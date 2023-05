Teaser Diese Wirtschaftssimulation macht den Spaß zum Geschäft: Als Architekt und Manager entwerft und verwaltet ihr Vergnügungsparks. Das macht schon in der Beta richtig Laune.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diverse Überlagerungen und Einfärbungen geben detailliert Auskunft über diverse wichtige Kennzahlen.Park Beyond ist aus nächster Nähe nicht nur bildhübsch, sondern auch aufschlussreich.

Klasse Karrieremodus

Für Casual Gamer und Tüftler

Diverse Überlagerungen und Einfärbungen geben detailliert Auskunft über diverse wichtige Kennzahlen.

Sturzflug, Looping, Korkenzieher

Beim Anlegen neuer Pfade und Einrichtung hakt es in der Betaversion noch gelegentlich.

Mitten im Getümmel





Eines der grafischen Highlights ist sicher die Probefahrt der eigenen Achterbahn in der Ich-Perspektive – da wünscht man sich beinahe einen VR-Modus. Mit maximalen Details bringt das Spiel momentan auch schnelle PCs ordentlich ins Schwitzen. Es wird spannend zu sehen, wie die Versionen für Xbox und PlayStation ausschauen werden.



Autor: Rüdiger Steidle, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

Anzeige Meinung: Rüdiger Steidle Die Vorabversion von Park Beyond macht definitiv Lust auf mehr: Die Mischung aus Aufbauspiel und Wirtschaftssimulation sieht gut aus, ermöglicht auch Einsteigern schnelle Erfolgserlebnisse und präsentiert das Thema angemessen spaßig. Trotzdem steckt unter der kunterbunten Decke eine ernstzunehmende Wirtschaftssimulation, die mich dank der abwechslungsreichen Missionsstruktur immer wieder vor Herausforderungen stellt.



Wenn die Macher die manchmal etwas hakelige Steuerung und die kleinen Bugs im Aufbaumodus noch beheben, dann freue ich mich, im Juni mit der Verkaufsfassung ein gewaltiges Freizeitimperium aus dem Boden zu stampfen. An den aktuellen Genrevorreiter, Planet Coaster, dürfte Park Beyond in puncto Umfang zwar nur schwer herankommen, schließlich haben dessen Macher seit dem Release vor über sechs Jahren reichlich Inhalte nachgeschoben. Dafür scheint mir Park Beyond wesentlich zugänglicher zu werden. PARK BEYOND Vorläufiges Pro & Contra Überraschend aufwendige Hintergrundgeschichte

Forderndes und abwechslungsreiches Missionsdesign

Verspielte und detailreiche Grafik

Größtenteils komfortable Steuerung

Detaillierte Einstellungsmöglichkeiten

Transportiert den Spaß des Szenarios

Der passende Schwierigkeitsgrad für jede Spielerin und jeden Spieler Kleine Fehler beim Platzieren von Objekten

Achterbahnbau manchmal etwas hakelig

Umfang noch schwer abschätzbar Aktuelle Einschätzung Die Mischung aus Aufbauspiel und Wirtschaftssimulation sieht gut aus, ermöglicht selbst Einsteigern schnelle Erfolgserlebnisse und präsentiert das Thema angemessen spaßig. Einzig ein paar Ecken und Kanten sollten die Macher noch abschleifen und es muss sich noch zeigen, wie groß der Umfang zum Launch ausfällt. Sehr Gut Aktueller Stand Closed Beta Wenn ihr gerade bei knappen Budgets etwas tiefer in die Feineinstellungen vordringen müsst, ist das mit der größtenteils übersichtlichen Menüführung auch relativ einfach zu bewerkstelligen. Statistiken geben präzise Aufschluss über Gewinne und Verluste. Ihr könnt Besucherinnen und Besuchern folgen und genau sehen, was ihnen gefällt und was eher nicht, was sie sich wünschen und wie ihre weiteren Pläne aussehen. Es macht also auch spielerisch Sinn, wenn ihr öfter mal nahe ans Geschehen heranzoomt.Ganz davon zu schweigen, dass Park Beyond dank Unreal Engine und fantasievoller Künstler im Entwicklerteam auch wirklich hübsch ausschaut.Eines der grafischen Highlights ist sicher die Probefahrt der eigenen Achterbahn in der Ich-Perspektive – da wünscht man sich beinahe einen VR-Modus. Mit maximalen Details bringt das Spiel momentan auch schnelle PCs ordentlich ins Schwitzen. Es wird spannend zu sehen, wie die Versionen für Xbox und PlayStation ausschauen werden.Autor: Rüdiger Steidle, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie hessischen Entwickler von Limbic Entertainment, die mitschon einige Erfahrung im Aufbaugenre gesammelt haben, wollen nun an Klassiker wieund den moderneren Hitanknüpfen.macht euch zum Leiter einer Reihe finanziell in Schieflage geratener Freizeitparks, ihr in die Gewinnzone führen sollt. Dazu errichtet ihr Fahrgeschäfte und Restaurants, erforscht neue Attraktionen und vermarktet euer Spaßimperium an potentielle Besucher, müsst aber auch die Buchhaltung im Auge behalten und euch um Details wie die Getränkepreise oder Abfallentsorgung kümmern.Unter der kunterbunten Oberfläche von Park Beyond verbirgt sich dabei eine detaillierte Wirtschaftssimulation, wie man sie im besten Sinne von einem deutschen Spielestudio erwartet. Für diese Preview habe ich mir den aktuellen geschlossenen Betatest angeschaut, welcher neben dem freien Spiel, die ersten drei Szenarien der Kampagne umfasst.Die Kampagne setzen die Macher überraschend aufwendig in Szene: Park Beyond erzählt eine nette, kleine Geschichte rund um den etwas angeschlagenen Freizeitkonzern Cloudstormer, den ich wieder zurück zu einstiger Größe führen soll. Dazu absolviere ich zunächst ein ausführliches Tutorial und treffe mich anschließend in kleinen Zwischensequenzen regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Vorgesetzten zu Besprechungen. So legen wir unsere Strategie für den nächsten Auftrag fest, etwa ob sich die neue Event-Location eher an Teenager oder Familien richten soll und ob wir lieber ein Western-Thema oder Science-Fiction-Flair anstreben.Während der Einsätze halten mich die Macher mit verschiedenen Missionen und Herausforderungen auf Trab, die teils fest vorgegeben sind und sich teils aus dem Szenario oder Spielfluss ergeben. Es geht eben nicht immer nur ums reine Geldverdienen, was mir richtig gut gefällt. Mal soll ich zum Beispiel eine Achterbahn planen, die eine Höchstgeschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde erreicht, mal soll ich einen Aussichtspunkt mit einem Hot-Dog-Stand attraktiver gestalten, mal das Parkpersonal zu neuen Höchstleistungen anspornen.Wie herausfordernd das Bewältigen der Aufgaben ausfällt, hängt wesentlich vom gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Park Beyond bietet fünf Stufen. In der untersten kann ich nach Herzenslust drauflos bauen und muss mir kaum Sorgen ums Budget machen. In der höchsten muss ich wirklich darauf achten, dass sich alle Angebote rentieren und bei Bedarf händisch Eintrittspreise und Gehälter optimieren.Im Karrieremodus startet man typischerweise mit einer etwas heruntergekommenen Einrichtung, die es in Schuss zu bringen gilt. Dazu werden Pfade angelegt, Fahrgeschäfte und Läden errichtet und Dekorationsobjekte verteilt. Das geht größtenteils kinderleicht von der Hand. In der Beta gab es hier und da noch kleine Unstimmigkeiten, zum Beispiel in der Luft schwebende Objekte oder klaffende Abgründe unter Gehwegen. Das werden die Entwickler bis zur fertigen Verkaufsfassung aber hoffentlich noch verbessern.Etwas fummelig war ausgerechnet die Konstruktion von Achterbahnen, weil die automatische Fehlererkennung dabei manchmal mehr schadet als nützt, aber mit etwas Geduld kann man in Park Beyond wirklich spektakuläre Strecken bauen. Überhaupt eröffnet der Editor viele Anpassungsmöglichkeiten und einige Freiheit beim Aufbaupart – man muss nicht immer auf vorgefertigte Bauten zurückgreifen.