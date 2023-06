Pikmin 4 Preview+

Teaser Putzig waren die Pikmin schon immer, boten aber gleichzeitig ernstzunehmende RTS-Kost. Mit dem neuen Teil ändert sich daran nichts, wohl aber an der allgemeinen Konzeption, die die Kernschwächen abstellt und ein paar tolle Neuerungen mitbringt.

Vieles ist neu an Pikmin 4, unter anderem Begleiterhund Otschin, den man reiten kann und an dessen Fell sich die niedlichen Pikmin festklammern.

Rettungsmission mit Hund

In den Einsatzgebieten erwartet euch neben der Oberwelt auch eine Reihe von Dungeons. Teils sind das "nur" unterirdische Einsatzgebiete auf mehreren Etagen. Es gibt aber auch verschiedene Challenges, bei denen ihr euch etwa im Splitscreen mit einem KI-Gegner messt.

Große Oberwelt ohne Saftpresser

Wenn Pikmin 4 einen Nachteil zum Vorgänger hat, dann sind es die Bosskämpfe. Waren die in Pikmin 3 noch sehr zentral und oft spektakulär, sind sie gemessen an den ersten beiden Einsatzgebieten eher "spezielle Dreingabe".

Vielfältige Challenge-Dungeons

Meinung: Benjamin Braun Pikmin 3 mag kein WiiU-Überflieger gewesen sein, aber ein richtig schönes Spiel, das bis heute zu meinen Lieblingen auf der vorherigen Nintendo-Konsole zählt. Pikmin 4 gefällt mir noch einmal deutlich besser!



Nicht nur, weil die Japaner in zwei meiner zentralen Kritikpunkte für Abhilfe sorgt. Mit dem Hund, den größeren Einsatzgebieten oder den offenbar ziemlich vielfältigen Dungeon-Herausforderungen bekomme ich hier deutlich mehr Vielfalt – und glaubt mir, es gibt noch einige weitere Neuerungen, auf die ich jetzt noch nicht näher eingehen mag oder zu denen aktuell noch nichts gesagt werden darf. Für mich wird es ein Hit, und ich bin mir sicher, die meisten, die den Vorgänger mochten, würden das nach dem von mir gespielten Teil sofort unterschreiben. Pikmin 3 mag kein WiiU-Überflieger gewesen sein, aber ein richtig schönes Spiel, das bis heute zu meinen Lieblingen auf der vorherigen Nintendo-Konsole zählt. Pikmin 4 gefällt mir noch einmal deutlich besser!Nicht nur, weil die Japaner in zwei meiner zentralen Kritikpunkte für Abhilfe sorgt. Mit dem Hund, den größeren Einsatzgebieten oder den offenbar ziemlich vielfältigen Dungeon-Herausforderungen bekomme ich hier deutlich mehr Vielfalt – und glaubt mir, es gibt noch einige weitere Neuerungen, auf die ich jetzt noch nicht näher eingehen mag oder zu denen aktuell noch nichts gesagt werden darf. Für mich wird es ein Hit, und ich bin mir sicher, die meisten, die den Vorgänger mochten, würden das nach dem von mir gespielten Teil sofort unterschreiben.

Pikmin 4

Vorläufiges Pro & Contra Rettungshund und Dungeons bereichern das bewährte Spielprinzip enorm

Wunderschöne Grafik, endlich mit frei drehbarer Kamera

Wie gehabt schöne Mischung aus Puzzle-Spiel und Echtzeitstrategie

Vielfältige Dungeons, die abwechslungsreich Rätsel, Kämpfe und sonstige Herausforderungen bieten

Deutlich größere, facettenreichere Einsatzgebiete mit etlichen optionalen Zielen Verringerter Druck (Lebensmittelnachschub!) wirkt teils zu "nachsichtig"

Bosskämpfe bislang selten und unspektakulär Aktuelle Einschätzung Pikmin 4 bereichert mit Hundebegleiter, Dungeons und den vielfältigeren sowie größeren Einsatzgebieten sinnvoll die Kernformel des Vorgängers. Es entfernt die wesentlichen Schwächen. Wenn ihr Pikmin 3 schon mochtet, werdet ihr Pikmin 4 lieben – sofern sich nicht noch unvorhersehbare Langzeitschwächen zeigen sollten. Mit letzteren zu rechnen ist indes nicht. Sehr Gut Aktueller Stand Vollversion

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs ist beinahe zehn Jahre her, seitdem ich Pikmin 3 (im Test: Note 8.5 ) auf WiiU getestet habe. Ein Überflieger mag das Echtzeit-Strategiespiel mit Hang zu Puzzle-Elementen damals vielleicht nicht gewesen sein, aber ein richtig gutes RTS der anderen Art, hübsch, familienfreundlich und mit den namensgebenden Pflanzenwesen extrem liebenswert.Rund zehn Jahre später kommt endlich der Nachfolger für Switch, der ursprünglich noch für die Vorgänger-Konsole geplant war. Beibleibt so viel ähnlich bis sogar identisch, dass ich mich gleich wie zuhause fühle. Gleichzeitig kommt aber auch so viel Neues hinzu, dass sich alles angenehm frisch anfühlt: größere Einsatzgebiete, mehr Freiheiten, Herausforderungs-Dungeons und nicht zuletzt ein tierischer Begleiter, der beinahe genauso süß ist wie die Pikmin, aber nicht nur nützlich ist, sondern auch die allgemein gestiegene spielerische Vielfalt besonders bereichert.In Pikmin 4 begebt ihr euch zwar wieder mal auf eine Rettungsmission, die auch etwas mit Captain Olimar zu tun hat. Diesmal allerdings wird die Hauptfigur des Vorgängers selbst vermisst, nachdem er mit seinem Rettungsschiff abgestürtzt ist. Ihr übernehmt den Part eines selbsterstellten (geschlechtslosen) Helden, der alle grundlegenden Skills besitzt, die schon den Captain auszeichneten. Ihr befehligt also verschiedene Arten der namensgebenden Pikmin, schickt sie in Kämpfe, lasst sie Fundobjekte aus dem Erdreich ausbuddeln und etliche weitere Aufgaben erfüllen. Die Trillerpfeife ist natürlich immer mit dabei, um die kleinen Pflanzenwesen wieder an eure Seite zu rufen oder vor dem Angriff eines Gegners zu retten. Auch die Pikmin-Arten sind, gemessen am bislang gespielten Abschnitt, über die ersten beiden Einsatzgebiete hinaus darf ich noch nichts berichten, weitgehend identisch. Gelbe Elektro-Pikmin, rote Feuer-Pikmin, ich konnte aber auch dunkelblaue Wasser- und hellblaue Eis-Pikmin nutzen.Pikmin 4 bietet allerdings eine Reihe von Neuerungen. Da wäre etwa Otschin, der zwar eher wie ein zweibeiniger Hamster aussieht, offiziell aber ein Rettungshund ist. Der Kleffer ist euer Sidekick, der wie die Pikmin Kram zu eurer Zwiebel beziehungsweise zur Landekaspel befördert, also eurer Befehlbasis während der Einsätze. Er beherrscht auch eine Rammattacke, die im Kampf nützlich ist. Schon früh im Spiel ist er ausgewachsen, und ihr dürft auf dem Vieh reiten – die Pikmin klammern sich dann an sein Fell und stimmen nach einer kurzen Reitzeit sogar eine unverständliches, aber zuckersüßes Liedchen an. Kleine Hindernisse könnt ihr mit Otschin dann auch inklusive der an euch hängenden Pikmin überspringen, was beim Erschließen der nun deutlich größeren und weitläufigeren Einsatzgebiete ebenfalls eine Rolle spielt.Während viele bekannte Elemente zurückkehren, also etwa, dass ihr bei der Erschließung der Einsatzgebiete Lehm-, Elektro-Tore und so weiter mit den dafür geeigneten Pikmin einreißen müsst oder Kartons verschiebt, die dann als Rampe auf einen Hügel dienen, sind die Levels dennoch anders. Zum einen sind sie deutlich größer und ich darf die Kamera endlich frei drehen, statt mit der zwar dynamischen, aber vorgegebenen Iso-Perspektive Vorlieb nehmen zu müssen. Völlig linear war die Reihenfolge, in denen ihr im Vorgänger die Früchte eingesammelt habt, zwar auch nicht. Die Freiheiten wachsen jedoch deutlich an und überhaupt ist hier viel mehr optional. Das liegt auch daran, dass ihr nun keinen Saft mehr auspressen müsst, um euch mit einer Dosis davon einen zusätzlichen Einsatztag zu erkaufen.In Pikmin 4 geht es immer weiter, völlig egal, wie oft ihr eine neue Expedition startet. Die Rückspulfunktion gibt es aber noch. Wer sein Vorgehen also optimieren will, kann das wie gehabt tun. Bislang ist das einzige Ziel aber, über bestimmte Sammelobjekte, einen Baseball, eine Spieldose, eine Holzlokomotive und vieles mehr, Energie für das harvarierte Rettungsschiff zu sammeln, um Zugang zu den späteren Einsatzgebieten zu erlangen. Und dafür ist ein 100-Prozent-Abschluss nicht notwendig. Um "Baustoff" für neue Pikmin zu erhalten, sammelt ihr hingegen anderen Kram, darunter die aus dem Vorgänger bekannten Chips, die ihr von Blumen abreißt.An der Tagesstruktur ändern sich im Zusammenhang damit zunächst mal nichts. Eine reguläre Expedition findet bei Tageslicht statt, das nicht allzu lange anhält. Allein aufgrund der Größe der Einsatzgebiete ist es unmöglich, alles an einem Tag zu schaffen. Daran ändert auch nichts, dass es mehrere Punkte auf den Maps gibt, an die ihr innerhalb von Sekunden eure Basis verlegt, um Beute schneller sichern zu können. Für bestimmte Aufgaben braucht ihr aber natürlich auch die richtigen Pikmin und für andere Aufgaben auch ausreichend zuvor gesammelte Ressourcen. So stapelt ihr etwa in den Levels verstreute Kristalle in eurem Lager, die ihr später (automatisiert) zu Baumaterial umwandelt, um die ebenfalls aus den Vorgängern bekannten Brücken oder auch neue Kletterwände zu bauen, an denen nur ihr und die Pikmin hoch könnt, ihr Otschin also erst mal zurücklassen müsst.Die wohl wichtige Neuerung in den Einsatzgebieten von Pikmin 4 besteht in den Dungeons. Über Klappen im Boden betretet ihr verschiedene Untergrundbereiche, in denen übrigens die vergehende Zeit keine Rolle spielt. Denn was auf der Oberwelt relativ schnell immer weiter tickt, wird hier quasi pausiert. Ein paar der Dungeons bestehen einfach aus Höhlen, die meist aus mindestens zwei, später auch bis zu vier Ebenen bestehen. Dort könnt ihr Pikmin ergattern, auch solche, die ihr über eure Zwiebel zunächst nicht produzieren könnt, und Sammelobjekte sammeln, um mehr Energie fürs Schiff zu sammeln. Prinzipiell reicht es dort aber, jeweils den Ausgang zurück an die Oberfläche beziehungsweise zunächst auf den nächste Ebene zu erreichen. Gegner stellen sich dabei euch eigentlich immer in den Weg, auf der untersten Ebene wartet dann auch manchmal ein Bossgegner, der eine ausgefeiltere Taktik erfordert. So spektakulär wie beispielsweise der Kampf gegen den gepanzerten Tausenfüßer in Pikmin 3, habe ich dabei bislang indes nicht erlebt. Manche dieser Dungeons sind auch betont dunkel, weshalb ihr ohne später erwerbbare Items wie eine Stirnlampe noch schlechtere Chancen habt, das Ding zu bewältigen.Andere, teils ebenfalls auf mehreren Ebenen aufgebaute Dungeons sind eher rätsellastig. Dabei müsst ihr etwa euren Astronaut und Otschin separat steuern (dieser Wechsel ist indes immer möglich), um etwa Schalter zu aktivieren, um Laufbänder umzuschalten, damit der jeweils andere weiterkommt. Es gibt aber auch richtige Herausforderungslevels, die nach den (so vermute ich) Ureinwohnern der Welt, den Dandori benannt sind. Darin liefert ihr euch entsprechend unter Zeitdruck Duelle im Splitscreenmodus mit einem KI-Widersacher und müsst mehr Punkte sammeln als der andere. In anderen gilt es lediglich, möglichst viel der im Level platzierten Beute einzusammeln. Dabei die richtige Reihenfolge zu finden, die richtigen Abkürzungen freizulegen und so weiter, ist entscheidend, welche Belohnung ihr am Ende erhaltet. Begeistert haben mich diese Herausforderungen nicht unbedingt, aber motiviert. Wenn es in Versuch eins nur Bronze wurde, habe ich es gleich noch mal probiert. Und also mir dann gerade mal noch drei Punkte auf das Maximum fehlten, könnt ihr euch vorstellen, dass ich es auch noch ein drittes Mal getan habe. Nun, wie gesagt, Pflicht scheinen gerade dieses Challenges ohnehin nur bedingt zu sein, aber mir machen sie Spaß und sie bringen vor allem zusätzlich Abwechslung.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)