.



Ihr kämpft mit diesen drei Gegenkräften um die Vorherrschaft ins Santo Ileso. Die Eroberung eures Territoriums erfolgt dabei nicht nur pro forma: Mit dem Ausbau eures Einflusses erhaltet ihr die Möglichkeit, auf leeren Grundstücken Gebäude zu errichten. Ihr habt dadurch in der Hand, ob ihr für eure kriminellen Geschäfte lieber eine Fast-Food-Kette als Front für Drogenschmuggel baut, einen Auto-Diebstahl-Ring mit Werkstätten unter eurer Fahne aufzieht oder Waffendeals mit euren Schießprügel-Shops einfädelt. Eure Investitionen sollen so das Stadtbild von Santo Ileso verändern und euch zudem in der Sandbox neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnen.

Anzeige

Ihr kämpft mit anderen Fraktionen um Territorium in Santo Ileso und drückt der Stadt durch Bauprojekte euren Stempel auf.

Bereits viermal ließ Entwickler Volition euch zum Chef der Third Street Saints werden. Mit jedem Serienteil wurde das anfänglich ernst genommene Unterfangen, die eigene Gang zum Erfolg zu führen, kontinuierlich bizarrer. In Teil 2 konntet ihr Häuser mit Fäkalien besprühen, inhabt ihr Feinden mit Dubstep-Kanone und Sexspielzeug Saures gegeben und in Saints Row 4 (im Test, Note: 8.0) wurdet ihr mal eben US-Präsident und habt mit Superkräften in der Matrix Alien-Invasoren vermöbelt. Danach versuchte sich Volition mit Agents of Mayhem (im Test, Note: 7.0) an einer Parodie auf Samstagmorgen-Cartoonhelden mit Superagenten in Seoul – mit eher mäßigem Ergebnis. Nun sind die Saints wieder da, allerdings setzt das Studio alles zurück auf Anfang.Bekannte Figuren wie Johnny Gat werden eingemottet und stattdessen tut ihr euch als krimineller Grünschnabel mit einem neuen Cast an Figuren zusammen, um die Saints zu gründen und den neuen Schauplatz Santo Ileso unter eure Kontrolle zu bringen. Der im Rahmen der Gamescom präsentierte Ankündigungstrailer war dabei immer noch überdreht und die Charaktere überzeichnet – ein darin auftauchender muskolöser Genosse aus einer feindlichen Gang hatte ein breiteres Kreuz als Jesus! Dennoch wurde deutlich, dass die Entwickler mit dem schlichtgenannten Reboot nicht weiter ins Absurde eskalieren, sondern bei Szenario und Story in bodenständigere Gefilde zurückkehren.Publisher Deep Silver hat uns zum Online-Event mit Volition geladen, bei dem wir erstes Alpha-Gameplay zu Gesicht bekamen. Außerdem standen sechs Köpfe hinter dem Projekt Rede und Antwort: Lead Narrative Designer im Bereich Missionen, Chief Creative Officer, Design Director, Executive Producer, Art Directorund Associate Art Director. Im Folgenden erfahrt ihr alles, was ihr zum neuen Kapitel von Saints Row wissen müsst.Versetzten euch die Vorgänger in die an New York erinnernden Städte Stillwater und Steelport, hat sich Volition beim neuen Saints Row für den bisher selten in Spielen bereisten Südwesten der USA mit seiner zerklüfteten Wüstenlandschaft und seinen vielgestaltigen Städten als Spielplatz entschieden. Die Stadt Santo Ileso nennen die Entwickler die bisher größte und in Sachen Terrain abwechslungsreichste Sandbox der Saints-Row-Historie. Dabei hat der neueste Serienteil auch ein Engine-Update erhalten.Santo Ileso wird in neun Distrikte aufgeteilt sein, die sich unterschiedlich anfühlen sollen in Sachen Thema und Aktivität auf den Straßen. So vermischt sich im Viertel El Dorado der Schmutz der Straße mit farbenprächtigen Nachtleben-Lokalen. Das Stadtbild im Bezirk Monte Vista wird dagegen von Villen und Pools in eingezäunten Nachbarschaften dominiert. In Finanzdistrikt mit seinen Hochhäusern wird das Leveldesign dagegen vertikaler, was euch viele gute Absprungpunkte für euren Wingsuit bieten soll.Spielerisch soll sich Saints Row vertraut, aber verfeinert anfühlen. Ihr werdet immer noch viel Zeit mit dem Finger am Abzug oder dem Fuß auf dem Gaspedal verbringen. Die Entwickler betonen, dass sowohl das Fahrmodell als auch das Shooter-Gameplay sich nun befriedigender anfühlen soll. Das etablierte "Cruise Control"-Feature von Saints Row, mit dem euer Auto automatisch mit konstantem Tempo geradeaus weiter fährt, wurde dabei für das Studio zum Streitpunkt. Die eine Hälfte des Teams mochte das System, die andere fand es grässlich. Letztlich warf Volition Cruise Control über Bord und will nun mit der überarbeiteten Steuerung auf andere Weise ein besseres Spielgefühl beim Ballern hinterm Steuer erreicht haben.Neben den Autos wird der erwähnte Fluganzug zu euren Standard-Fortbewegungsmitteln gehören. Das Ziel des Teams war es dabei, die Action unkompliziert und zugänglich zu halten. Gleichzeitig verspricht ein Fähigkeiten-System zur Entwicklung eines Charakters ein größeres Maß an Tiefe beim Gameplay. Die Fähigkeiten sollen dabei auch Möglichkeiten bieten, um Kampf, Flug und Fahren zu verbinden. So werden manche Wingsuit-Skills eure Angriffsmöglichkeiten erweitern.